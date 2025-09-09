Khâu dứt điểm là vấn đề của cả U.23 Việt Nam lẫn Yemen

Sau hai trận đấu thử nghiệm, HLV Kim Sang-sik sẽ tung ra đội hình mạnh nhất nhằm chiến thắng trong trận "chung kết" bảng C. Đến nay, chiến lược gia người Hàn Quốc đã sử dụng 20 trong số 23 cầu thủ đăng ký, chỉ có thủ môn Văn Bình và Nguyễn Tân chưa được ra sân, và trung vệ Văn Hà là cầu thủ duy nhất chưa thi đấu phút nào.

Cả hai đội đều có 3 bàn thắng sau hai trận đầu tiên tại vòng loại U.23 châu Á 2026, nhưng cách họ ghi bàn lại hoàn toàn khác biệt. U.23 Yemen có hai bàn thắng từ các tình huống đá phạt đền và một bàn thắng còn lại do đội trưởng Bangladesh bị đuổi, giúp Yemen có ưu thế hơn người. Cách chơi của Yemen không quá sắc sảo, họ thiếu sự đa dạng trong các pha tấn công và chủ yếu dựa vào sức mạnh thể lực và va chạm.

U.23 Việt Nam 'vượt ải' Yemen để giành vé VCK U.23 châu Á: Hàng công cần cải thiện

Còn về phía đội chủ nhà Việt Nam, các pha phối hợp của đội bóng áo đỏ thường xuyên gây khó khăn cho đối thủ, từ các tình huống tấn công trung lộ cho đến những pha giãn biên. Dù ghi được 3 bàn thắng, U.23 Việt Nam còn có tới 5 pha dứt điểm trúng xà ngang và cột dọc, cho thấy sự thiếu may mắn và chuẩn xác ở khâu cuối cùng. Các chân sút của U.23 Việt Nam vẫn được đánh giá cao về khả năng dứt điểm, nhưng việc thiếu sự chính xác trong các pha kết thúc cận thành vẫn là một bài toán chưa có lời giải.

Lê Viktor của U.23 Việt Nam chưa thể có thêm bàn thắng sau trận mở màn xuất sắc ảnh: MInh Tú

HLV Firdaus Kassim của U.23 Singapore đã nhận xét rằng, U.23 Việt Nam mạnh hơn hẳn so với đội bóng của mình, khi các cầu thủ Singapore dù đã chơi cố gắng nhưng vẫn phải trả giá cho những sai sót trước lối chơi sắc bén của Việt Nam. Chính vì thế, U.23 Việt Nam được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì phong độ tốt và hoàn thành mục tiêu giành vé vào vòng chung kết.