Xuân Trường lần đầu nói lời gan ruột về Công Phượng, Minh Vương: Muốn Trường Tươi Đồng Nai chiến thắng!

Xuân Trường chia sẻ trong lễ xuất quân của CLB Trường Tươi Đồng Nai ảnh: Quốc Việt

Xuân Trường háo hức sát cánh cùng Công Phượng

Chiều 9.9, CLB Trường Tươi Đồng Nai đã trọng thể tổ chức lễ xuất quân mùa giải 2025 - 2026 với mục tiêu rất rõ ràng là đoạt vé lên chơi ở V-League 2026 - 2027. Nơi tiền vệ Lương Xuân Trường chính thức ra mắt cùng các cựu ngôi sao HAGL như Công Phượng, Minh Vương, Văn Sơn… trong một phiêu lưu mới với khát vọng đưa bóng đá Đồng Nai trở lại đấu trường cao nhất Việt Nam.

Xuân Trường xúc động: "Cảm giác đầu tiên tôi cảm thấy rất vui khi được chơi bóng cùng những người anh em từ khi còn nhỏ. Bây giờ tôi cảm thấy rất háo hức trước khi mùa giải mới bắt đầu, mong được ra sân để cùng nhau mang về chiến thắng cho người hâm mộ tỉnh Đồng Nai.

Cường độ tập luyện hàng ngày của chúng tôi trên sân tập rất cao, kể cả các đối thủ đá giao hữu thôi nhưng tôi cảm thấy giải hạng nhất không khác nhiều V-League. Tất nhiên phải bước vào giải chính thức mới biết rõ được".

Xuân Trường tái hợp với người bạn thân Công Phượng ảnh: Ngọc Linh

Đặc biệt, Xuân Trường cho rằng các cầu thủ Trường Tươi Đồng Nai sẽ không thể "thả lỏng" với giáo án cùng khối lượng tập rất hiện đại của HLV Nguyễn Việt Thắng - người đã giúp Ninh Bình FC thăng hạng với kỷ lục 58 điểm sau 20 trận mùa trước.

"Điểm cần chú trọng và thay đổi rất nhiều là kỷ luật trong phòng ngự, đặc biệt sau khi mất bóng phải biết chuyển đổi sang phòng ngự để giành bóng nhanh, đó là ưu tiên hàng đầu.

Có thể có những cầu thủ ban đầu chưa quen. Nhưng sau những đợt tập huấn thì mọi thứ đã phát triển hơn rất nhiều", cựu đội trưởng CLB HAGL hé lộ về phong cách chơi bóng và yêu cầu cao của người thầy.

Hiện thực hóa giấc mơ V-League

CĐV Trường Tươi Đồng Nai nhuộm xanh sân Thống Nhất trận play-off mùa trước ảnh: Trường Tươi đồng nai

Mùa bóng này, Trường Tươi Đồng Nai được đánh giá là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch giải hạng nhất quốc gia, khi ngoài tổ HAGL quy tụ rất nhiều ngôi sao như Hữu Tuấn, Văn Khoa, Tấn Trường, Tấn Sinh, Quang Thịnh, Ngọc Đức, Thanh Minh, Tự Nhân…

Xuân Trường biết rằng sự kỳ vọng vào anh và nhóm cầu thủ HAGL cũng như các đồng đội mới là rất cao, nhưng kỳ vọng quyết tâm, đoàn kết và sự ăn ý sẽ giúp Trường Tươi Đồng Nai vượt qua thách thức để hoàn thành nhiệm vụ.

Tiền vệ sinh năm 1995 chia sẻ: "Chất lượng giải hạng nhất sẽ được nâng lên rồi khi đa phần các đội sẽ sử dụng ngoại binh là tiền đạo để đối đầu trung vệ nội, sẽ gây khó dễ cho hàng hậu vệ rất nhiều, tỷ lệ ghi bàn sẽ cao hơn, mang lại sự hấp dẫn cho giải đấu hơn.

Chủ tịch CLB Trường Tươi Đồng Nai Phạm Hương Sơn chia sẻ trong lễ xuất quân ảnh: Ngọc Linh

Đây sẽ là thách thức rất lớn. Không có trận đấu, đội bóng nào là dễ dàng cả, trước khi bước vào sân không biết điều gì sẽ xảy ra. Qua các trận giao hữu, tôi thấy nếu các đội muốn chơi một trận đấu kỷ luật, phòng ngự chặt chẽ thì các đội có hàng công mạnh mẽ cũng rất khó có thể ghi bàn.

Tôi nghĩ sẽ không có trận đấu nào dễ dàng. Năm nay, lực lượng các đội khá đồng đều, không có sự chênh lệch quá rõ ràng. Nên chúng tôi phải cố gắng từng trận đấu một, vì chỉ cần sẩy chân 1-2 trận thì mục tiêu sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều.

Cá nhân tôi cũng như mọi khi sẽ cố gắng có thể trạng, phong độ tốt nhất để đóng góp nhiều nhất cho đội bóng. Đã rất lâu rồi, tôi cảm thấy rất vui khi gặp lại các đồng đội cũ ở HAGL. Tôi cảm thấy mọi thứ rất quen thuộc.

Tuy nhiên sự quen thuộc đó sẽ dẫn đến sự kỳ vọng rất nhiều, với áp lực phải làm tốt hơn. Tôi hy vọng khả năng chơi bóng ăn ý cùng nhau sẽ giúp chúng tôi chiếm ưu thế lớn hơn trong các trận đấu cho CLB Trường Tươi Đồng Nai".