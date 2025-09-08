Malaysia phụ thuộc cầu thủ nhập tịch, CĐV tẩy chay: Cơ hội cho đội tuyển Việt Nam

Bài kiểm tra thực tế nghiệt ngã cho đội Malaysia

Nhà phê bình bóng đá Pekan Ramli nhận định trên New Straits Times: "Đội tuyển Malaysia đánh bại đối thủ duyên nợ Singapore với tỷ số 2-1 tại sân Bukit Jalil ngày 4.9, nhưng cũng đã phơi bày một sự thật phũ phàng - không có các cầu thủ nhập tịch, họ cũng chỉ là một đội bóng tầm thường ở khu vực".

Đội tuyển Malaysia trong trận gặp đội tuyển Việt Nam ngày 10.6 Ảnh: Ngọc Linh

Sự thật này là thực tế nghiệt ngã cho đội Malaysia, trước hết là người hâm mộ nước này vẫn thờ ơ, vì họ không nghĩ rằng, đó là một đội tuyển có màu sắc thật sự với Malaysia với đa số là các cầu thủ nhập tịch.

Con số chính xác chỉ có khoảng 22.329 CĐV đến xem trận đấu gặp đội Singapore ngày 4.9, trong đó phần đông khán giả chỉ đến sát giờ mới mua vé vào sân. Trước đó, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) thông báo, chỉ bán được vỏn vẹn có 13.577 vé, trong khi sức chứa sân Bukit Jalil lên đến 90.000 chỗ ngồi.

"Có vẻ như cơn sốt cầu thủ nhập tịch đã bắt đầu lắng xuống và có thể dần đi vào tình trạng bão hòa, nó không còn tạo ra sự hồ hởi hay một sự kỳ vọng lớn lao như sau trận thắng đội tuyển Việt Nam tỷ số 4-0 đầy vang dội hồi tháng 6 vừa qua.

Cơ hội đã được trao cho vài cầu thủ bản địa như Nazmi Faiz Mansor và Haziq Nadzli ở đội hình xuất phát, một sự thay đổi hiếm hoi nhằm tìm thêm giải pháp, tránh phụ thuộc cầu thủ nhập tịch. Thế nhưng, không một ai tận dụng được cơ hội để chứng minh khả năng, họ cho thấy trình độ kém rất xa so với các cầu thủ nhập tịch.

Do đó, Harimau Malaya (biệt danh đội Malaysia) vẫn phải phụ thuộc vào các cầu thủ nhập tịch và thắng một cách vất vả trước đội Singapore dùng nội lực là chính", ông Pekan Ramli đánh giá.

Phần lớn các khán đài sân Bukit Jalil trống vắng khán giả khi đội Malaysia gặp Singapore ngày 4.9 Ảnh: Chụp màn hình mạng xã hội X

Số khán giả Malaysia mua vé xem trận gặp Palestine lúc 20 giờ ngày 8.9 trên sân Sultan Ibrahim, chỉ mới bán có 4.197 vé Ảnh: FAM/X

Những cầu thủ nhập tịch như Facundo Garces, Joao Figueiredo và Jon Irazabal là những người đã tạo nên sự khác biệt cho đội Malaysia trong trận gặp Singapore. Nhưng màn trình diễn của họ hiện nay kém rất xa trận đấu với đội tuyển Việt Nam trong tháng 6, nhà phê bình bóng đá Pekan Ramli đánh giá.

Hơn nữa, các cầu thủ nhập tịch này cũng có vẻ như đang dành sự ưu tiên cho CLB nhiều hơn, bằng chứng là họ chỉ trở về Malaysia thi đấu 1 trận, nhận thưởng, rồi vội vã ra sân bay trở về ngay CLB của mình (cụ thể là 2 cầu thủ Facundo Garces và Dion Cools). Bên cạnh đó, cầu thủ Faisal Halim cũng rút lui vì lý do cá nhân, họ sẽ không góp mặt ở trận gặp Palestine.

"Điều này dẫn đến nhiều lo ngại, một khi đội tuyển Malaysia vì lý do nào đó không có sự góp mặt của một vài người trong số các cầu thủ nhập tịch quan trọng gần đây, thì liệu các cầu thủ bản địa với trình độ kém xa như hiện nay, liệu có thể cáng đáng được trọng trách ở đội tuyển?

Một bài kiểm tra nữa cho HLV Cklamovski ở trận gặp Palestine khi có thêm cầu thủ nhập tịch rời đội tuyển. Đây cũng sẽ là bài toán để HLV này xem xét, vì đội tuyển Malaysia còn 1 trận rất quan trọng khi tái đấu đội tuyển Việt Nam vào cuối tháng 3.2026 quyết định chiếc vé dự Asian Cup 2027", ông Pekan Ramli nhấn mạnh.