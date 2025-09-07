Đội tuyển Thái Lan không thể giải 'lời nguyền', nhìn Iraq đăng quang King’s Cup

Vượt qua đối thủ yếu Fiji 3-0 ở bán kết, đội tuyển Thái Lan tạo nên trận chung kết “trong mơ” của King’s Cup 2025 với Iraq. Hơn lúc nào hết, việc đánh bại đối thủ mạnh đến từ Tây Á, lên ngôi vô địch ở giải đấu truyền thống không thể là cách tốt hơn để thầy trò HLV Masatada Ishii lấy lại niềm tin nơi CĐV.

Tuy nhiên, đội tuyển Iraq không phải dễ chơi khi hơn Thái Lan đến 44 bậc trên bảng xếp hạng FIFA. Trong 17 năm qua, đội tuyển Thái Lan gặp Iraq đến 5 lần và đều không thể giành chiến thắng. Chính vì thế, 1 ngày trước khi trận chung kết diễn ra, trang Siamsport nhận định các cầu thủ đội tuyển Thái Lan phải nỗ lực hơn 100% khả năng và không được phép mắc sai lầm nếu muốn hóa giải “lời nguyền”.

Truyền thông Thái Lan thầy trò HLV Masatada Ishii sẽ gặp nhiều khó khăn trước sức mạnh của đội tuyển Iraq

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Quyết tâm giành ngôi vô địch được HLV Masatada Ishii thể hiện rõ khi tung ra sân đội hình gần như mạnh nhất của đội tuyển Thái Lan hiện tại. Ở hàng thủ, thủ thành Patiwat, các hậu vệ Suphanan, Nattapong, Mickelson được sử dụng. Trong khi đó, trên hàng công, những cầu thủ được chờ đợi như Supachok, Ben Davis, Supachai cũng xuất phát ngay từ đầu.

Tuy nhiên, trong hiệp 1, đội tuyển Thái Lan thi đấu không tốt, bị Iraq dồn ép ngay sau tiếng còi khai cuộc. Mãi đến những phút cuối hiệp, đội tuyển Thái Lan mới vùng lên tấn công. Dù vậy, Supachok cùng các đồng đội chỉ có 4 lần dứt điểm (1 lần đi trúng đích), không thể làm khó được hàng thủ Iraq.

Bên kia chiến tuyến, đội tuyển Iraq đẩy cao đội hình tấn công và có lúc kiểm soát bóng đến 70%. Đội bóng của HLV Graham Arnold sử dụng nhiều bóng bổng, khiến hàng thủ đội tuyển Thái Lan vất vả chống đỡ. Sau 45 phút đầu tiên, Iraq dứt điểm đến 9 lần và chỉ có may mắn cộng thêm sự xuất sắc của thủ thành Patiwat đội tuyển Thái Lan mới có thể hòa 0-0.

Đội tuyển Thái Lan vất vả chống đỡ những tình huống bóng bổng của Iraq ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Đội tuyển Iraq ghi bàn rồi nhận 2 thẻ đỏ, đội tuyển Thái Lan vẫn không thể gỡ hòa

Sau giờ nghỉ, đội tuyển Thái Lan thực hiện nhiều sự thay đổi, ngôi sao được chờ đợi nhất Chanathip Songkrasin cũng vào sân. Kể từ đây, lối chơi của đội chủ nhà có sự liên kết tốt hơn, tạo ra nhiều tình huống tấn công nguy hiểm. Phút 65, Chanathip Songkrasin đánh gót tinh tế, mở ra tình huống trống trải để Jaroensak băng vào, sút tung lưới đội tuyển Iraq. Đáng tiếc, VAR đã vào cuộc, xác định Jaroensak việt vị và không công nhận bàn thắng.

Thoát thua may mắn, đội tuyển Iraq nhanh chóng xốc lại đội hình, tổ chức tấn công. Phút 75, Mohanad Ali đánh đầu cực đẹp, đánh bại hoàn toàn thủ thành Patiwat, mở tỷ số cho đội tuyển Iraq. Tuy nhiên, chỉ 2 phút sau bàn thắng này, đội tuyển Iraq phải thi đấu với 10 người trên sân khi hậu vệ Frans Putros phạm lỗi với Supachok, nhận thẻ đỏ.

Thi đấu hơn người trong khoảng 15 phút cuối, đội tuyển Thái Lan đẩy cao đội hình tấn công. Các học trò của HLV Masatada Ishii sử dụng đa dạng các mảng miếng để tiếp cận khung thành đội tuyển Iraq. Dù có thêm 7 lần dứt điểm và tiếp tục được thi đấu hơn người khi Mohanad Ali nhận thẻ đỏ (phút 90+5) nhưng đội tuyển Thái Lan không một lần xuyên thủng lưới đội tuyển Iraq, phải thua trận 0-1.

Chanathip Songkrasin (giữa) vào sân, thi đấu nổi bật nhưng không đủ để giúp đội tuyển Thái Lan đánh bại Iraq ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Đánh bại đội tuyển Thái Lan 1-0, Iraq đăng quang King’s Cup 2025. Đại diện Tây Á cũng nhận số tiền thưởng 2 triệu bath tiền mặt (hơn 1,6 tỉ đồng). Đáng chú ý, đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử King’s Cup trao tiền mặt cho đội vô địch. Trong khi đó, đội tuyển Thái Lan không thể phá vỡ “lời nguyền” toàn hòa và thua Iraq trong 6 lần gặp kể từ năm 2008. Đội bóng Xứ chùa vàng chấp nhận về nhì, nhận 1 triệu bath tiền thưởng (hơn 800 triệu đồng).