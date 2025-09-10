Báo Đông Nam Á ca ngợi U.23 Việt Nam cùng Thái Lan quá hay, Indonesia và Malaysia phải trả giá

'U.23 Việt Nam và Thái Lan xuất sắc'

Trong tối 9.9, tất cả các đại diện của Đông Nam Á đều đã kết thúc chiến dịch vòng loại U.23 châu Á 2026. Tại bảng C, U.23 Việt Nam thi đấu xuất sắc, có trọn vẹn 9 điểm để xếp đầu bảng và giành vé đến Ả Rập Xê Út vào năm sau. Trong khi đó, ở bảng F, dù gặp nhiều khó khăn nhưng U.23 Thái Lan cũng kết thúc vòng loại với ngôi đầu. Các cầu thủ trẻ của “Voi chiến” cũng nối gót U.23 Việt Nam, có vé dự VCK. Tuy nhiên, trái ngược với màn trình diễn của U.23 Việt Nam và U.23 Thái Lan, các đội còn lại thi đấu không thành công, đều bị loại.

U.23 Việt Nam (áo đỏ) xuất sắc giành ngôi đầu bảng C ẢNH: MINH TÚ

Kết thúc loạt trận vòng loại, trang Metro của Malaysia khen ngợi U.23 Việt Nam và U.23 Thái Lan: “Với tư cách là trưởng bảng đấu vòng loại của mình, U.23 Việt Nam và U.23 Thái Lan thi đấu xuất sắc. Họ đều tính toán hợp lý trước các đối thủ, giành những điểm số quan trọng để có mặt ở U.23 châu Á 2026. U.23 Việt Nam có màn trình diễn hoàn hảo, toàn thắng và không để thủng lưới bàn nào. Ông Kim Sang-sik ngày càng để lại nhiều dấu ấn với bóng đá Việt Nam, đặc biệt vị HLV người Hàn Quốc này có những chiến thuật rất hợp lý. Trong khi đó, U.23 Thái Lan trải qua nhiều khó khăn hơn, thậm chí có thời điểm họ còn đứng trên bờ vực bị loại. Tuy nhiên, U.23 Thái Lan vẫn cho thấy bản lĩnh, ghi bàn ở những thời điểm quan trọng để có mặt ở VCK”.

CNN Indonesia viết: “U.23 Việt Nam và U.23 Thái Lan giành vé đến VCK U.23 châu Á 2026 đầy xứng đáng. Tổng cộng, hai đội này cùng có 6 lần dự giải đấu trẻ của châu lục, một thành tích đáng tự hào. Suốt vòng bảng, U.23 Việt Nam cũng cho thấy sự trên cơ so với các đối thủ ở bảng C. U.23 Việt Nam áp đảo thế trận, thi đấu chắc chắn và luôn biết cách kết liễu đối phương để có 9 điểm tuyệt đối sau 3 trận. Còn về Thái Lan, tinh thần và ý chí của họ vẫn luôn được giữ vững. Trận thắng U.23 Malaysia ở những phút bù giờ là minh chứng rõ nét nhất cho điều này của U.23 Thái Lan. Vé đến Ả Rập Xê Út không thể nào ngọt ngào và cảm xúc hơn với người Thái”.

U.23 Thái Lan (áo xanh) cũng có vé đến VCK châu Á ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trái ngược với những lời khen dành cho U.23 Việt Nam và U.23 Thái Lan, các đội bóng như U.23 Indonesia, U.23 Malaysia đều bị chỉ trích. Trang Bola của Indonesia viết: “Trong vòng 1 năm rưỡi, U.23 Indonesia đã nếm trải cảm giác tệ hại. Từ việc xếp hạng 4, giải U.23 châu Á 2023 chúng ta đã phải trở thành khán giả ở giải U.23 châu Á 2026. Đau đớn hơn, U.23 Indonesia bị loại trước sự chứng kiến của CĐV nhà. Lối chơi vô hồn, phung phí cơ hội khiến chúng ta phải trả giá đắt. Đây chính là cú tát lớn cho tham vọng cho những mục tiêu vươn mình của bóng đá Indonesia. Tương tự chúng ta, U.23 Malaysia hay Singapore cũng có màn thể hiện yếu kém. U.23 Malaysia xếp thứ 3 bảng F còn Singapore thậm chí còn xếp cuối bảng C, không có nổi 1 điểm”.

U.23 Malaysia (áo vàng) không thể hiện được nhiều điều ở bảng F ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

U.23 Indonesia bị loại dù được thi đấu trên sân nhà ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trong khi đó, trang SiamSport của Thái Lan đánh giá về đội U.23 Indonesia và U.23 Malaysia: “Việc nhập tịch hàng loạt trong khoảng thời ngắn ở đội tuyển, ít đầu tư cho bóng đá trẻ đang khiến Indonesia và Malaysia nhận đòn đau. Họ phải trả giá bằng việc vắng mặt ở VCK U.23 châu Á 2026. U.23 Indonesia có thêm đến 4 cầu thủ nhập tịch nhưng có lẽ nó là không đủ để bù lại sự chênh lệch thực lực ở các vị trí. Tệ hơn, trong cả 2 trận quan trọng gặp Lào và Hàn Quốc, các cầu thủ nhập tịch này đều không thể gắn kết với các đồng đội, dẫn đến việc U.23 Indonesia mất điểm và bị loại.

Tương tự, sức mạnh của U.23 Malaysia đã giảm sút đáng kết. Ở trận cuối gặp đội chúng ta (U.23 Thái Lan), U.23 Malaysia co cụm phòng ngự, chỉ chờ thời cơ để phản công. So với những lứa cầu thủ trước đây, U.23 Malaysia giờ đây quá yếu, khó lòng để cạnh tranh thành tích cao”.