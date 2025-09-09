Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

HLV Kim Sang-sik tiết lộ điểm yếu U.23 Việt Nam, lý giải cách thay người cực 'dị'

Hồng Nam
Hồng Nam
09/09/2025 22:01 GMT+7

HLV Kim Sang-sik khẳng định U.23 Việt Nam phải chỉnh sửa khả năng dứt điểm nếu muốn luôn tiến xa ở các giải đấu lớn.

HLV Kim Sang-sik nói gì về HLV Park Hang-seo?

U.23 Việt Nam đã đánh bại U.23 Yemen với tỷ số 1-0 ở trận đấu hạ màn diễn ra lúc 19 giờ ngày 9.9. Qua đó, thầy trò HLV Kim Sang-sik đoạt thành công tấm vé dự vòng chung kết U.23 châu Á 2026 với tư cách đội dẫn đầu bảng C, giành 9 điểm trọn vẹn.

Sau 3 trận, U.23 Việt Nam lần lượt thắng U.23 Bangladesh (2-0), U.23 Singapore và U.23 Yemen (cùng tỷ số 1-0). Đây là lần thứ 6 liên tục (tính từ năm 2016 đến nay), U.23 Việt Nam góp mặt ở ngày hội lớn nhất bóng đá châu Á cấp độ U.23.

HLV Kim Sang-sik tiết lộ điểm yếu U.23 Việt Nam, lý giải cách thay người cực 'dị'- Ảnh 1.

U.23 Việt Nam thắng xứng đáng

ẢNH: MINH TÚ

HLV Kim Sang-sik đã hài lòng với màn trình diễn của học trò, khi khẳng định sau trận: "Tôi đã cùng U.23 Việt Nam lọt vào vòng chung kết U.23 châu Á, cảm ơn người hâm mộ đã đến sân Việt Trì cổ vũ cho đội ngày hôm nay".

Khi được hỏi so sánh với thành tựu HLV Park Hang-seo từng có với U.23 Việt Nam (đoạt HCB U.23 châu Á 2018), ông Kim nhận định: "Cầu thủ trong tay ông Park và trong tay tôi không giống nhau. Tôi chỉ có thể nói mình sẽ cố gắng. U.23 Việt Nam đã chơi 3 trận đấu, tất cả 3 trận đều khó khăn. Ban huấn luyện và tôi đã có những phương án để xoay tua dàn tuyển thủ sao cho cân bằng nhất".

Thanh Nhàn tỏa sáng đúng lúc, U.23 Việt Nam giành vé dự VCK U.23 châu Á 2026

HLV Kim Sang-sik đã có quyết định thay người đáng chú ý, khi ông  rút cả 3 tiền đạo (Văn Khang, Ngọc Mỹ, Quốc Việt) rời sân ở phút 40, để thay bộ 3 mới (Thanh Nhàn, Đình Bắc, Văn Thuận). Sau cùng, Văn Thuận đã kiến tạo cho Thanh Nhàn ghi bàn thắng duy nhất. 

"Lẽ ra phải thay 3 cầu thủ vào hiệp 2, nhưng tôi đã thay đổi kế hoạch sớm hơn", ông Kim nhận định.

HLV Kim Sang-sik tiết lộ điểm yếu U.23 Việt Nam, lý giải cách thay người cực 'dị'- Ảnh 2.

Bàn thắng rất đẳng cấp của Thanh Nhàn

Chiến lược gia người Hàn Quốc tiết lộ kế hoạch tương lai của U.23 Việt Nam. "Sau 3 trận vòng loại, tôi đã rút ra một số điều cần cải thiện. Các cầu thủ cần phải bình tĩnh hơn để chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng. Chúng ta còn khoảng 2 tháng trước SEA Games. Đây là khoảng thời gian vàng để chuẩn bị". 

Xem trực tiếp và trọn vẹn Bảng C - Vòng loại Giải Vô địch U23 Châu Á 2026 trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

Tin liên quan

U.23 Việt Nam đấu Yemen: HLV Kim Sang-sik tung đội hình 'sốc', Đình Bắc và Văn Trường dự bị

U.23 Việt Nam đấu Yemen: HLV Kim Sang-sik tung đội hình 'sốc', Đình Bắc và Văn Trường dự bị

Danh sách 11 gương mặt U.23 Việt Nam đá chính ở trận quyết đấu U.23 Yemen (19 giờ ngày 9.9) đã lộ diện.

Đội tuyển Việt Nam cải tổ: Dùng lại cả ‘phương án thử nghiệm' của HLV Troussier

Đội tuyển Việt Nam gieo hạt mầm đổi thay: Mạnh mẽ và khác biệt hơn nữa

Khám phá thêm chủ đề

Kim Sang-sik U.23 Việt Nam U.23 Yemen U.23 châu Á
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận