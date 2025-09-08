Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Quốc tế

Malaysia phụ thuộc cầu thủ nhập tịch, CĐV tẩy chay: Cơ hội cho đội tuyển Việt Nam

Giang Lao
Giang Lao
08/09/2025 11:06 GMT+7

Đội tuyển Malaysia tiếp tục nhận sự thờ ơ từ khán giả dù thi đấu ngay trên sân nhà, trận sắp gặp đội Palestine lúc 20 giờ ngày 8.9 trên sân Sultan Ibrahim chỉ mới bán có 4.197 vé.

Bài kiểm tra thực tế nghiệt ngã cho đội Malaysia

Nhà phê bình bóng đá Pekan Ramli nhận định trên New Straits Times: "Đội tuyển Malaysia đánh bại đối thủ duyên nợ Singapore với tỷ số 2-1 tại sân Bukit Jalil ngày 4.9, nhưng cũng đã phơi bày một sự thật phũ phàng - không có các cầu thủ nhập tịch, họ cũng chỉ là một đội bóng tầm thường ở khu vực".

Malaysia phụ thuộc cầu thủ nhập tịch, CĐV tẩy chay: Cơ hội cho đội tuyển Việt Nam- Ảnh 1.

Đội tuyển Malaysia trong trận gặp đội tuyển Việt Nam ngày 10.6

Ảnh: Ngọc Linh

Sự thật này là thực tế nghiệt ngã cho đội Malaysia, trước hết là người hâm mộ nước này vẫn thờ ơ, vì họ không nghĩ rằng, đó là một đội tuyển có màu sắc thật sự với Malaysia với đa số là các cầu thủ nhập tịch. 

Con số chính xác chỉ có khoảng 22.329 CĐV đến xem trận đấu gặp đội Singapore ngày 4.9, trong đó phần đông khán giả chỉ đến sát giờ mới mua vé vào sân. Trước đó, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) thông báo, chỉ bán được vỏn vẹn có 13.577 vé, trong khi sức chứa sân Bukit Jalil lên đến 90.000 chỗ ngồi.

"Có vẻ như cơn sốt cầu thủ nhập tịch đã bắt đầu lắng xuống và có thể dần đi vào tình trạng bão hòa, nó không còn tạo ra sự hồ hởi hay một sự kỳ vọng lớn lao như sau trận thắng đội tuyển Việt Nam tỷ số 4-0 đầy vang dội hồi tháng 6 vừa qua. 

Cơ hội đã được trao cho vài cầu thủ bản địa như Nazmi Faiz Mansor và Haziq Nadzli ở đội hình xuất phát, một sự thay đổi hiếm hoi nhằm tìm thêm giải pháp, tránh phụ thuộc cầu thủ nhập tịch. Thế nhưng, không một ai tận dụng được cơ hội để chứng minh khả năng, họ cho thấy trình độ kém rất xa so với các cầu thủ nhập tịch. 

Do đó, Harimau Malaya (biệt danh đội Malaysia) vẫn phải phụ thuộc vào các cầu thủ nhập tịch và thắng một cách vất vả trước đội Singapore dùng nội lực là chính", ông Pekan Ramli đánh giá.

Malaysia phụ thuộc cầu thủ nhập tịch, CĐV tẩy chay: Cơ hội cho đội tuyển Việt Nam- Ảnh 2.

Phần lớn các khán đài sân Bukit Jalil trống vắng khán giả khi đội Malaysia gặp Singapore ngày 4.9

Ảnh: Chụp màn hình mạng xã hội X

Malaysia phụ thuộc cầu thủ nhập tịch, CĐV tẩy chay: Cơ hội cho đội tuyển Việt Nam- Ảnh 3.

Số khán giả Malaysia mua vé xem trận gặp Palestine lúc 20 giờ ngày 8.9 trên sân Sultan Ibrahim, chỉ mới bán có 4.197 vé

Ảnh: FAM/X

Những cầu thủ nhập tịch như Facundo Garces, Joao Figueiredo và Jon Irazabal là những người đã tạo nên sự khác biệt cho đội Malaysia trong trận gặp Singapore. Nhưng màn trình diễn của họ hiện nay kém rất xa trận đấu với đội tuyển Việt Nam trong tháng 6, nhà phê bình bóng đá Pekan Ramli đánh giá. 

Hơn nữa, các cầu thủ nhập tịch này cũng có vẻ như đang dành sự ưu tiên cho CLB nhiều hơn, bằng chứng là họ chỉ trở về Malaysia thi đấu 1 trận, nhận thưởng, rồi vội vã ra sân bay trở về ngay CLB của mình (cụ thể là 2 cầu thủ Facundo Garces và Dion Cools). Bên cạnh đó, cầu thủ Faisal Halim cũng rút lui vì lý do cá nhân, họ sẽ không góp mặt ở trận gặp Palestine.

"Điều này dẫn đến nhiều lo ngại, một khi đội tuyển Malaysia vì lý do nào đó không có sự góp mặt của một vài người trong số các cầu thủ nhập tịch quan trọng gần đây, thì liệu các cầu thủ bản địa với trình độ kém xa như hiện nay, liệu có thể cáng đáng được trọng trách ở đội tuyển?

Một bài kiểm tra nữa cho HLV Cklamovski ở trận gặp Palestine khi có thêm cầu thủ nhập tịch rời đội tuyển. Đây cũng sẽ là bài toán để HLV này xem xét, vì đội tuyển Malaysia còn 1 trận rất quan trọng khi tái đấu đội tuyển Việt Nam vào cuối tháng 3.2026 quyết định chiếc vé dự Asian Cup 2027", ông Pekan Ramli nhấn mạnh.

Tin liên quan

Vô địch King's Cup, HLV đội Iraq gửi cảnh báo tới Indonesia: Nóng vé World Cup 2026

Vô địch King's Cup, HLV đội Iraq gửi cảnh báo tới Indonesia: Nóng vé World Cup 2026

HLV đội tuyển Iraq, ông Graham Arnold đánh giá đối thủ Thái Lan trong trận chung kết King's Cup, tương đồng với đội Indonesia mà họ sẽ gặp ở vòng loại World Cup 2026.

Đội tuyển Thái Lan không thể giải 'lời nguyền', nhìn Iraq đăng quang King’s Cup

Đội tuyển Thái Lan thua, suýt ẩu đả: Cầu thủ Iraq phải 'trốn', Madam Pang nói gì?

Khám phá thêm chủ đề

Cầu thủ nhập tịch đội tuyển Việt Nam FAM Đội tuyển Malaysia Asian Cup 2027
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận