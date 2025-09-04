Ông Trump cảnh báo Mỹ có thể phải hủy hàng loạt thỏa thuận thương mại

Tổng thống Trump tại Nhà Trắng hôm 3.9 ẢNH: AFP

Hãng Reuters ngày 4.9 dẫn lời Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ có thể phải "tháo dỡ" các thỏa thuận thương mại đã đạt được với Liên minh châu Âu (EU), Nhật Bản, Hàn Quốc và một số đối tác khác, nếu thua trong vụ kiện thuế quan tại Tòa án Tối cao Mỹ, đồng thời cảnh báo rằng điều đó sẽ khiến Mỹ "chịu tổn hại vô cùng lớn".

Phát biểu với các phóng viên tại Nhà Trắng, ông Trump cho biết chính quyền Mỹ sẽ yêu cầu Tòa án Tối cao hủy bỏ phán quyết của một tòa phúc thẩm Mỹ hồi tuần trước, theo đó nhiều mức thuế quan do ông đưa ra là bất hợp pháp. Tuy nhiên, ông tin chính quyền của mình sẽ thắng trong vụ kiện.

"Chúng tôi đã đạt được một thỏa thuận với EU, theo đó họ trả cho chúng ta gần 1.000 tỉ USD. Và các bạn biết không? Họ rất hài lòng. Mọi việc đã xong. Các thỏa thuận này đều đã hoàn tất. Tôi đoán là chúng ta sẽ phải hủy bỏ chúng", ông cho biết.

Đòn nặng cho thuế quan của ông Trump từ Tòa Phúc thẩm Mỹ

Đây là lần đầu tiên ông Trump cụ thể gợi ý rằng các thỏa thuận thương mại đã đạt được với những đối tác lớn - vốn được đàm phán riêng, bên ngoài các mức thuế quan - có thể bị vô hiệu nếu Tòa án Tối cao giữ nguyên phán quyết được đưa ra hôm 29.8.

Theo ông, việc hủy bỏ các mức thuế quan sẽ gây tổn thất, dù các chuyên gia thương mại lưu ý rằng thuế này do các nhà nhập khẩu ở Mỹ chi trả, chứ không phải các công ty ở nước xuất xứ. Các nhà kinh tế cảnh báo rằng thuế quan có thể làm gia tăng lạm phát tại Mỹ.

"Đất nước chúng ta có cơ hội trở nên giàu có trở lại một cách khó tin, nhưng cũng có thể trở nên nghèo khó một cách khó tin. Nếu chúng ta không thắng vụ kiện này, đất nước chúng ta sẽ phải chịu tổn hại vô cùng lớn", ông cảnh báo.

Phán quyết của tòa phúc thẩm đề cập đến tính hợp pháp của các mức thuế mà ông Trump gọi là "thuế đối ứng", được áp đặt lần đầu như một phần của cuộc chiến thương mại hồi tháng 4, cũng như một loạt thuế riêng được áp đặt hồi tháng 2 đối với Trung Quốc, Canada và Mexico.

Phán quyết này không ảnh hưởng đến các mức thuế được ban hành theo những cơ sở pháp lý khác, chẳng hạn như thuế nhập khẩu thép và nhôm.

Các chuyên gia thương mại cho rằng phát biểu của ông về cái giá khi hủy bỏ các mức thuế là nhằm thuyết phục Tòa án Tối cao rằng việc gỡ bỏ chúng sẽ gây ra hỗn loạn kinh tế nghiêm trọng.