Thế giới

Ông Trump có thể tăng quân ở Ba Lan, thừa nhận chiến sự Ukraine khó giải quyết

Khánh An
Khánh An
04/09/2025 07:29 GMT+7

Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ có thể điều thêm quân đến Ba Lan, đồng thời thừa nhận rằng việc chấm dứt chiến sự ở Ukraine khó hơn ông tưởng.

Ông Trump có thể tăng quân ở Ba Lan, thừa nhận chiến sự Ukraine khó giải quyết - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) tiếp Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki tại Nhà Trắng hôm 3.9

ẢNH: REUTERS

Hãng Reuters ngày 4.9 dẫn lời Tổng thống Mỹ Donald Trump khi tiếp Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki cho biết nước này có thể tăng cường binh sĩ hiện diện và cam kết đảm bảo khả năng phòng vệ của Ba Lan.

Chào đón nhà lãnh đạo Ba Lan với màn trình diễn các máy bay quân sự, ông Trump khẳng định Mỹ có mối quan hệ tuyệt vời với Ba Lan. Khi được hỏi liệu ông có dự định duy trì binh sĩ Mỹ ở Ba Lan hay không, Tổng thống Trump trả lời có. "Chúng tôi sẽ đưa thêm quân đến đó nếu họ muốn", ông nói.

Sự hiện diện của quân đội Mỹ ở sườn phía đông NATO, bao gồm cả Ba Lan, vẫn là một trong những vấn đề then chốt đối với Warsaw trong bối cảnh xung đột tiếp diễn giữa Nga và Ukraine.

Ông Nawrocki cho biết sau cuộc gặp rằng hai bên đã thảo luận về việc tăng số lượng binh sĩ Mỹ và ông Trump đã đưa ra cam kết mạnh mẽ về an ninh của Ba Lan.

Ông Trump đã gửi lời mời thăm tới ông Nawrocki chỉ vài ngày sau khi nhà lãnh đạo Ba Lan tuyên thệ nhậm chức vào đầu tháng 8. Sau đó, ông Trump đã can thiệp để bảo đảm ông Nawrocki được tham gia một cuộc điện đàm về Ukraine với các nhà lãnh đạo châu Âu.

Liên quan vấn đề Ukraine, Tổng thống Trump cho biết ông dự định sẽ có các cuộc điện đàm trong vài ngày tới, sau khi hội nghị thượng đỉnh hồi tháng trước với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Alaska (Mỹ) chưa đem lại đột phá.

Một quan chức Nhà Trắng nói rằng dự kiến trong ngày 4.9, ông Trump sẽ có cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Phủ Tổng thống Pháp cho hay trước đó vào ngày 3.9 rằng một số lãnh đạo châu Âu, bao gồm ông Zelensky và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, sẽ gọi điện cho ông Trump vào chiều 4.9.

Phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng khi gặp ông Nawrocki, ông Trump nói rằng mình không có thông điệp nào cho nhà lãnh đạo Nga.

"Ông ấy biết rõ lập trường của tôi và ông ấy sẽ đưa ra quyết định theo cách này hay cách khác. Dù quyết định là gì, chúng tôi sẽ hoặc hài lòng hoặc không hài lòng, và nếu chúng tôi không hài lòng thì các bạn sẽ thấy có những hành động xảy ra", ông Trump nói.


Tổng thống Mỹ không giải thích ý của mình là gì, nhưng trước đó ông từng đề cập khả năng áp đặt thêm các lệnh cấm vận đối với Nga.

Ông Trump cũng nói rằng cuộc chiến tại Ukraine sẽ được giải quyết "bằng cách này hay cách khác", nhưng ông không ngờ việc chấm dứt nó lại khó đến vậy.

"Tôi đã nghĩ việc đó sẽ dễ dàng hơn nhiều. Tôi tưởng rằng đó sẽ chỉ là một vấn đề ở mức trung bình, có lẽ là một trong những việc dễ dàng nhất. Đôi khi bạn chẳng bao giờ biết được với chiến sự", ông nói.

Châu Âu đẩy mạnh tuyển quân giữa bóng mây chiến sự

Châu Âu đẩy mạnh tuyển quân giữa bóng mây chiến sự

Quân đội nhiều nước châu Âu đang tăng cường chiến dịch tuyển quân giữa những diễn biến địa chính trị mới.

