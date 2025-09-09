Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ bất ngờ đến Puerto Rico giữa căng thẳng với Venezuela

Khánh An
Khánh An
09/09/2025 07:23 GMT+7

Trên tàu tấn công đổ bộ USS Iwo Jima ngoài khơi Puerto Rico, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth nói với các thủy thủ rằng họ đang ở 'tiền tuyến' của một nhiệm vụ chống ma túy quan trọng.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tới Puerto Rico giữa căng thẳng với Venezuela - Ảnh 1.

Ông Hegseth (phải) phát biểu tại Puerto Rico hôm 8.9

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH X Jenniffer Gonzalez

Hãng Reuters ngày 9.9 đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth bất ngờ đến Puerto Rico, nói với các thủy thủ và lính thủy đánh bộ trên một chiến hạm ngoài khơi vùng lãnh thổ này rằng họ không được điều động đến Caribean để huấn luyện mà là được gửi đến "tiền tuyến" của một nhiệm vụ chống ma túy quan trọng.

Phát biểu được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang với Venezuela, quốc gia mà chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc buôn bán ma túy vào Mỹ, cáo buộc bị Caracas phủ nhận.

"Những gì các bạn đang làm lúc này – đó không phải là huấn luyện. Đây là cuộc diễn tập thực tế, thay mặt cho những lợi ích quốc gia sống còn của Mỹ nhằm chấm dứt việc đầu độc người dân Mỹ", ông Hegseth nói trên tàu tấn công đổ bộ USS Iwo Jima, trong một video đăng trên mạng xã hội X bởi Lầu Năm Góc.

Ông Trump đã ra lệnh cho Bộ Quốc phòng đổi tên thành Bộ Chiến tranh, một thay đổi cần Quốc hội phê chuẩn. Tên gọi mới này cũng sẽ áp dụng cho ông Hegseth, khiến chức danh của ông trở thành "Bộ trưởng Chiến tranh".

Tàu USS Iwo Jima hoạt động ngoài khơi Puerto Rico, một vùng lãnh thổ của Mỹ nằm ở phía bắc Venezuela trên biển Caribean, nơi ông Hegseth và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Dan Caine đã tới thăm trước đó trong ngày 8.9.

Thống đốc Puerto Rico Jenniffer Gonzalez đã đón tiếp khi họ đặt chân lên đảo.

"Chúng tôi cảm ơn Tổng thống Trump và chính quyền của ông vì đã ghi nhận giá trị chiến lược mà Puerto Rico mang lại cho an ninh quốc gia của Mỹ và cho cuộc chiến chống các băng nhóm ma túy trong khu vực", bà Gonzalez, một nghị sĩ Cộng hòa, viết trên X.

Chính quyền ông Trump đã ra lệnh triển khai 10 tiêm kích F-35 tới một sân bay ở Puerto Rico để tiến hành các chiến dịch chống lại các băng nhóm ma túy, theo Reuters hôm 5.9 dẫn các nguồn tin.

Đợt triển khai này bổ sung thêm vào sự hiện diện dày đặc của quân đội Mỹ ở vùng nam Caribean mà theo chính quyền ông Trump là nhằm thực hiện cam kết trong chiến dịch tranh cử về việc trấn áp các nhóm tuồn ma túy vào Mỹ.

