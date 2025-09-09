Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Huỳnh Như ghi dấu ấn, đội TP.HCM thắng nhọc nhằn Tuyết Dung và đội Hà Nam

Trang Thu
Trang Thu
09/09/2025 18:44 GMT+7

Được đánh giá cao hơn nhưng đội TP.HCM và Than KSVN phải rất nhọc nhằn mới đánh bại được đối thủ với tỷ số 1-0 trong lượt trận thứ hai của giải nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2025.

Huỳnh Như có pha kiến tạo như đặt

Trước đối thủ được đánh giá cao như Hà Nam, đội TP.HCM đã tung ra nhân sự mạnh nhất với nhiều gương mặt xuất sắc như thủ môn Thu Em, Hồng Nhung, Thùy Linh, Phan Thị Trang, Thùy Trang, Huỳnh Như...

Huỳnh Như ghi dấu ấn, đội TP.HCM thắng nhọc nhằn Tuyết Dung và đội Hà Nam- Ảnh 1.

Đội trưởng Huỳnh Như và Tuyết Dung (áo trắng) đều đang khoác áo đội tuyển nữ Việt Nam

Ảnh: Công Thi

Huỳnh Như ghi dấu ấn, đội TP.HCM thắng nhọc nhằn Tuyết Dung và đội Hà Nam- Ảnh 2.

Các cô gái thi đấu lăn xả

Huỳnh Như ghi dấu ấn, đội TP.HCM thắng nhọc nhằn Tuyết Dung và đội Hà Nam- Ảnh 3.

Niềm vui của đội TP.HCM

Đối thủ là ĐKVĐ giải nữ quốc gia nên Hà Nam chơi phòng ngự phản công để ưu tiên cho sự an toàn về phần sân nhà. Lối chơi thực dụng của cô trò Khánh Thu khiến đội TP.HCM gặp nhiều khó khăn trong các pha tổ chức hãm thành cho dù kiểm soát bóng chủ động hơn. Thậm chí, Hà Nam mới là đội tạo nên cơ hội ăn bàn đầu tiên. 
Phút 21, Đinh Thị Duyên tung cú sút ngoài vòng cấm, đưa bóng bật xà ngang khung thành đội TP.HCM.
Phải đến phút 24, nhà ĐKVĐ mới có tình huống sóng gió thực sự đáng kể về phía Hà Nam khi từ đường chuyền dài của đồng đội, Huỳnh Như lao xuống đánh đầu, đưa bóng vọt xà trong gang tấc. Một tình huống đáng chú ý thứ hai của tiền đạo kỳ cựu này diễn ra ở phút bù giờ của hiệp 1 là Huỳnh Như đá phạt thuận lợi ngay sát vạch 16,50 m nhưng bóng đi vọt xà, bỏ lỡ cơ hội ăn bàn đáng tiếc cho đội TP.HCM.

Ngay đầu hiệp 2, Hà Nam tiếp tục cảnh báo nhà ĐKVĐ bằng cú sút xa đầy uy lực của Vũ Thị Hoa khiến thủ môn Thu Em phải có đến 2 động tác mới khống chế bóng thành công. 

Huỳnh Như đã ghi dấu ấn khi lật đường bóng như đặt để Phan Thị Trang lao vào đánh đầu, ghi bàn thắng cho đội TP.HCM I. Tình thế buộc Hà Nam phải dâng cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ. Dù vậy, Tuyết Dung và đồng đội không có nhiều pha hãm thành đáng chú ý nên chấp nhận thất bại.

Ở trận còn lại, Than khoáng sản Việt Nam (KSVN) đã rất nhọc nhằn để vượt qua đội TP.HCM II với tỷ số sít sao 1-0. Bàn thắng duy nhất của đội bóng nữ vùng mỏ do công của Thu Thìn thực hiện ở giữa hiệp 1 từ một pha dứt điểm do đồng đội chuyền bóng từ biên.

