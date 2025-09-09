Indonesia thua trận ‘sinh tử’ trước Hàn Quốc, chính thức bị loại khỏi U.23 châu Á 2026

Bại tướng của HLV Kim Sang-sik lại không thành công cùng U.23 Indonesia

Dù là nước chủ nhà của bảng J, vòng loại U.23 châu Á 2026 nhưng U.23 Indonesia lại đứng trước nguy cơ không thể góp mặt ở VCK. Các cầu thủ trẻ của “Garuda” chỉ có 4 điểm sau 2 trận, xếp thứ 2 bảng đấu và thậm chí còn không lọt vào tốp 4 đội nhì bảng xuất sắc nhất. Chính vì thế, ở lượt đấu cuối, thầy trò HLV Gerald Vanenburg không còn đường lùi, buộc phải có 3 điểm. Tuy nhiên, nhiệm vụ của U.23 Indonesia được đánh giá không hề dễ dàng khi đối thủ U.23 Hàn Quốc vẫn cho thấy sức mạnh đáng sợ, toàn thắng cả 2 trận và ghi đến 12 bàn thắng.

Với mục tiêu giành 3 điểm, U.23 Indonesia đẩy cao đội hình, chơi tấn công trong hiệp 1. Dù bị đánh giá thấp hơn U.23 Hàn Quốc nhưng các học trò của HLV Gerald Vanenburg làm chủ hoàn toàn tuyến giữa, kiểm soát bóng đến hơn 60%. Đáng tiếc, sự thiếu sáng tạo ở mặt trận tấn công khiến U.23 Indonesia bế tắc, gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khung thành U.23 Hàn Quốc. Suốt hiệp 1, U.23 Indonesia chủ yếu đưa bóng sang 2 biên rồi tạt vào trong, tận dụng khả năng không chiến của Hokky Caraka hay tiền đạo nhập tịch gốc Hà Lan Rafael Struick. Tuy nhiên, với lợi thế về thể hình, hàng thủ U.23 Hàn Quốc không gặp nhiều khó khăn để hóa giải.

U.23 Indonesia (áo trắng) thi đấu đầy cố gắng nhưng vẫn không thể xuyên thủng lưới U.23 Hàn Quốc ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Phía đối diện, U.23 Hàn Quốc chủ động chơi chậm sau tiếng còi khai cuộc. Các cầu thủ trẻ của Xứ kim chi vẫn cho thấy đẳng cấp trong những pha xử lý bóng, đặc biệt là độ chính xác cực cao khi phản công nhanh. Dù không tạo ra quá nhiều cơ hội ăn bàn nhưng sau hiệp 1, U.23 Hàn Quốc vẫn có lợi thế dẫn 1-0. Hwang Do-yun là cầu thủ mang về niềm vui cho U.23 Hàn Quốc với pha sút bóng ở cự ly gần, khiến thủ thành U.23 Indonesia đứng chôn chân ở phút thứ 6.

Sang hiệp 2, thế trận đổi chiều khi U.23 Hàn Quốc đẩy cao đội hình tấn công. Với nhiều cầu thủ chất lượng, U.23 Hàn Quốc tấn công đầy tốc độ, nhiều lần khiến khung thành U.23 Indonesia chao đảo. Ở hiệp đấu này, U.23 Hàn Quốc có đến 18 lần dứt điểm, gấp 6 lần những gì họ đã làm trong hiệp 1. Rất may cho U.23 Indonesia là thủ thành Cahya Supriadi thi đấu xuất sắc, không để lọt lưới thêm bàn nào.

Trong khi đó, trên hàng công U.23 Indonesia vẫn gặp nhiều bế tắc. Dù tung vào cả tiền đạo nhập tịch Raven nhưng U.23 Indonesia có bất kỳ lần nào sút trúng đích ở hiệp 2, chấp nhận thua trận 0-1.

Với 3 điểm ở trận gặp U.23 Indonesia, U.23 Hàn Quốc có 9 điểm sau 3 trận, đứng đầu bảng J. U.23 Indonesia chỉ có 4 điểm, xếp thứ 2 và chính thức không thể góp mặt ở VCK. Đây được xem là kết quả thất vọng với bóng đá trẻ xứ vạn đảo khi họ được thi đấu trên sân nhà và Liên đoàn Bóng đá Indonesia cũng “đầu tư” rất nhiều trước khi các trận đấu vòng loại diễn ra.

Mới đây, U.23 Indonesia đã thua thầy trò HLV Kim Sang-sik tại trận chung kết giải U.23 Đông Nam Á.

U.23 Indonesia không thể giành vé đến VCK dù được thi đấu trên sân nhà ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Ở bảng D, U.23 Trung Quốc có trận hòa 0-0 với U.23 Úc. Đội bóng trẻ của xứ tỉ dân có cùng 7 điểm với U.23 Úc nhưng phải xếp thứ 2 vì kém hơn về hiệu số bàn thắng bại (+11 so với +20). Tuy nhiên, với 7 điểm, khả năng U.23 Trung Quốc lọt vào tốp 4 đội nhì bảng có thành tích xuất sắc để giành vé đến VCK là rất cao.

Ở bảng C, U.23 Nhật Bản cũng thể hiện sức mạnh khi đánh bại U.23 Kuwait 6-1 ở lượt đấu cuối. Đây là trận thắng thứ 3 của U.23 Nhật Bản tại vòng loại, giúp họ đứng đầu bảng và giành vé trực tiếp đến VCK.