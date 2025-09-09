Vào lúc 19 giờ ngày 9.9, U.23 Việt Nam đã đối đầu với U.23 Yemen trong trận đấu quyết định tấm vé dự VCK U.23 châu Á 2026. U.23 Việt Nam có lợi thế khi xếp trên Yemen và được cổ vũ trên sân nhà, chỉ cần hòa là đủ để đi tiếp. HLV Kim Sang-sik bất ngờ thay đổi đội hình, đưa Quốc Việt, Ngọc Mỹ vào sân ngay từ đầu.

Thanh Nhàn tỏa sáng đúng lúc, U.23 Việt Nam giành vé dự VCK U.23 châu Á 2026

Trận đấu diễn ra với tốc độ vừa phải, U.23 Việt Nam kiểm soát thế trận, nhưng không thể ghi bàn do hàng thủ Yemen phòng ngự chặt chẽ. Đến phút 39, HLV Kim thay ba cầu thủ nhằm tăng cường sức tấn công. Tuy nhiên, hiệp một kết thúc mà không có bàn thắng.

Thanh Nhàn trở lại ấn tượng cùng U.23 Việt Nam sau quãng thời gian chấn thương ẢNH: MINH TÚ

Bước vào hiệp hai, U.23 Yemen chủ động tấn công, nhưng U.23 Việt Nam vẫn giữ được thế trận. Phút 70, từ pha phối hợp đập nhả với Văn Thuận, Thanh Nhàn đã ghi bàn mở tỷ số, giúp U.23 Việt Nam dẫn trước. Những phút còn lại, Yemen không thể tìm được bàn gỡ. Trận đấu khép lại với chiến thắng 1-0 cho U.23 Việt Nam, đưa họ vào VCK U.23 tại Ả Rập Xê Út vào năm sau.