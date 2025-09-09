Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Bàn thắng phút 90+2 đưa U.23 Thái Lan đến VCK châu Á, ‘Malaysia bị loại vì… nhập tịch’

Văn Trình
Văn Trình
09/09/2025 23:24 GMT+7

Tối 9.9, trận thắng cảm xúc 2-1 trước U.23 Malaysia đã giúp U.23 Thái Lan giành vé đến VCK U.23 châu Á 2026. Trong khi đó, U.23 Malaysia bị loại và tiếp tục nhận nhiều chỉ trích từ truyền thông nước nhà.

Với việc U.23 Li Băng đánh bại U.23 Mông Cổ 3-0 ở trận đấu sớm, U.23 Thái Lan đã bị đẩy xuống vị trí thứ 2 ở bảng F. Nếu đánh bại U.23 Malaysia, U.23 Thái Lan sẽ đòi lại ngôi đầu, qua đó giành vé trực tiếp. Ngược lại, nếu để hòa hoặc thua U.23 Malaysia, U.23 Thái Lan sẽ chính thức vắng mặt ở VCK U.23 châu Á 2026.

Sau khoảng 90 phút bị tạm hoãn vì mưa lớn, trận đấu giữa U.23 Thái Lan gặp U.23 Malaysia mới được bắt đầu. Đây cũng là trận thứ 2 liên tiếp U.23 Thái Lan phải lùi giờ thi đấu vì lý do thời tiết. Trước đó, khi U.23 Thái Lan hòa 2-2 với U.23 Li Băng ngày 6.9, trận đấu trên sân Thammasat đã bị hoãn 30 phút.

Bàn thắng phút 90+2 đưa U.23 Thái Lan đến VCK châu Á, ‘Malaysia bị loại vì… nhập tịch’- Ảnh 1.

Mưa lớn tiếp tục xuất hiện ở sân Thammasat, khiến trận đấu của U.23 Thái Lan bị hoãn 90 phút

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Dù trời đã ngừng mưa nhưng việc nước còn đọng lại trên mặt sân ảnh hưởng nhiều đến lối chơi của 2 đội trong hiệp 1. U.23 Thái Lan là đội nắm thế chủ động, kiểm soát bóng gần 60%. Sau nhiều nỗ lực hãm thành, phút 34, đội chủ nhà bảng F cũng tìm được bàn mở tỷ số sau cú đá cực căng của Kakana. Sau bàn thắng này, U.23 Thái Lan tiếp tục tạo ra nhiều tình huống công nguy hiểm nhưng đều dứt điểm thiếu chính xác, không thể ghi thêm bàn.

Phía đối diện, U.23 Malaysia chủ yếu dùng bóng bổng để tiếp cận khung thành U.23 Thái Lan. Các học trò của HLV Nafuzi Zain chỉ có 2 lần dứt điểm ở hiệp đấu này nhưng vẫn tìm được bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 40. Cầu thủ mang về niềm vui cho U.23 Malaysia là Hadi Aysar với pha sút bóng đẹp mắt, không cho thủ thành U.23 Thái Lan bất kỳ cơ hội nào để cản phá.

Bàn thắng phút 90+2 đưa U.23 Thái Lan đến VCK châu Á, ‘Malaysia bị loại vì… nhập tịch’- Ảnh 2.
Bàn thắng phút 90+2 đưa U.23 Thái Lan đến VCK châu Á, ‘Malaysia bị loại vì… nhập tịch’- Ảnh 3.

U.23 Thái Lan trải qua hiệp đấu không hề dễ dàng trước U.23 Malaysia

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Sang hiệp 2, U.23 Thái Lan kiểm soát hoàn toàn thế trận. Các học trò của HLV Damrong Ongtrakul dùng nhiều tình huống tấn công ở trung lộ, khiến khung thành U.23 Malaysia chao đảo. U.23 Thái Lan sút đến 16 lần ở hiệp 2, gấp 8 lần những gì U.23 Malaysia làm được. Phút 90+2, CĐV có mặt trên sân Thammasat vỡ òa khi Kakana sút bóng đẳng cấp, ấn định thắng lợi 2-1 cho U.23 Thái Lan. 

Giành 3 điểm ở trận gặp U.23 Malaysia, U.23 Thái Lan có 7 điểm sau 3 trận, “giật” lại ngôi đầu bảng F từ tay U.23 Li Băng nhờ có hiệu số bàn thắng bại tốt hơn (+7 so với +4). Đồng thời, U.23 Thái Lan trở thành đội thứ 2, sau U.23 Việt Nam có mặt ở VCK U.23 châu Á 2026.

Bàn thắng phút 90+2 đưa U.23 Thái Lan đến VCK châu Á, ‘Malaysia bị loại vì… nhập tịch’- Ảnh 4.

U.23 Thái Lan (áo xanh) đánh bại U.23 Malaysia đầy cảm xúc

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trong khi đó, U.23 Malaysia chỉ có 3 điểm sau 3 trận, xếp thứ 3 và bị loại. Ngay sau trận thua 1-2 trước U.23 Thái Lan, truyền thông Malaysia đã chỉ trích màn trình diễn của thầy trò HLV Nafuzi Zain. 

Trang Malay Mail viết: “U.23 Malaysia ở vòng loại U.23 châu Á là đội không biết tấn công. Những bàn thắng của đội chỉ trông chờ vào may mắn. Đặc biệt, trên hàng công, tiền đạo nhập tịch Tierney cũng trở nên đơn độc, vô hại. Chính sách nhập tịch giúp đội tuyển chúng ta mạnh lên nhanh chóng, liên tục giành chiến thắng ở những trận gần đây nhưng ảnh hưởng rất nhiều đến tương lai, đặc biệt là các cấp độ trẻ. Nhìn màn trình diễn của đội U.23, chúng ta sẽ thấy mọi điểm yếu của bóng đá Malaysia. Vào những thời khắc khó khăn, ông Nafuzi Zain liên tục đứng khoanh tay, cũng chẳng biết thay ai vì dàn dự bị quá yếu".

"Sau trận đấu, chúng ta có lẽ sẽ không cảm thấy bất ngờ khi câu chỉ trích: "U.23 Malaysia bị loại vì chính sách nhập tịch" xuất hiện tràn lan trên mạng xã hội nữa", trang Malay Mail nhấn mạnh.

