Thế giới Chuyện lạ

Chiếc túi đen bí ẩn ném qua cửa sổ Nhà Trắng

Khánh An
03/09/2025 07:22 GMT+7

Phát biểu về đoạn video cho thấy chiếc túi đen bị ném qua cửa sổ Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng hình ảnh này là do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra, dù phân tích chuyên môn nhận định rằng đó là thật.

Chiếc túi đen bí ẩn ném qua cửa sổ Nhà Trắng- Ảnh 1.

Chiếc túi đen bí ẩn ném ra cửa sổ tầng 2 Nhà Trắng, nơi có khu nhà ở riêng của ông Trump

ẢNH CHỤP TỪ CLIP FOX NEWS

Đài CNN ngày 3.9 dẫn lời Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ một đoạn video đang "gây bão" cho thấy một chiếc túi đen được ném ra khỏi cửa sổ Nhà Trắng, đồng thời nói thêm rằng việc những video như vậy có thể trông thật đến mức này là "hơi đáng sợ".

"Đó có lẽ là do AI (trí tuệ nhân tạo) tạo ra. Chắc chắn là vậy, bởi vì tôi biết rõ từng ô cửa sổ ở đó… Thứ nhất, chúng đều được niêm kín, và thứ hai, mỗi cửa sổ nặng khoảng 600 pound (khoảng 272 kg)", ông phát biểu.

Tổng thống Mỹ sau đó yêu cầu được xem đoạn video, vốn lần đầu được lan truyền trên Instagram vào cuối tuần qua bởi tài khoản washingtonianprobs, trước khi nhắc lại rằng ông tin đó là giả.

Ông nói AI vừa có mặt "tốt vừa có mặt xấu" và rằng ông thấy "rất nhiều thứ giả mạo."

"Nếu có chuyện gì đó thật sự tồi tệ xảy ra, cứ đổ lỗi cho AI", ông Trump nói vui.

Trong đoạn video, dường như có một chiếc túi nhựa màu đen bị ném ra từ cửa sổ tầng hai của Nhà Trắng, nơi đặt khu nhà ở riêng của ông Trump.

Tuy nhiên, vào cuối tuần qua, hai nguồn tin am hiểu cho biết đoạn video là thật và nó liên quan việc xây dựng, sửa chữa đang diễn ra trong căn phòng đó.

Theo giáo sư Hany Farid thuộc Đại học California ở Berkeley, đồng thời là giám đốc khoa học của công ty phát hiện deepfake GetReal, không có bằng chứng nào cho thấy đoạn video được tạo ra hay bị chỉnh sửa bằng AI.

Ông Trump không có mặt tại Nhà Trắng vào cuối tuần, mà chủ yếu ở tại câu lạc bộ golf của mình ở Virginia từ ngày 30.8 - 1.9.

Ông kể rằng đệ nhất phu nhân Melania Trump từng than phiền về việc các cửa sổ không mở được. "Bà ấy nói muốn có chút không khí trong lành lùa vào. Nhưng không thể. Vì chúng chống đạn", ông nói thêm.

