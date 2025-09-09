Cúp quốc gia tìm được nhà tài trợ mới trước thềm khai màn: Vô địch được 2 tỉ đồng

Sự kiện đánh dấu LPBS trở thành nhà tài trợ chính của Cúp quốc gia 2025 - 2026, mở ra cơ hội hợp tác sâu rộng giữa LPBS, VPF và FPT trong phát triển bóng đá Việt Nam. Ông Nguyễn Duy Khoa, Chủ tịch HĐQT LPBS, khẳng định: "Chúng tôi tự hào đồng hành cùng giải bóng đá Cúp quốc gia 2025-2026. Đây là bước đi chiến lược của LPBS nhằm đóng góp vào sự phát triển của thể thao Việt Nam".

Với sự tham gia của LPBS, giải đấu hứa hẹn sẽ bùng nổ, tạo đà phát triển mạnh mẽ cho bóng đá trong nước. Sự kiện cũng đánh dấu lần đầu tiên Cúp quốc gia có logo mới, với sắc vàng-cam chủ đạo, thể hiện khát khao chinh phục và đam mê bóng đá.

Các đại biểu tham dự buổi lễ

Ông Nguyễn Duy Khoa (phải) - Chủ tịch kiêm TGĐ LPBS và ông Phạm Thanh Tuấn - Chủ tịch kiêm TGĐ FPT Play ký kết hợp tác

Ông Trần Anh Tú, Chủ tịch HĐQT VPF, cho biết: "Sự hợp tác với LPBS sẽ mang đến nguồn lực tài chính vững mạnh, giúp Cúp quốc gia ngày càng khởi sắc".

Logo mới của Cúp quốc gia

Giải thưởng lớn, Cúp quốc gia hứa hẹn gay cấn

Giải Cúp quốc gia Chứng khoán LPBank 2025-2026 dự kiến khởi tranh từ 12.9.2025 đến 28.6.2026, với sự tham gia của 25 CLB từ các giải đấu chuyên nghiệp trên cả nước. Đặc biệt, đội đoạt cúp sẽ nhận giải thưởng trị giá 2 tỉ đồng.

Với việc CLB Hòa Bình rút lui, sẽ chỉ còn 12 đội bóng hạng nhất tham dự mùa giải 2025 - 2026 bao gồm: Bắc Ninh, Trường Đại học Văn Hiến, Đồng Tháp, Gia Định, Khatoco Khánh Hòa, Long An, CLB TP.HCM, Trẻ TP.HCM (dự kiến đổi tên Thanh Niên TP.HCM), Trẻ PVF-CAND, Trường Tươi Đồng Nai, Quảng Ninh và Quy Nhơn United.



Ông Nguyễn Duy Khoa - Chủ tịch kiêm TGĐ LPBS phát biểu tại buổi lễ

Ông Hoàng Việt Anh - Chủ tịch FPT Telecom phát biểu tại buổi lễ

FPT Play, đối tác truyền thông chính, cũng cam kết tiếp tục nâng cao chất lượng phát sóng với công nghệ VAR, chất lượng hình ảnh và các tính năng tương tác hấp dẫn, mang lại trải nghiệm hoàn hảo cho người hâm mộ.

Cúp quốc gia 2025-2026 hứa hẹn là một mùa giải đáng chú ý, với sự kết hợp mạnh mẽ giữa tài trợ, công nghệ và chuyên môn, mang đến những trận đấu đỉnh cao cho người hâm mộ bóng đá cả nước.