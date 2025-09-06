Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Messi kết thúc sứ mệnh ở đội tuyển Argentina

Kinh Thi
Kinh Thi
06/09/2025 00:00 GMT+7

Với VCK World Cup 2026 được mở rộng đến 48 đội, trong đó có 6 suất rưỡi dành cho khu vực Nam Mỹ vốn chỉ gồm 10 đội bóng, các 'đại gia' coi như yên tâm hoàn toàn. Điều này vừa được khẳng định trong loạt trận sáng qua (5.9).

Messi lập cú đúp

Trận sân nhà cuối cùng của đội tuyển Argentina ở vòng loại World Cup 2026 cũng chính là trận đấu chia tay khán giả nhà của ngôi sao Lionel Messi. Anh sẽ không thi đấu trận chính thức nào trên quê hương mình nữa. Anh cũng nói rõ là không tham gia đội tuyển trong trận vòng loại cuối cùng - gặp Ecuador trên sân đối phương vào sáng 10.9 (giờ VN). Có thi đấu ở VCK World Cup 2026 trong mùa hè năm sau hay không, thì đấy là điều bản thân Messi còn chưa biết chắc. Đội ĐKVĐ World Cup đã đoạt vé từ lâu, thậm chí đã chắc chắn dự World Cup với tư cách đầu bảng ở vòng loại khu vực Nam Mỹ. Trong trận đấu cuối cùng trên sân nhà, Messi ghi 2 bàn, giúp Argentina thắng Venezuela 3-0. Kết quả này còn gián tiếp giúp Uruguay và Paraguay lấy vé vào VCK, bất chấp kết quả thi đấu của họ. Trên thực tế, Uruguay thắng Peru 3-0 và Paraguay hòa Ecuador 0-0. Colombia cũng đã lấy vé vào VCK sau trận thắng Bolivia 3-0 sáng qua. Còn lại là trận đấu hoàn toàn vô nghĩa: Brazil (đã có vé) thắng Chile (đã bị loại) 3-0.

Messi kết thúc sứ mệnh ở đội tuyển Argentina- Ảnh 1.

Messi đã lập cú đúp trong trận đấu chia tay khán giả nhà

ẢNH: REUTERS

Như vậy, 6 đội Nam Mỹ chính thức dự VCK World Cup 2026 là Argentina, Brazil, Uruguay, Ecuador, Colombia, Paraguay. Vòng loại khu vực Nam Mỹ với 10 đội bóng thi đấu vòng tròn 2 lượt, bắt đầu cách đây 2 năm (ngày 7.9.2023), sẽ khép lại bằng loạt trận cuối cùng vào sáng 10.9, với 2 trận còn ý nghĩa: Venezuela - Colombia và Bolivia - Brazil. Đội Nam Mỹ duy nhất chưa bao giờ xuất hiện ở đấu trường World Cup, Venezuela, hiện đang tạm giữ vị trí số 7 đồng nghĩa với suất play-off giành vé vớt dự VCK, hơn Bolivia 1 điểm.


