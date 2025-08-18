Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Vệ binh Quốc gia 3 bang đến thủ đô Mỹ

H.G
H.G
18/08/2025 05:35 GMT+7

Reuters hôm qua đưa tin 3 thống đốc thuộc đảng Cộng hòa tại các bang Tây Virginia, Nam Carolina và Ohio đã điều động lực lượng Vệ binh Quốc gia đóng tại các bang này đến thủ đô Washington D.C theo lời kêu gọi của Lầu Năm Góc.

Động thái trên diễn ra sau khi Tổng chưởng lý Quận Columbia (D.C) Brian Schwalb đâm đơn kiện nhằm ngăn cản chính quyền liên bang tiếp quản Sở Cảnh sát thủ đô.

Vệ binh Quốc gia 3 bang đến thủ đô Mỹ- Ảnh 1.

Vệ binh Quốc gia ở Washington D.C hôm 16.8

ẢNH: REUTERS

Văn phòng Thống đốc bang Tây Virginia Patrick Morrisey thông báo lực lượng từ 300 - 400 binh sĩ Vệ binh Quốc gia đã nhận lệnh đến Washington D.C. Số binh sĩ từ bang Nam Carolina theo lệnh của Thống đốc Henry McMaster là 200 người, còn Thống đốc Ohio Mike DeWine gửi 150 binh sĩ. 

Chính quyền liên bang sẽ chi trả cho việc điều động này. Một quan chức Nhà Trắng không nêu tên cho biết sẽ có thêm lực lượng Vệ binh Quốc gia từ các nơi đến thủ đô để bảo vệ tài sản liên bang, tạo môi trường an toàn cho lực lượng hành pháp thực thi nhiệm vụ, và răn đe chống tội phạm.

AFP hôm qua (1.8) dẫn thông báo từ Lầu Năm Góc cho hay 1.350 thành viên Vệ binh Quốc gia sẽ được rút khỏi một nhiệm vụ an ninh tại TP.Los Angeles thuộc bang California (Mỹ).

