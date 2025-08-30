Tòa án Mỹ: Thuế quan của Tổng thống Trump hầu hết là bất hợp pháp

Ngày 29.8, Tòa Phúc thẩm liên bang Mỹ tại Washington D.C trong phán quyết với tỷ lệ 7 phiếu thuận và 4 phiếu chống, cho rằng đạo luật mà Tổng thống Trump viện dẫn để áp đặt các mức thuế lớn nhất không thực sự trao cho ông quyền áp đặt các khoản thuế đó, theo CNBC.

Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố mức thuế đối ứng hồi tháng 4 ẢNH: REUTERS

Tòa phúc thẩm đã ra phán quyết về 2 vụ kiện, một vụ do 5 doanh nghiệp nhỏ của Mỹ đệ trình và một do 12 bang do đảng Dân chủ lãnh đạo đệ trình, lập luận rằng Đạo luật Quyền lực kinh tế khẩn cấp quốc tế (IEEPA) không cho phép áp đặt thuế quan.

Tổng thống Trump đã sử dụng IEEPA để áp đặt các mức thuế rộng khắp. Chính quyền của ông lập luận rằng IEEPA trao quyền cho tổng thống áp đặt các mức thuế theo từng quốc gia ở bất kỳ mức độ nào nếu ông cho rằng chúng cần thiết để giải quyết tình trạng khẩn cấp quốc gia.

Tuy nhiên, tòa phúc thẩm tuyên bố: "Đạo luật trao cho tổng thống quyền hạn đáng kể để thực hiện một số hành động nhằm ứng phó với tình trạng khẩn cấp quốc gia đã được tuyên bố, nhưng không hành động nào trong số này rõ ràng bao gồm quyền áp đặt thuế quan, thuế nhập khẩu hoặc các loại thuế tương tự, hoặc quyền đánh thuế".

"Quyền cốt lõi của quốc hội trong việc áp đặt các loại thuế như thuế quan được hiến pháp trao độc quyền cho nhánh lập pháp. Thuế quan là quyền cốt lõi của quốc hội", tòa án nêu rõ.

Theo Reuters, phán quyết mới được áp dụng đối với các mức thuế đối ứng được công bố vào tháng 4 và thuế đối với Canada, Mexico và Trung Quốc được công bố hồi tháng 2, nhưng không ảnh hưởng đến thuế nhôm và thép mà chính quyền ông Trump ban hành dựa trên một thẩm quyền khác.

Tuy nhiên, tòa phúc thẩm đã tạm hoãn việc thực thi phán quyết cho đến ngày 14.10, để chính quyền ông Trump có thời gian kháng nghị lên Tòa án Tối cao Mỹ.

Ông Trump lên tiếng

Sau phán quyết ngày 29.8, Tổng thống Trump đã chỉ trích tòa phúc thẩm là "cực kỳ thiên vị" và khẳng định rằng Tòa án Tối cao Mỹ sẽ phán quyết có lợi cho ông.

"Nếu các mức thuế này bị xóa bỏ, đó sẽ là thảm họa hoàn toàn cho đất nước. Nếu phán quyết này được giữ nguyên, nó sẽ thực sự phá hủy nước Mỹ", Tổng thống Trump viết trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social.

Phát ngôn viên Nhà Trắng Kush Desai sau đó khẳng định các mức thuế của tổng thống vẫn có hiệu lực và nhấn mạnh chính quyền mong chờ chiến thắng cuối cùng trong vấn đề này.

Tòa Thương mại quốc tế Mỹ vào cuối tháng 5 đã bác bỏ lập trường của chính quyền và hủy bỏ các mức thuế dựa trên IEEPA của ông Trump, bao gồm cả các mức thuế đối ứng trên toàn cầu. Phán quyết đó cũng hủy bỏ các mức thuế của Tổng thống Trump đối với Canada, Mexico và Trung Quốc, vốn được áp đặt để giải quyết cáo buộc buôn lậu chất fentanyl vào Mỹ.

Tòa Phúc thẩm liên bang nhanh chóng tạm hoãn phán quyết đó trong khi ông Trump kháng cáo.



