Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
U.23 Việt Nam toàn thắng vào VCK châu Á, HLV Kim lý giải cách thay người cực 'dị'
Video Thể thao

U.23 Việt Nam toàn thắng vào VCK châu Á, HLV Kim lý giải cách thay người cực 'dị'

Hồng Nam
Hồng Nam
09/09/2025 23:27 GMT+7

HLV Kim Sang-sik đã có quyết định thay người đáng chú ý, khi ông rút cả 3 tiền đạo rời sân ở phút 40, để thay bộ 3 mới (gồm Thanh Nhàn, Đình Bắc, Văn Thuận). Một quyết định táo bạo xoay chuyển cục diện, để rồi Văn Thuận đã kiến tạo cho Thanh Nhàn ghi bàn thắng duy nhất.

U.23 Việt Nam đã đánh bại U.23 Yemen với tỷ số 1-0 ở trận đấu hạ màn diễn ra lúc 19 giờ ngày 9.9. Qua đó, thầy trò HLV Kim Sang-sik đoạt thành công tấm vé dự vòng chung kết U.23 châu Á 2026 với tư cách đội dẫn đầu bảng C, giành 9 điểm trọn vẹn.

U.23 Việt Nam toàn thắng vào VCK châu Á, HLV Kim lý giải cách thay người cực 'dị'

Sau 3 trận, U.23 Việt Nam lần lượt thắng U.23 Bangladesh (2-0), U.23 Singapore và U.23 Yemen (cùng tỷ số 1-0).

Đây là lần thứ 6 liên tục (tính từ năm 2016 đến nay), U.23 Việt Nam góp mặt ở ngày hội lớn nhất bóng đá châu Á cấp độ U.23.

Trong trận đấu với U.23 Yemen, HLV Kim Sang-sik đã có quyết định thay người đáng chú ý, khi ông rút bộ 3 tấn công (Văn Khang, Ngọc Mỹ, Quốc Việt) rời sân ở phút 40, để thay bộ 3 mới (gồm Thanh Nhàn, Đình Bắc, Văn Thuận). 

Một quyết định táo bạo xoay chuyển cục diện. Để rồi sau cùng, Văn Thuận đã kiến tạo cho Thanh Nhàn ghi bàn thắng duy nhất. Ông Kim cho biết lẽ ra sẽ thay 3 cầu thủ vào hiệp 2, nhưng quyết định thay người đã đến sớm hơn dự tính. 

Xem trực tiếp và trọn vẹn Bảng C - Vòng loại Giải Vô địch U23 Châu Á 2026 trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

Tin liên quan

Thanh Nhàn tỏa sáng đúng lúc, U.23 Việt Nam giành vé dự VCK U.23 châu Á 2026

Thanh Nhàn tỏa sáng đúng lúc, U.23 Việt Nam giành vé dự VCK U.23 châu Á 2026

Chiến thắng với tỷ số tối thiểu là quá đủ để giúp U.23 Việt Nam giành vé tới VCK U.23 tổ chức ở Ả Rập Xê Út vào năm sau. Chiến thắng này cũng đánh dấu sự trở lại ấn tượng của tiền đạo Thanh Nhàn - người trước đó vắng mặt ở giải U.23 Đông Nam Á 2025 vì chấn thương.

U.23 Việt Nam 1-0 U.23 Yemen: Thanh Nhàn xuất thần giữa hàng phòng ngự dày đặc của đội khách

Khám phá thêm chủ đề

U.23 Việt Nam HLV Kim Sang-sik VCK châu Á U.23 Yemen Thanh nhàn chung kết U.23 châu Á 2026 U.23 châu Á 2026
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận