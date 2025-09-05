Washington D.C kiện chính quyền Tổng thống Trump vì triển khai Vệ binh Quốc gia

Tổng chưởng lý Washington D.C Brian Schwalb ngày 4.9 đã đệ trình lên tòa án liên bang, yêu cầu tòa án ra lệnh chặn việc triển khai Vệ binh Quốc gia với lý do động thái này vi hiến và vi phạm nhiều luật liên bang, theo Reuters.

Lực lượng Vệ binh Quốc gia Mỹ tuần tra tại Washington D.C ngày 2.9.2025 ẢNH: REUTERS

Ông Schwalb viết trong một bài đăng trên nền tảng X rằng: "Binh sĩ có vũ trang không nên giám sát công dân Mỹ trên đất Mỹ".

"Việc kiểm soát quân sự cưỡng bức tại Quận Columbia vi phạm quyền tự chủ và các quyền tự do cơ bản của địa phương chúng ta. Điều này phải chấm dứt", theo ông Schwalb.

Vụ kiện tụng nêu trên đã đặt ra thêm thách thức pháp lý cho chính quyền Tổng thống Trump trong việc mở rộng vai trò của quân đội trên đất Mỹ. Vụ án đang được thẩm phán liên bang Jia Cobb, người được cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden bổ nhiệm, thụ lý.

Nhà Trắng chưa bình luận về thông tin trên. Trước đó, ông Trump cũng đối mặt một vụ kiện liên quan triển khai Vệ binh Quốc gia tới bang California.

Tháng trước, Tổng thống Trump đã triển khai lực lượng Vệ binh Quốc gia tới Washington D.C, tuyên bố chính quyền sẽ "tái lập luật pháp, trật tự và an toàn công cộng". Phát ngôn viên Nhà Trắng Abigail Jackson khẳng định tổng thống có thẩm quyền hợp pháp trong việc triển khai quân đội để bảo vệ tài sản liên bang và hỗ trợ lực lượng thực thi pháp luật.

Bà Jackson tuyên bố: "Vụ kiện này chẳng qua chỉ là một nỗ lực khác - gây bất lợi cho người dân và du khách tại Washington D.C - nhằm phá hoại các hoạt động vô cùng thành công của Tổng thống Trump trong việc ngăn chặn tội phạm bạo lực tại D.C".

Ông Trump đã liên tục cảnh báo mở rộng chiến dịch trấn áp liên bang tại các thành phố do đảng Dân chủ lãnh đạo, trong đó có thành phố Chicago (bang Illinois). Ông cho rằng việc dùng quyền lực tổng thống để chống tội phạm là cấp bách.

Tuy nhiên, cũng có những bên cho rằng điều này có thể gây căng thẳng giữa quân đội và người dân.