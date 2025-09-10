Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Xác định 16 đội tranh tài VCK U.23 châu Á 2026: Việt Nam, Thái Lan xứng đáng góp mặt

Nghi Thạo
Nghi Thạo
10/09/2025 06:28 GMT+7

Vòng chung kết (VCK) giải U.23 châu Á 2026 đã xác định được 16 cái tên sẽ tranh tài tại Ả Rập Xê Út. Trong đó, U.23 Việt Nam giành vé đi tiếp với vị trí nhất bảng C.

Ở lượt trận cuối cùng thuộc bảng C vòng loại U.23 châu Á 2026 diễn ra tối 9.9 trên sân Việt Trì (Phú Thọ), U.23 Việt Nam giành chiến thắng sít sao với tỷ số 1-0 trước U.23 Yemen. Nguyễn Thanh Nhàn là cái tên đã ghi bàn thắng duy nhất giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik đánh bại đội bóng Tây Á, bằng cú sút trái phá ở hiệp 2.

Đông Nam Á có 2 đại diện dự VCK

Đội tuyển U.23 Việt Nam giành vé đi tiếp vào VCK U.23 châu Á 2026 với ngôi nhất bảng C, với thành tích toàn thắng, có 9 điểm tuyệt đối và hiệu số +4. Trong khi đó, U.23 Yemen cán đích với vị trí nhì bảng C, có 6 điểm và hiệu số +1. Dù vậy, chừng đó là không đủ để đội bóng Tây Á góp mặt ở VCK U.23 châu Á diễn ra vào năm sau tại Ả Rập Xê Út.

Cho đến lúc này, VCK U.23 châu Á 2026 đã xác định đủ những cái tên sẽ góp mặt tranh tài gồm: Jordan (bảng A), Nhật Bản (bảng B), Việt Nam (bảng C), Úc, Trung Quốc (bảng D), Kyrgyzstan và Uzbekistan (bảng E), Thái Lan, Li Băng (bảng F), Iraq (bảng G), Qatar (bảng H), Iran, UAE (bảng I), Hàn Quốc (bảng J), Syria (bảng K).

Xác định 16 đội tranh tài VCK U.23 châu Á 2026: Việt Nam, Thái Lan xứng đáng góp mặt- Ảnh 1.

Thanh Nhàn (22) ghi bàn đẹp mắt giúp U.23 Việt Nam thắng U.23 Yemen ở lượt cuối bảng C

ẢNH: MINH TÚ

15 đội bóng vượt qua vòng loại kể trên cùng chủ nhà U.23 Ả Rập Xê Út sẽ cạnh tranh cho danh hiệu vô địch tại giải U.23 châu Á 2026 vào tháng 1 năm sau.

Không có nhiều bất ngờ xảy ra, khi các đội bóng hàng đầu châu lục đều chứng minh được đẳng cấp và giành vé dự VCK giải đấu U.23 châu lục. Đông Nam Á chỉ có 2 đại diện góp mặt là 2 nền bóng đá hàng đầu khu vực: Việt Nam và Thái Lan.

Nằm ở bảng F cùng với Thái Lan, Malaysia chỉ về đích ở vị trí thứ ba. Trong khi đó, Indonesia kết thúc vòng bảng với vị trí thứ hai bảng J, nhưng không thể góp mặt trong tốp 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.

VCK U.23 châu Á 2026 có 16 đội bóng tranh tài, được chia đều vào 4 bảng đấu (mỗi bảng 4 đội). Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn 1 lượt để tính điểm và xếp hạng. Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ đi tiếp vào vòng tứ kết.


