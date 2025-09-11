Dòng máu U.23 sẽ giúp đội tuyển Việt Nam 'lột xác'

U.23 Việt Nam NGÀY CÀNG BẢN LĨNH

Bóng đá Đông Nam Á cấp độ U.23 đã trải qua 2 tháng biến động. U.23 Indonesia về nhì ở giải U.23 Đông Nam Á, nhưng lại hụt vé dự vòng chung kết U.23 châu Á khi thua Hàn Quốc và hòa Lào. U.23 Thái Lan thua bán kết giải U.23 Đông Nam Á, phải chờ đến những phút cuối cùng mới nắm chắc tấm vé dự giải U.23 châu Á. U.23 Philippines, U.23 Singapore hay U.23 Myanmar đều thua cả ở châu lục lẫn khu vực.

Bất chấp những biến động ấy, U.23 VN vẫn "vững như bàn thạch". Thầy trò HLV Kim Sang-sik vô địch U.23 Đông Nam Á với 4 trận thắng, rồi tiếp tục thắng thêm 3 trận nữa để vượt qua vòng loại U.23 châu Á.

U.23 VN (9) cứng cỏi dần qua từng trận ẢNH: MINH TÚ

Dù rằng, vị trí hạt giống số 1 cho phép U.23 VN nằm ở bảng đấu dễ thở, nhưng hãy nhìn U.23 Indonesia bị U.23 Lào cầm hòa, U.23 Iraq và U.23 Oman đều không thắng nổi U.23 Campuchia, hay U.23 Thái Lan phải vất vả mới hạ được U.23 Malaysia… để thấy ở sân chơi trẻ, quy luật "mạnh được yếu thua" chưa hẳn đã đúng. Để thắng liền 7 trận (5 trận sạch lưới) như U.23 VN, đòi hỏi hệ thống chơi bóng và tâm lý cầu thủ phải vững vàng và ổn định. Đình Bắc cùng đồng đội đã làm được, biến khó khăn thành nhịp cầu bước qua để trưởng thành.

U.23 VN không chỉ đoạt lấy tấm vé dự VCK U.23 châu Á 2026 (tương đương có thêm tối thiểu 3 trận vòng bảng để trải nghiệm), mà còn tạo bước đệm để tiến gần hơn đẳng cấp đội tuyển VN. Dưới thời HLV Kim Sang-sik, công cuộc trẻ hóa và thanh lọc lực lượng đội tuyển đang thiếu điều kiện quan trọng nhất để tiến hành, đó là chất lượng của lớp kế cận. 7 năm trước, lứa U.23 VN của HLV Park Hang-seo dù được cho là lứa tốt bậc nhất lịch sử, nhưng vẫn cần 1 năm chuyển tiếp để vững vàng bước lên đội tuyển quốc gia. Lứa hiện tại của ông Kim dù có tiềm năng và thể hình, nhưng không thể "đốt cháy giai đoạn", mà cần tiến từng bước. Mỗi bước đi, dù nhỏ, đều là một bậc thang để cầu thủ hình thành tâm lý chiến.

T RỞ LẠI ĐỘI TUYỂN

Đội tuyển VN đã thua 0-4 trước Malaysia (vòng loại Asian Cup 2027) hồi tháng 6 với đội hình không có bất cứ gương mặt U.23 nào đá chính. HLV Kim Sang-sik chọn phương án an toàn, đó là dùng cầu thủ kinh nghiệm. Song, mặt trái là đội tuyển VN không tạo ra đột biến và cũng chẳng đủ khác biệt để lật ngược thế cờ. Xuyên suốt trận đấu là những đường chuyền dài đơn điệu, cùng nền tảng thể lực xuống dốc thấy rõ trước đối thủ khỏe khoắn và trẻ trung hơn.

Song, sau 3 tháng, cục diện với lớp trẻ ở đội tuyển VN có thể sẽ khác. Điều kiện đầu tiên, là HLV Kim Sang-sik đã có một thất bại làm cái cớ để thực sự trẻ hóa đội tuyển (tất nhiên với "liều lượng" phù hợp), để giới chuyên môn hiểu rằng nếu cứ giữ bộ khung cũ, cần phải có thêm… nhiều Xuân Son mới có thể thắng Malaysia hay Indonesia. Điều kiện thứ hai, là U.23 VN đã có thêm 2 giải đấu (dù độ khó chưa cao) để mài giũa và trưởng thành.

Tín hiệu tích cực với ông Kim, là những sao trẻ như Trung Kiên (HAGL), Lý Đức, Đình Bắc (CLB Công an Hà Nội), Hiểu Minh, Xuân Bắc, Thanh Nhàn (PVF-CAND), Lê Viktor (Hà Tĩnh) hay Ngọc Mỹ, Văn Thuận, Thái Sơn (Thanh Hóa) đều đang được mài giũa ở V-League. Dù rằng để có chỗ đứng vững vàng, các cầu thủ trẻ cần thời gian, nhưng những cái tên kể trên đều đã tạo thành trục dọc tin cậy, đủ năng lực để HLV Kim Sang-sik trao cơ hội ở đội tuyển VN trong 2 đợt tập trung tới.

Trả lời Thanh Niên, HLV Kim Sang-sik nói đã có bản danh sách tiềm năng nhưng "chưa thể tiết lộ". HLV người Hàn Quốc cần thêm ít nhất một giải đấu để kiểm chứng, và nhìn cách ông Kim dùng người, có thể tin đã có những cái tên đã nằm trong nhóm "quy hoạch" cho đội tuyển VN.

Đó là thủ môn Trung Kiên, các hậu vệ Lý Đức, Nhật Minh, tiền vệ Xuân Bắc, Thái Sơn, Văn Trường, hay tiền đạo Đình Bắc. Tất cả đều hội tụ đủ năng lực, cơ hội ra sân, cùng bề dày trận mạc được kiểm chứng sau 7 trận đã qua.

Chưa thể kỳ vọng các nhân tố U.23 VN lập tức trở thành trụ cột. Ở vòng loại Asian Cup 2027, đội tuyển VN sẽ đá 2 trận gặp Nepal và 1 trận gặp Lào với mục tiêu lấy 9 điểm, cùng tinh thần "còn nước còn tát" nhằm bám đuổi Malaysia. Thế nhưng, qua từng buổi tập xen kẽ với lứa đàn anh, cùng với những phút ra sân có thể sẽ đến nếu VN dẫn sâu trước Lào hay Nepal, sẽ là món quà để lớp trẻ chứng tỏ khả năng.