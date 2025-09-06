Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Messi gửi thông điệp đầy ẩn ý, David Beckham mừng ra mặt

Giang Lao
Giang Lao
06/09/2025 11:11 GMT+7

Messi cho rằng, sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở đội tuyển Argentina, mục tiêu tiếp theo và ưu tiên nhất của anh là 'chiến đấu vì chức vô địch MLS'. Điều này đã làm cho CLB Inter Miami và ông chủ tịch David Beckham mừng ra mặt.

Messi tài trợ cho đội trẻ và Học viện Inter Miami, sắp ký hợp đồng gia hạn

Trong thời điểm Messi trở về Argentina thi đấu trận cuối cùng trong sự nghiệp ở vòng loại World Cup trên sân nhà (ngày 5.9). Cũng là lúc CLB Inter Miami thông báo, thương hiệu MAS của Messi đã trở thành nhà tài trợ chính thức cho các đội trẻ và học viện của đội bóng này.

Messi gửi thông điệp đầy ẩn ý, David Beckham mừng ra mặt- Ảnh 1.

Messi và các con trai, đều là thành viên của đội trẻ và Học viện Inter Miami

Ảnh: Reuters

Đây được xem là dấu hiệu cho một sự gắn bó dài hạn của Messi với Inter Miami, bao gồm việc sẽ sớm ký hợp đồng gia hạn, và đồng thời anh cũng sẽ là đồng sở hữu đội bóng với ông David Beckham và anh em nhà tỉ phú Jorge và Jose Mas. Tất cả sẽ được tiếp tục sau kỳ World Cup 2026 kết thúc, thời điểm cũng có thể Messi sẽ công bố quyết định từ giã sự nghiệp thi đấu quốc tế của mình. Nhưng vẫn gắn bó với sự nghiệp ở CLB Inter Miami.

Trong thông điệp của Messi sau trận đội tuyển Argentina thắng Venezuela tỷ số 3-0, mà anh là người ghi cú đúp để khép lại một chương đầy vinh quang, kỷ lục và những khoảnh khắc khó quên với các CĐV ở quê nhà. 

Anh nói: "Tôi sẽ tập trung phần còn lại trong năm nay cho Inter Miami, với mục tiêu mà chúng tôi đặt ra là vô địch MLS (giải bóng đá nhà nghề Mỹ). Đó cũng là lý do tôi và HLV Scaloni đã nói chuyện và quyết định rằng, tôi sẽ không tham gia chuyến thi đấu ở sân khách với đội Ecuador (ngày 10.9). Sau đó, hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra".

HLV Scaloni cũng cho biết: "Messi đã nỗ lực rất nhiều và xứng đáng có vài ngày nghỉ bên gia đình, sau đó tập trung cho lịch thi đấu ở CLB. Cậu ấy sẽ không tham gia thi đấu ở trận gặp Ecuador".

Việc Messi tập trung thi đấu cho Inter Miami và hướng đến mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch Supporters' Shield (vòng đấu tính điểm của MLS), cùng tranh ngôi vô địch MLS Cup vào cuối năm (6.12). Cũng là để anh xem xét khả năng của mình duy trì hiệu suất thi đấu ở mức cao nhất, qua đó sẽ có quyết định cho việc tham dự World Cup 2026.

"Tôi sẽ hoàn thành từng trận đấu một, sau đó sẽ có giai đoạn tiền mùa giải, và còn 6 tháng nữa tới World Cup 2026. Vậy nên, hãy chờ xem tôi cảm thấy thế nào. Hy vọng tôi sẽ có một giai đoạn tiền mùa giải tốt đẹp vào đầu năm 2026 và kết thúc mùa giải MLS này thật tốt, rồi tôi sẽ quyết định", Messi bày tỏ.

Messi gửi thông điệp đầy ẩn ý, David Beckham mừng ra mặt- Ảnh 2.

Messi thận trọng, vì mục tiêu dự World Cup 2026 rất quan trọng với anh, tránh các vấn đề không hay như chấn thương có thể xảy ra

Ảnh: Reuters

Anh cũng giải thích: "Giống như tôi đã nói trước đây về World Cup, tôi không nghĩ mình sẽ chơi thêm một trận nào nữa... Vì tuổi tác của tôi, điều hợp lý nhất là tôi sẽ không thể tham dự.

Nhưng mà, điều chúng ta chờ đợi cũng sắp đến đích rồi, nên tôi rất hào hứng và rất có động lực để tiếp tục tham dự. Như tôi vẫn thường nói, tôi đang cố gắng từng ngày, từng trận đấu. Đó là cách tôi sống từng ngày, sống theo cảm xúc của mình. 

Khi tôi cảm thấy tốt đẹp, tôi sẽ tham dự. Còn nếu không, tôi thà không đến đó. Chính vì vậy mà tôi vẫn chưa quyết định về việc dự World Cup hay không. Vậy nên hãy chờ xem. Vẫn còn tới 9 tháng nữa, thời gian vẫn còn dài, nhưng nó cũng bắt đầu sát sao rồi".

Messi dự kiến sẽ có vài ngày nghỉ cùng gia đình, trước khi quay lại tập luyện cùng Inter Miami chuẩn bị cho trận tiếp theo tại MLS gặp Charlotte FC lúc 6 giờ 30 ngày 14.9 trên sân khách, sau đó là trận tái đấu với Seattle Sounders FC trên sân nhà lúc 6 giờ 30 ngày 17.9. 

Seattle Sounders FC là đội vừa thắng Inter Miami tỷ số 3-0 tại chung kết Leagues Cup. Vì trận thua này, các cầu thủ gồm Suarez có phản ứng không hay, đã bị xử phạt nặng cấm thi đấu tới 6 trận. Busquets bị cấm 2 trận và Tomas Aviles 3 trận. Nhưng may mắn, họ chỉ bị cấm ở khuôn khổ giải Leagues Cup.

Do đó, các cầu thủ chủ chốt này của Inter Miami vẫn cùng Messi thi đấu ở MLS. Hiện Inter Miami xếp vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng khu vực miền Đông với 46 điểm sau 25 trận. Họ thi đấu ít hơn đội dẫn đầu là Philadelphia Union 4 trận, trong khi chỉ thua 11 điểm. Nên nếu thắng toàn bộ các trận đấu bù, Inter Miami có thể trở lại cạnh tranh ngôi đầu để giành chức vô địch Supporters' Shield.

Messi MLS David Beckham Inter Miami World Cup 2026
