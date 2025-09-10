Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới Kinh tế thế giới

Ông Trump kêu gọi EU áp thuế 100% đối với Trung Quốc, Ấn Độ

Khánh An
Khánh An
10/09/2025 06:59 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn Liên minh châu Âu (EU) áp thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc và Ấn Độ để gây áp lực khiến hai nước này ngừng mua dầu của Nga.

Ông Trump kêu gọi EU áp thuế 100% đối với Trung Quốc, Ấn Độ- Ảnh 1.

Hàng hóa tại cảng Nam Kinh ở tỉnh Giang Tô (Trung Quốc)

Ảnh: AFP

Tờ Financial Times ngày 10.9 dẫn các nguồn thạo tin cho hay Tổng thống Mỹ Donald Trump đang kêu gọi EU áp thuế lên đến 100% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc và Ấn Độ, trong nỗ lực gia tăng áp lực khiến Nga chấm dứt chiến sự ở Ukraine.

Lời kêu gọi được đưa ra sau khi ông tham dự trực tuyến một cuộc họp hôm 9.9 giữa các quan chức cấp cao Mỹ và EU để bàn cách gia tăng cái giá kinh tế mà Moscow phải trả cho cuộc chiến.

"Mỹ đã sẵn sàng, sẵn sàng ngay lúc này, nhưng chúng tôi chỉ hành động nếu các đối tác châu Âu cùng đồng hành", một quan chức Mỹ cho biết.

"Tổng thống cho rằng cách tiếp cận rõ ràng là tất cả hãy cùng áp thuế mạnh và duy trì thuế cho đến khi Trung Quốc đồng ý ngừng mua dầu. Thực ra thì không còn nhiều nơi khác để số dầu đó có thể xuất khẩu đến", theo quan chức trên.

Một quan chức Mỹ khác cho hay Washington sẵn sàng "phản chiếu" bất kỳ mức thuế nào của EU áp lên Trung Quốc và Ấn Độ, động thái có thể dẫn đến việc Mỹ tiếp tục tăng thuế nhập khẩu từ 2 nước này.

Đề xuất của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh Nhà Trắng bức xúc trước khó khăn trong việc làm trung gian cho một thỏa thuận hòa bình, cũng như trước các cuộc không kích của Nga nhằm vào Ukraine.

Mỹ tháng trước đã tăng thuế nhập khẩu đối với hàng hóa từ Ấn Độ lên 50% do nước này mua dầu của Nga, khiến căng thẳng với quốc gia Nam Á gia tăng.

Tối 9.9, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social rằng các cuộc đàm phán thương mại với Ấn Độ sẽ tiếp tục và gợi ý rằng chúng sẽ có một "kết quả thành công".

Mỹ chưa trực tiếp nhắm vào Trung Quốc vì việc mua dầu của Nga. Tháng 4, ông Trump đã tăng mạnh thuế đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, nhưng đến tháng 5 đã giảm bớt sau khi thị trường phản ứng mạnh.

Các quan chức EU, dẫn đầu bởi ông David O'Sullivan - người phụ trách các lệnh cấm vận của khối - đã tham gia các cuộc thảo luận tại Washington, với sự hiện diện của các quan chức cấp cao Bộ Tài chính Mỹ. Chưa rõ phản ứng của EU đối với lời kêu gọi trên của ông Trump.

Theo giới thạo tin, châu Âu đang thảo luận về khả năng áp đặt các biện pháp cấm vận thứ cấp đối với những nước như Trung Quốc và Ấn Độ vì mua dầu khí của Nga, nhưng nhiều bên tỏ ra lo ngại do quan hệ thương mại giữa EU với Bắc Kinh và New Delhi.

Nga, Trung Quốc, Ấn Độ chưa bình luận về thông tin mới nhất trên.

Ấn Độ sẽ tiếp tục mua dầu Nga bất chấp áp lực từ Tổng thống Trump?

Ấn Độ sẽ tiếp tục mua dầu Nga bất chấp áp lực từ Tổng thống Trump?

Ấn Độ sẽ tiếp tục mua dầu mỏ Nga dù Tổng thống Mỹ Donald Trump lên tiếng cảnh báo sẽ áp đặt các lệnh trừng phạt nếu New Delhi không đổi sang mua dầu nước khác.

