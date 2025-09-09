Hàng công ‘quá cùn’, làm sao đội tuyển Indonesia lấy vé dự World Cup 2026 được đây?

Khó tin: Indonesia chiếm đến 81% thời gian kiểm soát bóng nhưng không có cú sút trúng đích

"Thật khó tin khi Garuda (biệt danh của đội tuyển Indonesia) đã bị đội Li Băng cầm hòa với tỷ số 0-0, trong thế trận họ nắm mọi quyền chủ động với đến 81% thời gian kiểm soát bóng. Nhưng lại không tạo được cú sút trúng đích nào cả trận. HLV Kluivert sẽ còn rất nhiều việc phải làm để chỉnh sửa lại hàng công "quá cùn" hiện nay, ngay trước vòng loại thứ tư World Cup 2026 khu vực châu Á diễn ra trong nửa đầu tháng 10 tới", báo Bola của Indonesia bày tỏ.

Đội tuyển Indonesia thiếu vắng chân sút số 1 Ole Romeny (trái), đã để lại một lỗ hổng lớn dù đã nhập tịch thêm 2 ngôi sao mới ở hàng công Ảnh: Reuters

Trong khi đó, theo CNN Indonesia, đội tuyển xứ vạn đảo áp đảo hoàn toàn trước đối thủ Li Băng, theo thống kê, họ tạo được 9 cú sút, nhưng lại không có cú sút nào trúng đích. Đây thực sự là một lo ngại rất lớn, vì đội Li Băng chơi phòng ngự chặt chẽ, chỉ có 19% thời gian kiểm soát bóng, nhưng vẫn tạo được 4 cú sút và có 1 cú sút trúng đích uy hiếp khung thành đội Indonesia.

HLV Kluivert đã có những thử nghiệm quan trọng cho đội tuyển Indonesia để chuẩn bị cho 2 trận đấu quan trọng tranh vé dự World Cup 2026, gồm gặp đội Ả Rập Xê Út (lúc 0 giờ 15 ngày 9.10) và Iraq (2 giờ 30, ngày 12.10, đều giờ Việt Nam).

Trong đó, nhà cầm quân người Hà Lan này đã sử dụng đội hình 4 hậu vệ nhằm tìm kiếm sự chắc chắn ở hàng thủ, nhưng xoay tua nhân sự ở hàng tiền vệ và hàng công, tìm kiếm giải pháp mới, theo CNN Indonesia.

Thế nhưng, trừ trận thắng đội Đài Loan với tỷ số 6-0 (chỉ là giải pháp tình thế thay thế vào giờ chót trước đội Kuwait bất ngờ rút lui), thì trận hòa đội Li Băng mới quan trọng và để lộ ra nhiều vấn đề với đội tuyển Indonesia, dù có sự góp mặt của trên dưới 15 cầu thủ nhập tịch.

HLV Kluivert hy vọng tìm ra được chân sút mới thay vị trí của tiền đạo số 1 Ole Romeny (bị chấn thương) để lại. Ông đã tung cả 2 cầu thủ nhập tịch mới nhất vào thử nghiệm là Miliano Jonathans và Mauro Zijlstra, cũng như trao cơ hội ra mắt cho cầu thủ Adrian Wibowo từ CLB Los Angeles FC (Mỹ) trở về thi đấu.

Đội tuyển Indonesia nhận nhiều kỳ vọng tại vòng loại thứ tư World Cup 2026 khu vực châu Á Ảnh: Reuters

"Tất cả các cuộc thử nghiệm trên đều chỉ là con số 0 tròn trĩnh trên hàng công. Vì vậy, thử thách sẽ rất lớn cho đội tuyển Indonesia trong mục tiêu tìm các chiến thắng trước Ả Rập Xê Út và Iraq để giành vé dự World Cup 2026. Thậm chí, trường hợp tệ nhất, họ cũng cần có ít nhất 1 chiến thắng trong 2 trận này để tiếp tục nuôi hy vọng ở các trận play-off. Nếu không, giấc mơ sẽ sớm vụt tắt", theo CNN Indonesia.

HLV Kluivert nói gì?

HLV Kluivert cũng thừa nhận điều này và đã cân nhắc việc tiếp tục tìm kiếm giải pháp ở hàng công, trong bối cảnh sự hy vọng chân sút Ole Romeny kịp trở lại từ đầu tháng 10 tới là cực kỳ mong manh. Ole Romeny là người đã ghi cả 2 bàn quyết định giúp đội tuyển Indonesia thắng Bahrain và Trung Quốc cùng tỷ số 1-0 để giành suất vào vòng loại thứ tư khu vực châu Á.

Mặt khác, HLV Kluivert cho rằng: "Đội tuyển Indonesia đã có những bài học tích cực sau 2 trận giao hữu vừa qua. Các cầu thủ được trao cơ hội thi đấu đã có sự tiến bộ rất nhanh. Họ đã có thể thích nghi với lối chơi mới. Họ thực sự hiểu những gì tôi yêu cầu và đã thực hiện một cách tuyệt vời. Và tôi nghĩ đó mới là điều quan trọng nhất. Nhưng trên hết, chúng tôi vẫn cần cải thiện hơn nữa để hoàn thiện đội hình tốt nhất, hướng đến các trận đấu rất quan trọng trong tháng 10".

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI), ông Erick Thohir cũng khích lệ thầy trò HLV Kluivert: "Mặc dù trận hòa đội Li Băng không thực sự mang lại sự hài lòng, nhưng với kết quả 1 thắng, 1 hòa trong giai đoạn chuẩn bị, cũng đã giúp ích rất nhiều cho đội tuyển Indonesia trước khi đối đầu với đội Ả Rập Xê Út và Iraq sắp tới".

Tính đến ngày 9.9, đã có thêm 1 đội tuyển nữa lấy vé dự World Cup 2026 đó là đội tuyển Tunisia, cũng là đội thứ 2 ở khu vực châu Phi sau đội Ma Rốc. Tổng cộng đã có 18 đội tính đến nay, gồm: 3 đội đồng chủ nhà Mỹ, Mexico và Canada, cùng 15 đội vượt qua vòng loại. Trong đó, có 6 đội từ khu vực châu Á là Nhật Bản, Iran, Uzbekistan, Hàn Quốc, Jordan, Úc; 6 đội từ khu vực Nam Mỹ là Argentina, Brazil, Ecuador, Colombia, Uruguay và Paraguay; 1 đội từ khu vực châu Đại Dương là New Zealand; và 2 đội từ châu Phi là Ma Rốc và Tunisia.



