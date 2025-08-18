Vệ binh Quốc gia 3 bang đến thủ đô Mỹ

Động thái trên diễn ra sau khi Tổng chưởng lý Quận Columbia (D.C) Brian Schwalb đâm đơn kiện nhằm ngăn cản chính quyền liên bang tiếp quản Sở Cảnh sát thủ đô.

Vệ binh Quốc gia ở Washington D.C hôm 16.8 ẢNH: REUTERS

Văn phòng Thống đốc bang Tây Virginia Patrick Morrisey thông báo lực lượng từ 300 - 400 binh sĩ Vệ binh Quốc gia đã nhận lệnh đến Washington D.C. Số binh sĩ từ bang Nam Carolina theo lệnh của Thống đốc Henry McMaster là 200 người, còn Thống đốc Ohio Mike DeWine gửi 150 binh sĩ.

Chính quyền liên bang sẽ chi trả cho việc điều động này. Một quan chức Nhà Trắng không nêu tên cho biết sẽ có thêm lực lượng Vệ binh Quốc gia từ các nơi đến thủ đô để bảo vệ tài sản liên bang, tạo môi trường an toàn cho lực lượng hành pháp thực thi nhiệm vụ, và răn đe chống tội phạm.