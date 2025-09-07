Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Ronaldo bị từ chối cơ hội vàng vượt Messi, Son Heung-min gieo sầu cho đội chủ nhà Mỹ

Giang Lao
Giang Lao
07/09/2025 09:14 GMT+7

Ronaldo đã bị HLV Roberto Martinez làm lỡ mất một cơ hội vàng để vượt Messi khi rút anh ra sân sớm gần 30 phút, khiến không thể vượt kỷ lục ghi 10 hat-trick với đối thủ. Cùng ngày, Son Heung-min gieo sầu đội chủ nhà Mỹ.

Ronaldo đã ghi 942 bàn thắng trong sự nghiệp

"Bước đầu tiên đã được thực hiện", Ronaldo bày tỏ trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X, sau khi anh cùng đội tuyển Bồ Đào Nha khởi đầu vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu với chiến thắng đậm trước đội Armenia (xếp hạng 105 thế giới) tỷ số 5-0 ngày 7.9. Trận này danh thủ 40 tuổi ghi cú đúp bàn thắng, các bàn còn lại do Joao Felix (cũng ghi cú đúp) và Cancelo ghi.

Ronaldo bị từ chối cơ hội vàng vượt Messi, Son Heung-min gieo sầu cho đội chủ nhà Mỹ- Ảnh 1.

Ronaldo không thực sự hài lòng khi bị HLV Roberto Martinez thay ra sớm

Ảnh: Reuters

Ronaldo ghi 2 bàn cho đội tuyển Bồ Đào Nha các phút 21 và 46. Anh đã có thể hoàn tất cú hat-trick trong trận đấu với thời gian còn lại và trước đối thủ hoàn toàn dưới cơ. Thế nhưng, không biết vì lý do gì HLV Roberto Martinez đã rút anh ra nghỉ và tung vào tiền đạo Goncalo Ramos của CLB PSG khi trận đấu vẫn còn hơn 30 phút, báo Tây Ban Nha, AS bày tỏ.

"Ronaldo đã hoàn toàn có thể hoàn tất cú hat-trick thứ 11 ở các trận đấu quốc tế của mình sau 2 bàn thắng ghi trước đó, nếu như anh được tiếp tục thi đấu. Nhưng cơ hội vàng này đã bị trôi qua khi HLV Roberto Martinez có quyết định thay người khá bất ngờ và làm ngạc nhiên các CĐV Bồ Đào Nha. Do đó, Ronaldo vẫn có 10 cú hat-trick ngang bằng với Messi ở các trận đấu quốc tế. Trong khi, danh thủ này an ủi ở một kỷ lục khác là hiện sở hữu 38 bàn ở các trận vòng loại World Cup, hơn Messi 2 bàn", AS cho biết.

Theo AS: "Có khả năng, HLV Roberto Martinez đã tính toán trước thời gian thi đấu của Ronaldo ở đội tuyển Bồ Đào Nha với độ tuổi của danh thủ này hiện nay. Đặc biệt, là ở trận sắp tới họ sẽ gặp đối thủ không mấy dễ chịu là đội tuyển Hungary (xếp hạng 38 thế giới). Đội Hungary ra quân hòa đội Ireland tỷ số 2-2. Đây sẽ là 2 đối thủ cạnh tranh vị trí nhất bảng F với đội tuyển Bồ Đào Nha để giành suất chính dự World Cup 2026".

Hiện World Cup 2026 tính đến ngày 7.9 đã có thêm 1 đội tuyển giành vé dự vòng chung kết là đội tuyển Ma Rốc, đội đầu tiên của khu vực châu Phi. Tổng cộng đã có 17 đội, gồm: 3 đội đồng chủ nhà Mỹ, Mexico và Canada, cùng 14 đội vượt qua vòng loại. Trong đó, có 6 đội từ khu vực châu Á là Nhật Bản, Iran, Uzbekistan, Hàn Quốc, Jordan, Úc; 6 đội từ khu vực Nam Mỹ là Argentina, Brazil, Ecuador, Colombia, Uruguay và Paraguay; 1 đội từ khu vực châu Đại Dương là New Zealand; và 1 đội từ châu Phi là Ma Rốc.

Trong khi đó, đội chủ nhà Mỹ sa sút không phanh dưới thời HLV Mauricio Pochettino, khi họ vừa để thua đội Hàn Quốc trong trận giao hữu với tỷ số 0-2 ngày 7.9. 

Son Heung-min, cầu thủ vừa đến Mỹ thi đấu, đã ghi bàn mở tỷ số và kiến tạo cơ hội cho đồng đội Lee Dong-gyeong lập công, gieo sầu cho đội tuyển Mỹ. Đây là trận thua thứ 2 liên tiếp của đội Mỹ sau trận thua đối thủ kình địch khu vực là Mexico với tỷ số 1-2 tại giải Gold Cup.

Chưa kể, trong 8 trận gần đây dưới thời HLV Mauricio Pochettino, khi đội tuyển Mỹ gặp các đối thủ trong tốp 30 thế giới, họ chỉ thắng 1, còn lại thua đến 7 trận. Có nhiều khả năng HLV Mauricio Pochettino sẽ bị sa thải trước sức ép quá lớn hiện nay từ giới CĐV Mỹ, vì không muốn đội chủ nhà World Cup 2026 phải sớm chia tay ngay vòng bảng.

