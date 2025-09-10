Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Chưa rõ đơn vị nào nắm bản quyền phát sóng giải U.23 châu Á có đội U.23 Việt Nam?

Linh Nhi
Linh Nhi
10/09/2025 14:34 GMT+7

Vòng loại bảng C giải U.23 châu Á 2026 có sự tham dự của đội U.23 Việt Nam cùng 3 đối thủ khác, đã được phát trên một số kênh tại Việt Nam. Tuy nhiên, đến thời điểm này, VCK của giải vẫn chưa rõ sẽ được phát trên kênh nào.

Bản quyền truyền hình giải U.23 châu Á trên lãnh thổ Việt Nam chưa có người mua?

Vòng loại giải vô địch U.23 châu Á 2026 đã chính thức khép lại với việc xác định đầy đủ 16 đội bóng góp mặt tại vòng chung kết (VCK), dự kiến diễn ra tại Ả Rập Xê Út từ ngày 1 đến 25.1.2026. 

Theo kết quả từ các bảng đấu, 11 đội nhất bảng và 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất, cùng với chủ nhà Ả Rập Xê Út, đã giành vé tham dự VCK. Các đội bóng sẽ tranh tài gồm: Bảng A: Jordan; Bảng B: Nhật Bản; Bảng C: Việt Nam; Bảng D: Úc, Trung Quốc; Bảng E: Kyrgyzstan, Uzbekistan; Bảng F: Thái Lan, Li Băng; Bảng G: Iraq; Bảng H: Qatar; Bảng I: Iran, UAE; Bảng J: Hàn Quốc; Bảng K: Syria. 

Chưa rõ đơn vị nào nắm bản quyền phát sóng giải U.23 châu Á có đội U.23 Việt Nam? - Ảnh 1.

U.23 Việt Nam xuất sắc giành vé đi U.23 châu Á

Ảnh: Minh Tú

Đây được xem là giải đấu quan trọng bậc nhất dành cho lứa cầu thủ U.23 tại châu lục, không chỉ là sân chơi để các đội khẳng định tài năng mà còn là cơ hội để chuẩn bị cho vòng loại Olympic Paris 2028 sắp tới. 

Đội tuyển U.23 Việt Nam đã xuất sắc giành ngôi nhất bảng C với phong độ ấn tượng, qua đó nối dài mạch lần thứ 6 liên tiếp góp mặt tại VCK U.23 châu Á – một thành tích đáng ghi nhận của bóng đá trẻ nước nhà. 

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, chưa có đơn vị truyền thông hay đài truyền hình nào tại Việt Nam công bố đã sở hữu bản quyền phát sóng VCK U.23 châu Á 2026 trên lãnh thổ Việt Nam. Điều này khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng về khả năng được theo dõi trực tiếp những trận đấu của thầy trò HLV Kim Sang-sik trên hành trình chinh phục đấu trường châu lục. 

Với sức hút lớn từ giải đấu, đặc biệt khi có sự hiện diện của các ông lớn như Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran, cùng chủ nhà Ả Rập Xê Út và nhất là có U.23 Việt Nam, cuộc cạnh tranh bản quyền tại thị trường Việt Nam dự kiến sẽ trở nên sôi động trong thời gian tới. Người hâm mộ kỳ vọng các đơn vị truyền thông trong nước sẽ sớm lên tiếng để đảm bảo quyền lợi theo dõi giải đấu của đông đảo khán giả.

