Đội tuyển Thái Lan thua, suýt ẩu đả: Cầu thủ Iraq phải 'trốn', Madam Pang nói gì?

Đội tuyển Thái Lan suýt ẩu đả, CĐV bỏ về sớm

Gặp Iraq ở chung kết King’s Cup 2025, đội tuyển Thái Lan thi đấu không tốt ở hiệp 1. Phải rất vất vả “Voi chiến” mới đứng vững trước sức ép của đối thủ, hòa 0-0. Sang hiệp 2, đội tuyển Thái Lan cải thiện thế trận nhưng vẫn phải nhận bàn thua ở phút 75 từ pha đánh đầu chính xác của Mohanad Ali. Khoảng thời gian cuối trận, đội tuyển Thái Lan được thi đấu hơn 2 người khi Frans Putros và Mohanad Ali lần lượt nhận thẻ đỏ ở phút 76, 90+5 nhưng đội chủ nhà vẫn bất lực trong việc gỡ hòa.

Thất bại 0-1 ở trận chung kết, đội tuyển Thái Lan ngậm ngùi nhìn Iraq đăng quang King’s Cup 2025. Đồng thời, kể từ năm 2008, đây cũng là trận thứ 6 liên tiếp đội tuyển Xứ chùa vàng không thể đánh bại Iraq (3 hòa, 3 thua).

Chưa dừng lại ở việc thua trận, CĐV Thái Lan còn tỏ ra thất vọng với cách hành xử của đội tuyển Thái Lan ở những phút cuối trận. Theo trang Siamsport, ở phút 90+5, khi Mohanad Ali nhận thẻ đỏ trực tiếp vì phạm lỗi với Chanathip Songkrasin nhiều cầu thủ Thái Lan đã chạy vào sân, suýt gây ra màn ẩu đả. Rất may, ban huấn luyện 2 đội có mặt và can ngăn sự việc.

Đội tuyển Thái Lan và Iraq suýt xảy ra ẩu đả ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

“Theo thống kê của Ban tổ chức, gần 14.000 CĐV đã có mặt trên sân, chứng kiến trận chung kết King’s Cup 2025. Tuy nhiên, họ tỏ ra thất vọng khi các cầu thủ Thái Lan phải thất bại ngay trên sân nhà. Tệ hơn, suýt nữa họ còn được xem vụ ẩu đả nghiêm trọng. "Voi chiến" phải ngậm ngùi tiếc nuối và lỡ cơ hội vô địch King's Cup 2025 nhưng với giải đấu truyền thống, các cầu thủ phải luôn giữ hình ảnh. Dù tình huống phạm lỗi của Mohanad Ali nguy hiểm nhưng họ cũng không nên phản ứng như vậy”, trang Thai Rath viết.

Trong khi đó, trang Khao Sod nhấn mạnh: “Ngay khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, hàng dài CĐV đã nối đuôi nhau, nhanh chóng ra về. Dường như các CĐV Thái Lan không thể chứng kiến Iraq đăng quang cũng như lối đá nhạt nhòa như vậy của các cầu thủ”.

Cầu thủ Thái Lan tiếp tục chỉ trích tình huống phạm lỗi của Mohanad Ali với Chanathip Songkrasin ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH





Cầu thủ Thái Lan tiếp tục phản ứng, Madam Pang nói gì?

Chưa dừng lại ở việc phản ứng trên sân, nhiều cầu thủ Thái Lan tiếp tục chỉ trích hành động phạm lỗi của Mohanad Ali với Chanathip Songkrasin. Thậm chí, trang Thai Rath khẳng định cầu thủ đã ghi bàn duy nhất ở trận chung kết King’s Cup 2025 đã không dám lên nhận huy chương vì sợ bị tấn công. Trên trang cá nhân, cầu thủ trẻ Suphanat đăng ảnh tình huống phạm lỗi của Mohanad Ali kèm chú thích: “Chơi bẩn”.

Trong khi đó, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT), Madam Pang (nữ tỉ phú Nualphan Lamsam) viết khi xem trận chung kết: “Lúc này, tôi không thể ngồi yên được nữa”.