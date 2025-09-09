Bảng xếp hạng FIFA: Đội tuyển Việt Nam bảo vệ được vị trí trước Indonesia và Malaysia

Cơ hội cho đội tuyển Việt Nam bật mạnh trở lại

Trong lịch FIFA Days tháng 9, đội tuyển Việt Nam không thi đấu giao hữu quốc tế. Các học trò của HLV Kim Sang-sik được HLV phó Đinh Hồng Vinh dẫn dắt đấu 2 trận tập huấn nội bộ, gồm thua CLB Nam Định với toàn bộ cầu thủ ngoại thi đấu tỷ số 0-4 ngày 4.9. Và trận thắng CLB CAHN tỷ số 4-3 ngày 7.9.

Đội tuyển Việt Nam sẽ có cơ hội bật mạnh trở lại trong lịch thi đấu tháng 10 Ảnh: Ngọc Linh

Đội tuyển Việt Nam sẽ trở lại trong lịch FIFA Days tháng 10, thi đấu các trận chính thức tại vòng loại Asian Cup 2027 gặp đội Nepal (sân nhà ngày 9.10) và sân khách ngày 14.10. Đây là các trận được tính điểm cao trên thang điểm bảng xếp hạng FIFA, nên đội quân của HLV Kim Sang-sik cần phải hướng đến các chiến thắng, thắp lại hy vọng tranh vé dự Asian Cup 2027, cũng như cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng FIFA.

Trong tháng 11, đội tuyển Việt Nam còn trận gặp đội Lào cũng tại vòng loại Asian Cup 2027, và tái đấu với đối thủ Malaysia vào cuối tháng 3.2026 để quyết định chiếc vé tham dự vòng chung kết Asian Cup 2027.

Tin vui cũng đã đến cho đội quân của HLV Kim Sang-sik là trong lịch FIFA Days tháng 9, do không thi đấu nên đội tuyển Việt Nam vẫn giữ số điểm 1.169,92 điểm như tháng 7. Nhưng bị rớt 2 bậc so với bảng xếp hạng FIFA kỳ trước, xuống hạng 115 thế giới, sau khi các đội Li Băng và Sudan có lịch đấu và tăng điểm nhẹ để tạm vượt qua chiếm vị trí lần lượt 113 và 114.

Dù bị rớt bậc, đội tuyển Việt Nam vẫn giữ được vị trí ở khu vực Đông Nam Á và tiếp tục xếp trên 2 đối thủ Indonesia và Malaysia, những đội đều có 2 trận giao hữu quốc tế trong tháng 9 trước các đối thủ nhẹ nhàng và đã được lựa chọn.

Trong đó, đội Indonesia thắng đậm đội Đài Loan tỷ số 6-0 và hòa đội Li Băng tỷ số 0-0. Các kết quả này giúp đội bóng xứ vạn đảo được cộng chỉ có 3,43 điểm, tăng 1 bậc lên hạng 117 thế giới.

Đây là vị trí khiến các CĐV Indonesia thất vọng, vì họ rất hy vọng đội nhà sẽ tận dụng mọi yếu tố sân nhà và quá trình chuẩn bị vòng loại thứ tư World Cup 2026 khu vực châu Á để giành chiến thắng trước đội Li Băng, và sẽ có lần đầu tiên sau nhiều năm qua mặt đội tuyển Việt Nam. Nhưng kỳ vọng này một lần nữa đành gác lại.

Trong khi đó, đội Malaysia nhờ dàn cầu thủ nhập tịch đã có chiến thắng trước đội Palestine với tỷ số 1-0, tổng cộng là 2 trận thắng dịp này (trước đó thắng Singapore tỷ số 2-1). Bất chấp vẫn bị CĐV nhà tẩy chay vì vấn đề cầu thủ nhập tịch, nhưng đội tuyển Malaysia nhờ các kết quả này đã thăng tiến mạnh trên bảng xếp hạng FIFA.

Harimau Malaya sẽ tăng 5 bậc nữa, giống như tháng 7 đã tăng đến 6 bậc, tiến vũ bão lên hạng 120 thế giới chỉ còn kém đội tuyển Việt Nam có 5 bậc và cách không xa đội Indonesia, cũng như đội Thái Lan hạng 102 thế giới.

Đội tuyển Thái Lan mất chức vô địch King's Cup sau khi thua đội Iraq tỷ số 0-1, nhưng nhờ thắng đội Fiji tỷ số 3-0 trước đó được cộng chỉ 0,13 điểm không đáng kể. Nhưng giữ được vị trí 102 thế giới, số 1 Đông Nam Á và hạng 16 châu Á.

Với vị trí trên bảng xếp hạng FIFA tháng 9 (sẽ được công bố ngày 18.9 tới), các đội khu vực Đông Nam Á vẫn giữ vị trí, nhưng khoảng cách đã thu hẹp. Qua đó, sẽ tạo cuộc cạnh tranh dữ dội trong tháng 10, khi đội tuyển Việt Nam, Thái Lan và Malaysia trở lại thi đấu vòng loại Asian Cup 2027, còn đội tuyển Indonesia sẽ bước vào 2 trận đấu định mệnh tại vòng loại thứ tư World Cup 2026 khu vực châu Á.