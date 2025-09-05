Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Washington D.C kiện chính quyền Tổng thống Trump vì triển khai Vệ binh Quốc gia

Trí Đỗ
Trí Đỗ
05/09/2025 07:27 GMT+7

Washington D.C đã đệ đơn kiện chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc triển khai lực lượng Vệ binh Quốc gia tại thủ đô.

Tổng chưởng lý Washington D.C Brian Schwalb ngày 4.9 đã đệ trình lên tòa án liên bang, yêu cầu tòa án ra lệnh chặn việc triển khai Vệ binh Quốc gia với lý do động thái này vi hiến và vi phạm nhiều luật liên bang, theo Reuters.

Washington D.C kiện chính quyền Tổng thống Trump vì triển khai Vệ binh Quốc gia - Ảnh 1.

Lực lượng Vệ binh Quốc gia Mỹ tuần tra tại Washington D.C ngày 2.9.2025

ẢNH: REUTERS

Ông Schwalb viết trong một bài đăng trên nền tảng X rằng: "Binh sĩ có vũ trang không nên giám sát công dân Mỹ trên đất Mỹ".

"Việc kiểm soát quân sự cưỡng bức tại Quận Columbia vi phạm quyền tự chủ và các quyền tự do cơ bản của địa phương chúng ta. Điều này phải chấm dứt", theo ông Schwalb.

Vụ kiện tụng nêu trên đã đặt ra thêm thách thức pháp lý cho chính quyền Tổng thống Trump trong việc mở rộng vai trò của quân đội trên đất Mỹ. Vụ án đang được thẩm phán liên bang Jia Cobb, người được cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden bổ nhiệm, thụ lý.

Nhà Trắng chưa bình luận về thông tin trên. Trước đó, ông Trump cũng đối mặt một vụ kiện liên quan triển khai Vệ binh Quốc gia tới bang California. 

Tháng trước, Tổng thống Trump đã triển khai lực lượng Vệ binh Quốc gia tới Washington D.C, tuyên bố chính quyền sẽ "tái lập luật pháp, trật tự và an toàn công cộng". Phát ngôn viên Nhà Trắng Abigail Jackson khẳng định tổng thống có thẩm quyền hợp pháp trong việc triển khai quân đội để bảo vệ tài sản liên bang và hỗ trợ lực lượng thực thi pháp luật.

Bà Jackson tuyên bố: "Vụ kiện này chẳng qua chỉ là một nỗ lực khác - gây bất lợi cho người dân và du khách tại Washington D.C - nhằm phá hoại các hoạt động vô cùng thành công của Tổng thống Trump trong việc ngăn chặn tội phạm bạo lực tại D.C".

Ông Trump đã liên tục cảnh báo mở rộng chiến dịch trấn áp liên bang tại các thành phố do đảng Dân chủ lãnh đạo, trong đó có thành phố Chicago (bang Illinois). Ông cho rằng việc dùng quyền lực tổng thống để chống tội phạm là cấp bách.

Tuy nhiên, cũng có những bên cho rằng điều này có thể gây căng thẳng giữa quân đội và người dân.

Tin liên quan

Sau Washington D.C, Vệ binh Quốc gia đến thành phố lớn thứ ba của Mỹ?

Sau Washington D.C, Vệ binh Quốc gia đến thành phố lớn thứ ba của Mỹ?

Truyền thông Mỹ đưa tin chính quyền Tổng thống Donald Trump những tuần qua đã lên kế hoạch triển khai Vệ binh Quốc gia đến thành phố Chicago (bang Illinois) theo chiến dịch mở rộng kiểm soát tội phạm và dân nhập cư trái phép.

Vệ binh Quốc gia 3 bang đến thủ đô Mỹ

Lầu Năm Góc: Vệ binh Quốc gia đã được triển khai ở thủ đô Washington D.C

Khám phá thêm chủ đề

Trump Washington D.C Vệ binh quốc gia nhập cư
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận