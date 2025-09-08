Sao nhập tịch giúp Malaysia đánh bại Palestine, Indonesia hòa Li Băng ở trận đấu ‘xấu xí’

Đội tuyển Malaysia đánh bại Palestine ở sân thưa thớt CĐV

Bóng đá Malaysia đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ. Sau khi đánh bại đội tuyển Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2027, “Mãnh hổ Mã Lai” tiếp tục thể hiện sự tự tin khi vượt qua Singapore 2-1 trong trận giao hữu gần nhất. Dưới sự dẫn dắt của HLV Peter Cklamovski cùng dàn cầu thủ nhập tịch giàu sức chiến đấu, đội tuyển Malaysia ngày càng mạnh, khiến các đối thủ gặp nhiều khó khăn mỗi khi đối đầu.

Tuy nhiên, việc thiếu minh bạch trong nguồn gốc nhập tịch khiến đội tuyển Malaysia nhận nhiều chỉ trích. Ở trận gặp đội tuyển Palestine, CĐV Malaysia tiếp tục thể hiện sự phản đối khi sân Sultan Ibrahim thưa thớt CĐV, chỉ có khoảng 4.200 CĐV đến sân. Con số này chỉ bằng 1/10 sức chứa của sân Sultan Ibrahim. Thậm chí, theo trang News Strait Times, ngay trước khi trận đấu bắt đầu, CĐV Malaysia đã tràn vào trang Liên đoàn Bóng đá nước này để giễu cợt.

Sân Sultan Ibrahim thưa thớt khán giả ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Với việc tung ra sân đội hình với nhiều chân sút nhập tịch như Figuiredo, Holgado, Morales, Nooa Laine đội tuyển Malaysia bất ngờ chơi áp đảo trước Palestine - đội hơn mình đến 18 bậc trên bảng xếp hạng FIFA. Đội bóng của HLV Peter Cklamovski thi đấu đầy tốc độ, đặc biệt là ở những đợt phản công. Kết thúc hiệp 1, đội tuyển Malaysia cũng có lợi thế dẫn 1-0 sau bàn thắng ngay ở phút thứ 3 của Figuiredo.

Sang hiệp 2, đội tuyển Malaysia lẫn Palestine đều thi đấu với nhịp độ rất chậm. Đội chủ nhà có thêm 4 cú sút nhưng không lần nào bóng đi trúng đích. Phía đối diện, mãi đến những phút cuối trận, đội tuyển Palestine mới đẩy cao đội hình, có 1 vài cơ hội nguy hiểm. Tuy nhiên, đội khách cũng bất lực trong việc xuyên thủng lưới Malaysia, chấp nhận thua trận 0-1.

Đội tuyển Indonesia cùng Li Băng thi đấu cực rắn, nhiều lần suýt ẩu đả

Trên sân Gelora Bung Tomo, đội tuyển Indonesia có trận giao hữu thứ 2 trong đợt FIFA Days tháng 9, gặp đội Li Băng. Ở trận đấu này, HLV Patrick Kluivert đã khiến nhiều CĐV Xứ vạn đảo bất ngờ khi cất nhiều gương mặt nhập tịch trên ghế dự bị, trao cơ hội đá chính cho các các cầu thủ bản địa.

Việc thiếu vắng những cầu thủ nhập tịch khiến đội tuyển Indonesia gặp rất nhiều khó khăn trước hàng thủ được tổ chức tốt của Li Băng. Hiệp 1 diễn ra nhạt nhòa khi hai đội chỉ tung ra 5 cú sút và đều đi thiếu chính xác, phải hòa 0-0. Thay vì được xem những pha đập nhả đẹp mắt, CĐV có mặt trên sân Gelora Bung Tomo lại chứng kiến lối đá rắn, liên tục phạm lỗi của 2 đội. Thậm chí, giữa hiệp 1, các cầu thủ đội tuyển Indonesia còn suýt ẩu đả với đối thủ Li Băng khi 2 hậu vệ Kevin Diks và Jay Idzes bất ngờ nổi nóng.

Cầu thủ 2 đội thi đấu rắn, suýt ẩu đả ở giữa hiệp 1 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Những tình huống quyết liệt tiếp tục diễn ra ở phút bù giờ ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Sau giờ nghỉ, hai đội tuyển thực hiện nhiều sự điều chỉnh. Tuy nhiên, thế trận vẫn không có nhiều thay đổi khi cả hàng công đội tuyển Indonesia và Li Băng đều thi đấu nhạt nhòa, không lần nào sút trúng đích. Cũng giống hiệp 1, khu vực trung tuyến vẫn trở nên nóng bỏng khi cầu thủ đôi bên liên tục va chạm. Những phút cuối trận, HLV Patrick Kluivert làm mới hàng công, tung nhiều cầu thủ nhập tịch vào sân nhưng đội tuyển Indonesia cũng không thể ghi bàn, phải hòa 0-0 với Li Băng. Thậm chí, ở những phút bù giờ, hai đội tiếp tục để lại hình ảnh không đẹp khi lao vào xô xát với nhau.