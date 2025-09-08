Vô địch King's Cup, HLV đội Iraq gửi cảnh báo tới Indonesia: Nóng vé World Cup 2026

Đội Iraq đã có bài học quan trọng trước khi quyết đấu Indonesia

Theo HLV Graham Arnold, đội tuyển Iraq đã có một trận chung kết King's Cup đầy kịch tính với đội chủ nhà Thái Lan, là bài kiểm tra quan trọng trước khi đối đầu với đội tuyển Indonesia ở vòng loại thứ tư World Cup 2026 khu vực châu Á trong tháng 10.

HLV Graham Arnold của đội tuyển Iraq (trái), khẳng định đội Indonesia không mạnh hơn đội Thái Lan vừa gặp tại King's Cup Ảnh: Chụp màn hình Iraq National Team/X

"Chúng tôi xác định mục tiêu dự King's Cup, trước hết là thi đấu 2 trận thật mạnh mẽ với các đối thủ, và việc gặp đội Thái Lan ở chung kết sẽ là bài kiểm tra quan trọng trước vòng loại World Cup với đội Indonesia vào tháng 10. Trận đấu diễn ra đúng như chúng tôi kỳ vọng, một trận đấu khó khăn nhưng đầy thú vị. Những kinh nghiệm từ trận đấu này sẽ giúp ích cho chúng tôi khi đối đầu với Indonesia, một đội cũng ở khu vực Đông Nam Á rất tương đồng như Thái Lan nhất là về mặt lối chơi", HLV Graham Arnold cho biết.

Đội Iraq giành chiến thắng trước Thái Lan với tỷ số 1-0 nhờ bàn thắng duy nhất của cầu thủ Mohanad Ali ghi phút 75, trong thế chỉ còn 9 người. Mohanad Ali cũng là người đã gây ra chấn thương nặng với cầu thủ Chanathip Songkrasin (Thái Lan) ở cuối trận, phải nhận thẻ đỏ và gây ra vụ ẩu đả dữ dội sau trận đấu. Trước đó, đội Iraq cũng thi đấu thiếu người khi hậu vệ Frans Putros nhận thẻ đỏ ở phút 76.

Ngoài sự cố này, HLV Graham Arnold cho rằng, quyết định dự King's Cup để chuẩn bị cho các trận vòng loại World Cup 2026 sắp tới của đội Iraq đã thành công về nhiều mặt.

Trong đó, chức vô địch giải đấu này cũng sẽ giúp các cầu thủ Iraq có một bước chuẩn bị rất tốt về mặt tâm lý khi đối đầu với đội Indonesia trong tháng 10. Đây là trận đấu sẽ quyết định cơ hội cho họ trong mục tiêu giành vé vào vòng chung kết (VCK), hoặc tiếp tục nuôi hy vọng ở vòng play-off liên lục địa. Sau trận gặp đội Indonesia (ngày 11.10), đội Iraq sẽ quyết đấu trận "chung kết" với Ả Rập Xê Út ngày 14.10, để định đoạt chiếc vé duy nhất trong bảng đến World Cup 2026.

Vòng loại thứ tư World Cup 2026 khu vực châu Á diễn ra từ ngày 8 đến 14.10, với 2 bảng đấu, gồm bảng A là Qatar (chủ nhà), UAE, Oman; bảng B là Ả Rập Xê Út (chủ nhà), Iraq và Indonesia. Chỉ có 2 đội đứng đầu 2 bảng mới giành vé vào VCK. 2 đội nhì bảng phải đấu 2 lượt trận play-off (gọi là vòng năm) vào ngày 13 và 18.11 để xác định đội chiến thắng và giành quyền lọt vào vòng play-off liên lục địa, tiếp tục nuôi hy vọng ở cuộc đấu tranh vé vớt.

"Bài kiểm tra với đội Thái Lan thật tốt. Nên nhớ, đội Thái Lan có thứ hạng cao hơn đội Indonesia trên bảng xếp hạng FIFA. Họ cũng có lối chơi rất tương đồng với đội Indonesia, dù đây sẽ là đối thủ có nhiều cầu thủ nhập tịch hơn. Nhưng theo quan điểm của tôi, 2 đội Thái Lan và Indonesia rất ngang nhau về mọi mặt. Do đó, đội Iraq đã có những kinh nghiệm thật tốt sau giải King's Cup", HLV Graham Arnold nhấn mạnh.

Trong khi đó, đội tuyển Indonesia dịp này thi đấu giao hữu quốc tế để chuẩn bị cho các trận vòng loại World Cup sắp tới. Đội bóng xứ vạn đảo vừa thắng đội Đài Loan tỷ số 6-0 ngày 5.9, họ còn đấu 1 trận nữa với Li Băng lúc 20 giờ 30 ngày 8.9.