Chỉ đá giao hữu, cầu thủ Indonesia và Lebanon vẫn lao vào ẩu đả

Phút 90+8, trong tình huống trả bóng cho cầu thủ Lebanon ném biên, Marselino Ferdinan (đội tuyển Indonesia) đã bất ngờ dùng chân sút thẳng vào hậu vệ Hussein Zein thay vì dùng tay ném bóng theo đúng quy định. Pha xử lý này khiến Hussein Zein không giữ được bình tĩnh, lao vào Ferndinan, kéo theo một tình huống xô xát giữa hai đội.

Dù chỉ là một trận giao hữu, cuộc so tài trên sân Gelora Bung Tomo khép lại trong hình ảnh không đẹp mắt. Trọng tài đã phải rút ra 3 thẻ vàng để cảnh cáo cầu thủ của cả hai đội sau tình huống xô xát này.

Với kết quả hòa không bàn thắng, Indonesia nâng tổng thành tích của đội lên 3 thắng, 1 hòa và 2 thua dưới thời HLV Patrick Kluivert. Mặc dù Indonesia đã thay đổi nhiều với dàn cầu thủ nhập tịch mới sau khi HLV Shin Tae-yong ra đi, đội vẫn chưa thể tìm được thành công như kỳ vọng.

Giờ đây, thách thức lớn nhất của Indonesia chính là vòng loại World Cup 2026 sẽ diễn ra vào tháng 10 tới. Indonesia nằm ở bảng B cùng Ả Rập Xê Út và Iraq. Nếu đứng đầu bảng, Indonesia sẽ lần đầu tiên giành vé dự vòng chung kết World Cup. Nếu xếp nhì, đội sẽ phải đấu với đội nhì bảng A (gồm Qatar, UAE, Oman) để tranh suất play-off châu lục, còn về thứ ba đồng nghĩa với việc bị loại.

Trận giao hữu với Lebanon là một bài kiểm tra quan trọng trước vòng loại, khi Lebanon là đội bóng Tây Á tương tự như Ả Rập Xê Út và Iraq. Nhưng kết quả hòa 0-0 cùng tình huống mất bình tĩnh ở cuối trận có lẽ chưa thể khiến các CĐV của đội bóng xứ Vạn đảo hài lòng.