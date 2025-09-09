Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
U.23 Việt Nam 'vượt ải' Yemen để giành vé VCK U.23 châu Á: Hàng công cần cải thiện
Video Thể thao

U.23 Việt Nam 'vượt ải' Yemen để giành vé VCK U.23 châu Á: Hàng công cần cải thiện

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
09/09/2025 15:11 GMT+7

U.23 Việt Nam sẽ đối đầu với U.23 Yemen trong trận ‘chung kết’ bảng C vào lúc 19 giờ ngày 9.9.2025 tại sân Việt Trì để giành vé vào VCK U.23 châu Á 2026. Dù đã ghi được 3 bàn thắng như đối thủ, hàng công của đội bóng áo đỏ vẫn cần cải thiện khả năng dứt điểm nếu muốn đạt kết quả tốt trong trận đấu quyết định này.

Khâu dứt điểm là vấn đề của cả U.23 Việt Nam lẫn Yemen

Sau hai trận đấu thử nghiệm, HLV Kim Sang-sik sẽ tung ra đội hình mạnh nhất nhằm chiến thắng trong trận "chung kết" bảng C. Đến nay, chiến lược gia người Hàn Quốc đã sử dụng 20 trong số 23 cầu thủ đăng ký, chỉ có thủ môn Văn Bình và Nguyễn Tân chưa được ra sân, và trung vệ Văn Hà là cầu thủ duy nhất chưa thi đấu phút nào.

Cả hai đội đều có 3 bàn thắng sau hai trận đầu tiên tại vòng loại U.23 châu Á 2026, nhưng cách họ ghi bàn lại hoàn toàn khác biệt. U.23 Yemen có hai bàn thắng từ các tình huống đá phạt đền và một bàn thắng còn lại do đội trưởng Bangladesh bị đuổi, giúp Yemen có ưu thế hơn người. Cách chơi của Yemen không quá sắc sảo, họ thiếu sự đa dạng trong các pha tấn công và chủ yếu dựa vào sức mạnh thể lực và va chạm.

U.23 Việt Nam 'vượt ải' Yemen để giành vé VCK U.23 châu Á: Hàng công cần cải thiện

Còn về phía đội chủ nhà Việt Nam, các pha phối hợp của đội bóng áo đỏ thường xuyên gây khó khăn cho đối thủ, từ các tình huống tấn công trung lộ cho đến những pha giãn biên. Dù ghi được 3 bàn thắng, U.23 Việt Nam còn có tới 5 pha dứt điểm trúng xà ngang và cột dọc, cho thấy sự thiếu may mắn và chuẩn xác ở khâu cuối cùng. Các chân sút của U.23 Việt Nam vẫn được đánh giá cao về khả năng dứt điểm, nhưng việc thiếu sự chính xác trong các pha kết thúc cận thành vẫn là một bài toán chưa có lời giải.

U.23 Việt Nam 'vượt ải' Yemen để giành vé VCK U.23 châu Á: Hàng công cần cải thiện - Ảnh 1.

Lê Viktor của U.23 Việt Nam chưa thể có thêm bàn thắng sau trận mở màn xuất sắc

ảnh: MInh Tú

HLV Firdaus Kassim của U.23 Singapore đã nhận xét rằng, U.23 Việt Nam mạnh hơn hẳn so với đội bóng của mình, khi các cầu thủ Singapore dù đã chơi cố gắng nhưng vẫn phải trả giá cho những sai sót trước lối chơi sắc bén của Việt Nam. Chính vì thế, U.23 Việt Nam được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì phong độ tốt và hoàn thành mục tiêu giành vé vào vòng chung kết.

Tin liên quan

Chỉ đá giao hữu, cầu thủ Indonesia và Li Băng vẫn lao vào ẩu đả

Chỉ đá giao hữu, cầu thủ Indonesia và Li Băng vẫn lao vào ẩu đả

Chỉ là giao hữu, trận đấu giữa Indonesia và Li Băng lại kết thúc trong hỗn loạn khi cầu thủ hai đội lao vào xô xát. Indonesia không ghi được bàn thắng, họ vẫn đối mặt với thử thách lớn hơn là vòng loại World Cup 2026 vào tháng 10 tới.

Văn Thuận ghi bàn quý như vàng, U.23 Việt Nam vất vả thắng Singapore

U.23 Việt Nam 1-0 U.23 Singapore: Đội chủ nhà vững vàng ngôi đầu bảng C

Khám phá thêm chủ đề

U.23 Việt Nam U.23 Yemen U.23 châu Á hàng công Dứt điểm HLV Kim Sang-sik
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận