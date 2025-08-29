Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Chiến đấu cơ F-16 rơi, phi công thiệt mạng

Khánh An
Khánh An
29/08/2025 07:00 GMT+7

Chiếc máy bay chiến đấu F-16 của Ba Lan bị chúi mũi và rơi khi cất cánh tập luyện chuẩn bị cho một cuộc triển lãm hàng không, khiến phi công thiệt mạng.

Máy bay chiến đấu F-16 rơi tại Ba Lan, phi công thiệt mạng - Ảnh 1.

Khu vực hiện trường vụ rơi máy bay F-16 ở sân bay Rodom cách Warsaw gần 100 km về phía nam

ẢNH: REUTERS

Đài CBS News ngày 29.8 đưa tin một phi công quân đội Ba Lan thiệt mạng khi chiếc máy bay chiến đấu F-16 do người này điều khiển bị rơi khi chuẩn bị cho một cuộc triển lãm hàng không.

Bộ Tổng tham mưu các Lực lượng vũ trang Ba Lan cho biết tai nạn liên quan một máy bay xuất phát từ Căn cứ Không quân Chiến thuật số 31 gần thành phố Poznan ở miền tây Ba Lan. Không có người dưới đất nào bị thương.

"Một phi công của quân đội Ba Lan đã thiệt mạng trong vụ rơi máy bay F-16, một sĩ quan luôn cống hiến phục vụ đất nước với lòng dũng cảm lớn lao", Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Wladyslaw Kosiniak-Kamysz viết lời tưởng niệm trên mạng xã hội X, sau khi có mặt tại hiện trường vụ tai nạn ở sân bay Radom thuộc miền trung Ba Lan.

Phó Thủ tướng Władysław Kosiniak-Kamysz cho biết trên mạng xã hội rằng ông đã có mặt tại hiện trường vụ tai nạn.

Lính cứu hỏa đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường sau khi chiếc máy bay không thể lấy lại độ cao, lao dọc đường băng rồi đâm xuống đất. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 19 giờ 30 ngày 28.8 (giờ địa phương).

Đoạn phim đăng trên mạng xã hội cho thấy chiếc máy bay chiến đấu F-16 lao chúi mũi xuống rồi bùng nổ thành một quả cầu lửa khi bị rơi trong buổi tập luyện trước Triển lãm Hàng không Radom năm nay.

Truyền thông địa phương cho biết phi công là thành viên của một nhóm tinh nhuệ thuộc đơn vị không quân NATO có tên "Tiger Demo". Họ không nhìn thấy phi công nhảy dù thoát ra trước khi máy bay rơi.

Triển lãm Hàng không Radom 2025, dự kiến diễn ra cuối tuần này, đã bị hủy bỏ.

Ba Lan lần đầu mua các máy bay F-16 do Mỹ sản xuất, loại máy bay chiến đấu giữ vai trò then chốt trong chiến lược phòng thủ của NATO, vào năm 2003. Kể từ đó, Ba Lan đã tiến hành nâng cấp phi đội trong bối cảnh nước này tăng chi tiêu quốc phòng sau chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ý, một thành viên khác của NATO, bày tỏ nỗi đau buồn sâu sắc sau vụ tai nạn.

Bộ trưởng Quốc phòng Latvia Andris Sprūds, người đã đến thăm các binh sĩ Ba Lan đang đóng quân tại Latvia trước đó cùng ngày 28.8, cũng viết trên X rằng ông "vô cùng đau buồn" về sự việc. "Tôi xin gửi lời chia buồn đến gia đình và những đồng đội của anh", ông phát biểu.

Xem thêm bình luận