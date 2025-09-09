Huỳnh Như ghi dấu ấn, đội TP.HCM thắng nhọc nhằn Tuyết Dung và đội Hà Nam

Phút 21, Đinh Thị Duyên tung cú sút ngoài vòng cấm, đưa bóng bật xà ngang khung thành đội TP.HCM.

Phải đến phút 24, nhà ĐKVĐ mới có tình huống sóng gió thực sự đáng kể về phía Hà Nam khi từ đường chuyền dài của đồng đội, Huỳnh Như lao xuống đánh đầu, đưa bóng vọt xà trong gang tấc. Một tình huống đáng chú ý thứ hai của tiền đạo kỳ cựu này diễn ra ở phút bù giờ của hiệp 1 là Huỳnh Như đá phạt thuận lợi ngay sát vạch 16,50 m nhưng bóng đi vọt xà, bỏ lỡ cơ hội ăn bàn đáng tiếc cho đội TP.HCM.



Ngay đầu hiệp 2, Hà Nam tiếp tục cảnh báo nhà ĐKVĐ bằng cú sút xa đầy uy lực của Vũ Thị Hoa khiến thủ môn Thu Em phải có đến 2 động tác mới khống chế bóng thành công.

Huỳnh Như đã ghi dấu ấn khi lật đường bóng như đặt để Phan Thị Trang lao vào đánh đầu, ghi bàn thắng cho đội TP.HCM I. Tình thế buộc Hà Nam phải dâng cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ. Dù vậy, Tuyết Dung và đồng đội không có nhiều pha hãm thành đáng chú ý nên chấp nhận thất bại.



Ở trận còn lại, Than khoáng sản Việt Nam (KSVN) đã rất nhọc nhằn để vượt qua đội TP.HCM II với tỷ số sít sao 1-0. Bàn thắng duy nhất của đội bóng nữ vùng mỏ do công của Thu Thìn thực hiện ở giữa hiệp 1 từ một pha dứt điểm do đồng đội chuyền bóng từ biên.