U.23 Việt Nam đã đánh bại U.23 Yemen với tỷ số 1-0 ở trận đấu hạ màn diễn ra lúc 19 giờ ngày 9.9. Qua đó, thầy trò HLV Kim Sang-sik đoạt thành công tấm vé dự vòng chung kết U.23 châu Á 2026 với tư cách đội dẫn đầu bảng C, giành 9 điểm trọn vẹn.

U.23 Việt Nam toàn thắng vào VCK châu Á, HLV Kim lý giải cách thay người cực 'dị'

Sau 3 trận, U.23 Việt Nam lần lượt thắng U.23 Bangladesh (2-0), U.23 Singapore và U.23 Yemen (cùng tỷ số 1-0).

Đây là lần thứ 6 liên tục (tính từ năm 2016 đến nay), U.23 Việt Nam góp mặt ở ngày hội lớn nhất bóng đá châu Á cấp độ U.23.

Trong trận đấu với U.23 Yemen, HLV Kim Sang-sik đã có quyết định thay người đáng chú ý, khi ông rút bộ 3 tấn công (Văn Khang, Ngọc Mỹ, Quốc Việt) rời sân ở phút 40, để thay bộ 3 mới (gồm Thanh Nhàn, Đình Bắc, Văn Thuận).

Một quyết định táo bạo xoay chuyển cục diện. Để rồi sau cùng, Văn Thuận đã kiến tạo cho Thanh Nhàn ghi bàn thắng duy nhất. Ông Kim cho biết lẽ ra sẽ thay 3 cầu thủ vào hiệp 2, nhưng quyết định thay người đã đến sớm hơn dự tính.

