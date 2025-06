‘Nội soi’ nguyên nhân dẫn đến trận thua đậm của đội tuyển Việt Nam tại Bukit Jalil

Trong thất bại nặng nề trên, ngoài yếu tố đội tuyển Malaysia đã lột xác với dàn cầu thủ nhập tịch chất lượng (9/11 cầu thủ), một vấn đề nữa xuất hiện ở đội tuyển VN đó là thể lực cầu thủ không đảm bảo. Sau 45 phút hiệp 1 cố gắng chống đỡ các pha tấn công dồn dập, các cầu thủ VN đã không còn đủ sức để đeo bám các pha đua tốc độ của đối phương trong hiệp 2 và nhanh chóng sụp đổ. Điển hình ở phút 44, tiền vệ Arif Aiman dốc bóng vượt qua Đỗ Duy Mạnh và cả Bùi Tiến Dũng để đối mặt thủ môn Nguyễn Filip. Ở pha bóng này, mọi người đều thấy Duy Mạnh dù chạy trước nhưng không thể theo kịp Arif Aiman mạnh mẽ hơn hẳn.

Hai Long đơn độc giữa hàng thủ dày đặc của đội tuyển Malaysia Ảnh: Ngọc Linh

Việc tập trung quá cận ngày thi đấu chính thức sau những trận đấu căng thẳng tại V-League lẫn Cúp C1 Đông Nam Á, cùng những cuộc "chạy sô" thi đấu giao hữu quốc tế đã khiến các cầu thủ đội tuyển VN không thể đạt thể trạng tốt nhất, nhất là khi Malaysia đã thay đổi đội hình bằng những cầu thủ nhập tịch mạnh mẽ và sung sức. Sự quá tải cũng khiến cầu thủ dễ bị chấn thương. Trước ngày tập trung, 2 trung vệ có tên trong danh sách là Bùi Hoàng Việt Anh (CLB Công an Hà Nội) và Nguyễn Thanh Bình (Thể Công Viettel) phải xin rút vì chấn thương. Vào trận, ngay trong hiệp 1, trung vệ Nguyễn Thành Chung đã dính chấn thương và phải rời sân. Đầu hiệp 2, đến lượt trung vệ Bùi Tiến Dũng cũng rời sân với lý do tương tự, trong khi 2 cầu thủ vào thay là Lý Đức và Xuân Mạnh không thể cáng đáng khoảng trống do đồng đội để lại. Chính HLV Kim Sang-sik cũng thừa nhận sau trận đấu rằng các học trò của ông không ở trạng thái thể chất tốt nhất do phải thi đấu V-League.

Ngoài ra, có thể thấy HLV Peter Cklamovski đã cho các học trò nghiên cứu rất kỹ đội tuyển VN, hiểu từng học trò của HLV Kim Sang-sik. Ở AFF Cup 2024 hoặc ở trận đầu tiên vòng loại Asian Cup 2027 gặp đội tuyển Lào, Văn Vĩ tung hoành bên cánh trái và ghi nhiều bàn thắng. Tuy nhiên ở trận gặp Malaysia, cầu thủ này hoàn toàn "tắt điện" trước hậu vệ D.Cools có thể hình và thể lực vượt trội. Hai Long ở cánh đối diện cũng tương tự khi không thể tạo được tình huống nguy hiểm nào. Ngược lại, thầy trò HLV Kim Sang-sik dường như biết rất ít về đối thủ và hoàn toàn bị bất ngờ khi các cầu thủ Malaysia đánh phủ đầu ngay từ đầu trận bằng lối chơi tốc độ và pressing tầm cao ngay trên phần sân đối phương.

Đây chính là bài học đắt giá đối với thầy trò HLV Kim Sang-sik để chuẩn bị tốt hơn cho trận lượt về vào tháng 3.2026.