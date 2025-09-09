Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Chỉ đá giao hữu, cầu thủ Indonesia và Lebanon vẫn lao vào ẩu đả
Video Thể thao

Chỉ đá giao hữu, cầu thủ Indonesia và Lebanon vẫn lao vào ẩu đả

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
09/09/2025 11:17 GMT+7

Chỉ là giao hữu, trận đấu giữa Indonesia và Lebanon lại kết thúc trong hỗn loạn khi cầu thủ hai đội lao vào xô xát. Indonesia không ghi được bàn thắng, họ vẫn đối mặt với thử thách lớn hơn là vòng loại World Cup 2026 vào tháng 10 tới.

Phút 90+8, trong tình huống trả bóng cho cầu thủ Lebanon ném biên, Marselino Ferdinan (đội tuyển Indonesia) đã bất ngờ dùng chân sút thẳng vào hậu vệ Hussein Zein thay vì dùng tay ném bóng theo đúng quy định. Pha xử lý này khiến Hussein Zein không giữ được bình tĩnh, lao vào Ferndinan, kéo theo một tình huống xô xát giữa hai đội.

Dù chỉ là một trận giao hữu, cuộc so tài trên sân Gelora Bung Tomo khép lại trong hình ảnh không đẹp mắt. Trọng tài đã phải rút ra 3 thẻ vàng để cảnh cáo cầu thủ của cả hai đội sau tình huống xô xát này.

Với kết quả hòa không bàn thắng, Indonesia nâng tổng thành tích của đội lên 3 thắng, 1 hòa và 2 thua dưới thời HLV Patrick Kluivert. Mặc dù Indonesia đã thay đổi nhiều với dàn cầu thủ nhập tịch mới sau khi HLV Shin Tae-yong ra đi, đội vẫn chưa thể tìm được thành công như kỳ vọng.

Chỉ đá giao hữu, cầu thủ Indonesia và Lebanon vẫn lao vào ẩu đả

Giờ đây, thách thức lớn nhất của Indonesia chính là vòng loại World Cup 2026 sẽ diễn ra vào tháng 10 tới. Indonesia nằm ở bảng B cùng Ả Rập Xê Út và Iraq. Nếu đứng đầu bảng, Indonesia sẽ lần đầu tiên giành vé dự vòng chung kết World Cup. Nếu xếp nhì, đội sẽ phải đấu với đội nhì bảng A (gồm Qatar, UAE, Oman) để tranh suất play-off châu lục, còn về thứ ba đồng nghĩa với việc bị loại.

Trận giao hữu với Lebanon là một bài kiểm tra quan trọng trước vòng loại, khi Lebanon là đội bóng Tây Á tương tự như Ả Rập Xê Út và Iraq. Nhưng kết quả hòa 0-0 cùng tình huống mất bình tĩnh ở cuối trận có lẽ chưa thể khiến các CĐV của đội bóng xứ Vạn đảo hài lòng.

Tin liên quan

Xem sê-ri khủng không tưởng của Trần Quyết Chiến: Hơn 20 điểm/lượt cơ

Xem sê-ri khủng không tưởng của Trần Quyết Chiến: Hơn 20 điểm/lượt cơ

Ở trận đấu thuộc khuôn khổ bán kết giải billiards carom 3 băng diễn ra tại TP.HCM, cơ thủ số 1 Việt Nam Trần Quyết Chiến đã tung sê-ri cực lớn để giành chiến thắng thuyết phục Nguyễn Chí Long.

GAM thua bạc nhược 0-2 PSG: LMHT Việt Nam mất vé thứ 2 đi CKTG

Thủ môn qua đời sau khi cản phá thành công quả phạt đền

Khám phá thêm chủ đề

Indonesia Lebanon Đội tuyển Indonesia Đội tuyển Lebanon Giao hữu ẩu đả
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận