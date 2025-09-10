U.23 Việt Nam bỏ xa Trung Quốc và Thái Lan tại sân chơi danh giá châu Á

Đội tuyển U.23 Việt Nam có chiến thắng thuyết phục trước U.23 Yemen ảnh: Minh Tú

Cột mốc đặc biệt của đội tuyển U.23 Việt Nam

Đội tuyển U.23 Việt Nam đã một lần nữa góp mặt ở vòng chung kết giải U.23 châu Á sau 3 trận toàn thắng trước U.23 Bangladesh, U.23 Singapore và U.23 Yemen để đoạt ngôi đầu bảng C với 9 điểm tuyệt đối.

Đây lần thứ 6 liên tiếp Việt Nam góp mặt ở giải trẻ cao nhất của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) sau 7 lần giải U.23 châu Á được tổ chức. Thú vị là, thành tích của Việt Nam trong 5 lần trước là rất tốt, nằm trong tốp đầu châu lục.

Năm 2018 đi vào lịch sử khi thầy trò HLV Park Hang-seo đưa bóng đá Việt Nam vào đến một trận chung kết đầu tiên ở giải chính thức cấp châu lục, nơi Quang Hải đã ghi bàn nhưng giành ngôi á quân sau khi thua Uzbekistan 1-2.

Đội tuyển U.23 Việt Nam hoàn thành mục tiêu tham dự VCK giải U.23 châu Á 2026 ảnh: Minh Tú

Đội tuyển U.23 Việt Nam là đội bóng đầu tiên và duy nhất của khu vực Đông Nam Á chạm được đến cột mốc này. Đội tuyển U.23 Indonesia ở giải U.23 châu Á năm 2024 rất khát khao bắt kịp nhưng chỉ xếp hạng 4.

Trong 2 giải gần nhất ở vòng chung kết U.23 châu Á 2022 và 2024, đội tuyển U.23 Việt Nam có thành tích rất ổn định, đều lọt đến vòng tứ kết. Một thành tích đáng kể giúp chúng ta được xếp hạt giống số 2 ở giải năm 2024, so với hạt giống số 3 năm 2022, hạn chế được nguy cơ rơi vào bảng tử thần.

Sự khẳng định nội lực trẻ

Ngoài ra, đội tuyển U.23 Việt Nam còn có 2 lần góp mặt ở vòng bảng giải U.23 châu Á năm 2016 và 2020. Cộng thêm việc vượt qua vòng loại lần này, Việt Nam sẽ thuộc nhóm số ít ở châu Á có 6 lần liên tiếp dự các giải U.23 châu Á gần nhất.

Với thành tích này, Việt Nam đang là đại diện duy nhất lọt trong tốp 10 về thành tích ở đấu trường U.23 châu Á (xét theo 3 điểm cho 1 trận thắng, 1 điểm cho 1 trận hòa) với 19 điểm xếp ngay sau UAE (hạng 9, 20 điểm).

Hàng công U.23 Việt Nam đều đã nổ súng dưới thời ông Kim ảnh: Minh Tú

Trong lúc chờ giải U.23 châu Á 2026 diễn ra, chúng ta tạm thời xếp trên các ông lớn Iran, Syria (16 điểm), CHCDND Triều Tiên (13 điểm) và bỏ xa Thái Lan (13 điểm), Indonesia (7 điểm), Trung Quốc chỉ có 6 điểm.

Trên đất Ả Rập Xê Út vào tháng 1.2026 tới, nếu thầy trò HLV Kim Sang-sik tiếp tục duy trì hoặc vượt qua cột mốc liên tục lọt vào tứ kết của 2 giải gần nhất, đội tuyển U.23 Việt Nam sẽ cải thiện đáng kể điểm số của mình.

Nếu xét về thành tích, đội tuyển U.23 Việt Nam với ngôi á quân năm 2018 chỉ xếp sau nhóm 5 ông lớn Nhật Bản, Uzbekistan, Ả Rập Xê Út, Hàn Quốc và Iraq. Một thành tích rất đáng ghi nhận trong điều kiện kinh tế, cơ sở vật chất còn chưa mạnh của chúng ta.

Những thông số trên có thể xem là sự khẳng định cho nội lực đào tạo trẻ của bóng đá Việt Nam, trong cảnh nhiều quốc gia trong khu vực và châu lục đang ào ạt "chạy đua" bằng chính sách nhập tịch bằng mọi giá.