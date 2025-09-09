Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Hải Yến đối đầu căng thẳng Bích Thùy, bất phân thắng bại: Giải nữ càng khó lường

Trang Thu
09/09/2025 07:38 GMT+7

Trận đấu giữa Thái Nguyên T&T và Hà Nội ở vòng 2 giải nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2025 kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi.

Cuộc đọ sức đầu tiên ở vòng 2 diễn ra giữa 2 ứng viên vô địch Hà Nội và Thái Nguyên T&T

Trong những phút đầu tiên, Thái Nguyên T&T chơi có phần lấn lướt hơn. Họ chờ đợi vào tốc độ của bộ đôi Lò Thị Hoài – Nguyễn Thị Bích Thùy. Các cầu thủ xứ chè tạo ra 2 cơ hội nguy hiểm nhưng đều bỏ lỡ đáng tiếc.

Hải Yến đối đầu căng thẳng Bích Thùy, bất phân thắng bại: Giải nữ càng khó lường- Ảnh 1.

Thái Nguyên T&T và Hà Nội bất phân thắng bại

Bên kia chiến tuyến, Hà Nội có lợi thế về thể hình – thể lực. Các pha tạt bóng từ hai biên của đội bóng thủ đô hướng đến vị trí của Phạm Hải Yến. Tuyển thủ Việt Nam có các pha không chiến ấn tượng và khiến khung thành Thái Nguyên T&T chao đảo.

Về cuối hiệp 1, thế trận trên sân dần trở nên cân bằng hơn. Cả hai đội đều có nhiều pha xử lý bóng thiếu đi tính chính xác. Khi có tình huống thuận lợi để ghi bàn, các cầu thủ dứt điểm không chuẩn xác hoặc chưa đủ lực để tạo ra nguy hiểm.

Sang hiệp 2, cục diện trận đấu không có nhiều thay đổi. Không thể ghi bàn vào lưới đối phương, Thái Nguyên T&T và Hà Nội đều chọn cách đá chắc chắn, kèm chặt ngôi sao tấn công của đối phương. Cái tên nổi bật nhất trên sân chính là Ngân Thị Vạn Sự. Đáng tiếc, những pha đột phá của cô chưa mang đến hiệu quả.

Trong những phút cuối trận, vẫn có các pha bóng đáng chú ý để hai đội ghi bàn nhưng tiền đạo đôi bên không thể tận dụng. Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 0-0.

