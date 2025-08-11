Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Tổng thống Trump xem xét triển khai Vệ binh Quốc gia tại thủ đô Washington

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
11/08/2025 21:31 GMT+7

Đài NBC News ngày 11.8 đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể triển khai đến 1.000 thành viên lực lượng Vệ binh Quốc gia tại Washington DC nhằm giải quyết tình trạng vô gia cư và tội phạm.

NBC News dẫn lời 3 quan chức Mỹ cho hay ông Trump cân nhắc triển khai đến 1.000 Vệ binh Quốc gia tại Washington DC (Mỹ). Trước đó, viết trên mạng xã hội Truth Social ngày 11.8, ông Trump nhấn mạnh Washington DC “sẽ được giải phóng hôm nay”.

“Tội ác, sự man rợ, sự bẩn thỉu sẽ biến mất. Tôi sẽ làm thủ đô chúng ta vĩ đại trở lại”, ông viết.

Ông Trump ngày 11.8 khẳng định sẽ làm thủ đô Mỹ "an toàn và đẹp hơn bao giờ hết". Truyền thông Mỹ cho hay Tổng thống Trump có thể điều Vệ binh Quốc gia nhằm giải quyết tình trạng vô gia cư và tội phạm.

Tổng thống Trump điều vệ binh quốc gia - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng ngày 8.8

ẢNH: REUTERS

Ngoài ra, Nhà Trắng có kế hoạch tăng cường sự hiện diện của lực lượng thực thi pháp luật liên bang tại Washington DC, với việc triển khai khoảng 500 sĩ quan tập trung vào những khu vực giao thông cao.

Ông Trump gọi thủ đô của Mỹ là một trong những thành phố nguy hiểm nhất trên thế giới, sau vụ tấn công nhằm vào một nhân viên của Ủy ban hiệu quả chính phủ Mỹ (DOGE).

Trong họp báo tối 11.8 theo giờ Việt Nam, Tổng thống Trump tuyên bố ông sẽ nắm quyền kiểm soát cảnh sát thủ đô Washington (Mỹ) và sẽ triển khai Vệ binh Quốc gia tại thủ đô nhằm đối phó với tội phạm, dù không đề cập cụ thể sẽ điều bao nhiêu thành viên.

Trước đó, NBC News dẫn lời 3 quan chức Mỹ cho hay ông Trump cân nhắc triển khai đến 1.000 Vệ binh Quốc gia tại Washington DC, trong khi Đài CNN dẫn nguồn tin tiết lộ khoảng 800 Vệ binh Quốc gia được điều động.

Viết trên mạng xã hội Truth Social ngày 11.8, ông Trump nhấn mạnh Washington DC "sẽ được giải phóng hôm nay".

Trong ngày 6.8, chủ nhân Nhà Trắng đã để ngỏ khả năng điều Vệ binh Quốc gia, khi nói về tình hình tội phạm tại thủ đô. "Thật đáng xấu hổ khi nói đến tỷ lệ tội phạm, tỷ lệ cướp giật, giết người và mọi thứ khác. Chúng tôi sẽ không để điều đó xảy ra, và có thể sớm đưa Vệ binh Quốc gia vào cuộc", ông nói vào thời điểm đó.

AP ngày 11.8 dẫn thống kê từ cảnh sát chỉ ra các tội giết người, cướp của và đột nhập tại Washington DC trong năm nay, tính đến tháng 8, nhìn chung đã giảm so với cùng kỳ năm ngoái.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 10.8 có bài viết trên mạng xã hội Truth Social với nội dung ra lệnh cho những người vô gia cư rời khỏi Washington DC hoặc bị trục xuất, đồng thời tuyên bố sẽ sử dụng lực lượng liên bang bắt giữ tội phạm, dù tình hình tội phạm tại thủ đô Mỹ ở mức thấp nhất trong vòng 30 năm kể từ khi ông nhậm chức vào tháng 1. Nhà Trắng cho rằng tội phạm đã đạt đến đỉnh điểm, theo The Guardian.

Nội dung bài viết trên kèm 4 bức ảnh dường như được chụp từ đoàn xe của ông, trong đó có 2 ảnh cho thấy những túp lều trên cỏ dọc theo một xa lộ cách Nhà Trắng chưa đến 2 km.

Bức ảnh thứ 3 cho thấy một người đang ngủ trên các bậc thềm của tòa nhà Viện Dược phẩm Mỹ trên đại lộ Constitution. Bức ảnh còn lại cho thấy đoàn xe đưa ông Trump tới sân golf đi ngang qua một ít rác ven đường trên cao tốc E Street, gần Trung tâm Kennedy.

Tổng thống Trump điều vệ binh quốc gia - Ảnh 2.

Những bức ảnh được ông Trump chia sẻ trên mạng xã hội, kèm nội dung yêu cầu người vô gia cư rời thủ đô Washington ngay lập tức

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TRUTH SOCIAL DONALD J TRUMP

Tin liên quan

Tổng thống Trump ra tối hậu thư cho người vô gia cư ở thủ đô Washington

Tổng thống Trump ra tối hậu thư cho người vô gia cư ở thủ đô Washington

Hướng đến việc thực hiện các cam kết tại thủ đô Washington DC, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ di dời người vô gia cư và chấm dứt tình trạng tội phạm bạo lực tại khu vực này.

Khám phá thêm chủ đề

Trump Mỹ Vô gia cư Vệ binh quốc gia thủ đô Washington Washington DC
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
