Ông Trump nói 'một chút cãi vặt với vợ' cũng bị tính là tội phạm

Tổng thống Trump phát biểu tại Bảo tàng Kinh thánh hôm 8.9 ẢNH: REUTERS

Tờ The Hill ngày 9.9 dẫn lời Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng "một chút cãi vặt với vợ" không nên bị tính vào thống kê tội phạm ở Washington D.C, giữa lúc ông đang siết chặt trấn áp tại thủ đô.

"Các bạn có tưởng tượng được thủ đô của chúng ta lại là thành phố bạo lực nhất không? Nhưng nó từng rất tệ, rồi biến thành một khu vực hoàn toàn an toàn. Người ta gọi đó là thành phố vùng an toàn. Ở đó không có tội phạm", ông phát biểu tại Bảo tàng Kinh thánh ở Washington D.C.

Ông cho biết một số người nhận định rằng tội phạm ở đây giảm 87%, nhưng ông đã nói với họ rằng mức giảm còn cao hơn nhiều và "hầu như chẳng còn gì". Theo ông, những chuyện nhỏ nhặt, xảy ra trong gia đình, cũng bị gọi là tội phạm.

"Các bạn biết đó, họ sẽ làm mọi cách để tìm ra cái gì đó. Nếu một người đàn ông có một chút cãi vặt với vợ họ sẽ nói rằng đó là tội phạm. Vậy nên giờ tôi không thể nói là giảm được 100%", nhà lãnh đạo giải thích.

Phát biểu trên nằm trong bài diễn văn ông đọc tại cuộc họp của Ủy ban Tự do Tôn giáo hôm 8.9 (giờ địa phương).

Tuần trước, ông Trump tuyên bố Washington D.C. giờ đây là một "khu vực không tội phạm" và kêu gọi thêm nhiều thành phố do phe Dân chủ điều hành hợp tác với chính quyền của ông nhằm giảm tỷ lệ tội phạm tại địa phương.

Theo dữ liệu do Sở Cảnh sát Thủ đô (MPD) công bố hôm 1.9, kể từ ngày 7.8 - khi ông Trump ra lệnh tăng cường lực lượng thực thi pháp luật liên bang tại thủ đô - tổng số vụ phạm tội tại đây đã giảm 14% và tội phạm bạo lực giảm 39% so với cùng giai đoạn 25 ngày của năm 2024.

Trong nhóm "tội phạm bạo lực", số vụ giết người giảm 58%, cướp giảm 57% và tội phạm xâm hại tình dục giảm 40%, trong khi các vụ tấn công bằng vũ khí nguy hiểm lại tăng 8%. Riêng cướp xe đã giảm 82%.

Các vụ bắt giữ của Sở Cảnh sát Thủ đô (MPD) cũng tăng 25%, số vũ khí thu giữ tăng 20% và số cuộc gọi yêu cầu hỗ trợ tăng 14%.

Washington D.C cũng ghi nhận mức giảm đáng kể theo năm về tội phạm liên quan tài sản, với số vụ trộm đột nhập giảm 49%, trộm xe cơ giới giảm 35%, trộm từ xe hơi giảm 8%, trong khi các vụ trộm nói chung tăng 1%.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social tuần trước, ông Trump ca ngợi Thị trưởng Washington D.C. Muriel Bowser (đảng Dân chủ) là "rất được lòng dân" và thúc giục các chính trị gia Dân chủ khác noi theo bà trong việc chấp nhận hỗ trợ từ liên bang.

Thị trưởng Bowser nhấn mạnh nhu cầu cần có thêm cảnh sát trong thành phố, cho rằng chiến dịch tăng cường lực lượng liên bang đã mang lại cho Sở Cảnh sát Thủ đô (MPD) sự hỗ trợ bổ sung mà họ từ lâu vẫn cần.

Tuy nhiên, bà cũng cho biết sự hiện diện của các đặc vụ Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) cùng binh sĩ Vệ binh Quốc gia từ nơi khác điều đến quanh thành phố là "không hiệu quả".

Đảng Dân chủ và một số cư dân đã phản đối chiến dịch trấn áp tội phạm tại Washington D.C của tổng thống, diễn ra vài tháng sau động thái tương tự huy động lực lượng liên bang ở Los Angeles (California).