Thủ môn qua đời sau khi cản phá thành công quả phạt đền
Thủ môn qua đời sau khi cản phá thành công quả phạt đền

Hồ Hiền
Hồ Hiền
07/09/2025 15:10 GMT+7

Thủ môn Antonio Edson dos Santos Sousa, 34 tuổi đã ngã quỵ trên sân ngay khi vừa lao đến ăn mừng cùng đồng đội sau pha cứu thua.

Một cú sút ở cự ly gần, thủ môn cản phá thành công… Nhưng chỉ vài giây sau, anh đi loạng choạng rồi ngã gục xuống sân. Nam thủ môn là Antonio Edson dos Santos Sousa, 34 tuổi, còn được bạn bè gọi với cái tên thân thiết là Pixe. Pixe đã ngã quỵ trên sân ngay khi vừa lao đến ăn mừng cùng đồng đội sau pha cứu thua.

Thủ môn qua đời sau khi cản phá thành công quả phạt đền

Dù các cầu thủ và trọng tài nhanh chóng gọi nhân viên y tế hỗ trợ và anh được đưa tới bệnh viện ngay lập tức nhưng anh đã không qua khỏi.

Thảm kịch xảy ra trong một trận futsal năm người tại nhà thi đấu ở thành phố Augusto Correa, bang Pará (miền Bắc Brazil) vào hôm 2.9.2025.

Trận đấu nằm trong khuôn khổ một giải phong trào mừng tuần lễ kỷ niệm ngày độc lập của Brazil. Chính quyền địa phương lập tức hủy các trận đấu hôm sau.

Thủ môn qua đời sau khi cản phá thành công quả phạt đền - Ảnh 1.

Khoảnh khắc Antonio Edson dos Santos Sousa ngã gục trên sân sau khi cản phá thành công quả phạt đền

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Hình ảnh được ghi lại khá mờ, nhưng có thể thấy Pixe đã đổ người sang phải để cản phá cú sút, quả bóng đập mạnh vào ngực anh.

Ban đầu thủ môn này vẫn tỏ ra bình thường, còn giơ tay ăn mừng, nhưng ngay khi chạm mặt đồng đội đang chạy tới chúc mừng, anh loạng choạng rồi ngã gục xuống sàn. Hiện chưa rõ cú va chạm với bóng có liên quan trực tiếp đến cái chết của Pixe hay không.

