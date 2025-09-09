HLV Kim Sang-sik tiết lộ điểm yếu U.23 Việt Nam, lý giải cách thay người cực 'dị'

HLV Kim Sang-sik nói gì về HLV Park Hang-seo?

U.23 Việt Nam đã đánh bại U.23 Yemen với tỷ số 1-0 ở trận đấu hạ màn diễn ra lúc 19 giờ ngày 9.9. Qua đó, thầy trò HLV Kim Sang-sik đoạt thành công tấm vé dự vòng chung kết U.23 châu Á 2026 với tư cách đội dẫn đầu bảng C, giành 9 điểm trọn vẹn.

Sau 3 trận, U.23 Việt Nam lần lượt thắng U.23 Bangladesh (2-0), U.23 Singapore và U.23 Yemen (cùng tỷ số 1-0). Đây là lần thứ 6 liên tục (tính từ năm 2016 đến nay), U.23 Việt Nam góp mặt ở ngày hội lớn nhất bóng đá châu Á cấp độ U.23.

U.23 Việt Nam thắng xứng đáng ẢNH: MINH TÚ

HLV Kim Sang-sik đã hài lòng với màn trình diễn của học trò, khi khẳng định sau trận: "Tôi đã cùng U.23 Việt Nam lọt vào vòng chung kết U.23 châu Á, cảm ơn người hâm mộ đã đến sân Việt Trì cổ vũ cho đội ngày hôm nay".

Khi được hỏi so sánh với thành tựu HLV Park Hang-seo từng có với U.23 Việt Nam (đoạt HCB U.23 châu Á 2018), ông Kim nhận định: "Cầu thủ trong tay ông Park và trong tay tôi không giống nhau. Tôi chỉ có thể nói mình sẽ cố gắng. U.23 Việt Nam đã chơi 3 trận đấu, tất cả 3 trận đều khó khăn. Ban huấn luyện và tôi đã có những phương án để xoay tua dàn tuyển thủ sao cho cân bằng nhất".

Thanh Nhàn tỏa sáng đúng lúc, U.23 Việt Nam giành vé dự VCK U.23 châu Á 2026

HLV Kim Sang-sik đã có quyết định thay người đáng chú ý, khi ông rút cả 3 tiền đạo (Văn Khang, Ngọc Mỹ, Quốc Việt) rời sân ở phút 40, để thay bộ 3 mới (Thanh Nhàn, Đình Bắc, Văn Thuận). Sau cùng, Văn Thuận đã kiến tạo cho Thanh Nhàn ghi bàn thắng duy nhất.

"Lẽ ra phải thay 3 cầu thủ vào hiệp 2, nhưng tôi đã thay đổi kế hoạch sớm hơn", ông Kim nhận định.

Bàn thắng rất đẳng cấp của Thanh Nhàn

Chiến lược gia người Hàn Quốc tiết lộ kế hoạch tương lai của U.23 Việt Nam. "Sau 3 trận vòng loại, tôi đã rút ra một số điều cần cải thiện. Các cầu thủ cần phải bình tĩnh hơn để chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng. Chúng ta còn khoảng 2 tháng trước SEA Games. Đây là khoảng thời gian vàng để chuẩn bị".