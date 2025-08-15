Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Lầu Năm Góc: Vệ binh Quốc gia đã được triển khai ở thủ đô Washington D.C

Thụy Miên
Thụy Miên
15/08/2025 06:54 GMT+7

800 thành viên Vệ binh Quốc gia đã đến thủ đô Washington D.C của Mỹ theo lệnh từ Tổng thống Mỹ Donald Trump để hỗ trợ lực lượng hành pháp duy trì trật tự tại đây, theo AFP hôm nay 15.8 dẫn thông báo của Lầu Năm Góc.

Lầu Năm Góc: Vệ binh Quốc gia đã được triển khai ở thủ đô Washington D.C- Ảnh 1.

Các thành viên của Vệ binh Quốc gia tuần tra ở nhà ga trung tâm của Washington D.C hôm 14.8

ảnh: afp

Tổng thống Trump đã ra lệnh triển khai Vệ binh Quốc gia ở Washington D.C nhằm hỗ trợ lực lượng thực thi pháp luật tại thủ đô, tương tự như quyết định hồi tháng 6 ở thành phố Los Angeles (bang California) để ứng phó biểu tình phản đối trục xuất người nhập cư.

"Tính đến hôm nay, toàn bộ bộ 800 binh sĩ thuộc lục quân và không quân - Vệ binh Quốc gia đã được huy động... theo một phần của lực lượng đặc nhiệm liên quân D.C, và họ hiện đã có mặt tại thủ đô Washington", AFP dẫn lời Thư ký báo chí Lầu Năm Góc Kingsley Wilson phát biểu trước báo giới hôm 14.8.

Bà Wilson cho biết lực lượng Vệ binh Quốc gia sẽ hỗ trợ Sở Cảnh sát thủ đô và các đối tác thực thi pháp luật liên bang trong công tác bảo vệ an ninh, tuần tra giữ gìn an ninh công cộng, bảo vệ các cơ sở và nhân viên liên bang, cũng như điều phối giao thông.

Trợ lý báo chí cho biết lực lượng này sẽ ở lại thủ đô Washington D.C cho đến khi nào luật pháp và trật tự được lập lại tại đây.

Lầu Năm Góc: Vệ binh Quốc gia đã được triển khai ở thủ đô Washington D.C- Ảnh 2.

Sứ mệnh ban đầu của Vệ binh Quốc gia Mỹ là thiết lập sự hiện diện hữu hình tại các địa điểm quan trọng của thủ đô

ảnh: afp

Quân đội Mỹ sau đó cho biết sứ mệnh ban đầu của Vệ binh Quốc gia ở Washington D.C là "cung cấp sự hiện diện rõ ràng tại những khu vực công cộng chính, nhằm ngăn chặn nguy cơ tội phạm bằng biện pháp răn đe hữu hình".

"Các thành viên Vệ binh Quốc gia sẽ không thực hiện việc bắt giữ, khám xét hoặc chỉ đạo cơ quan thực thi pháp luật", nhưng họ "có thẩm quyền bắt giữ tạm thời các cá nhân nhằm ngăn chặn nguy cơ tức thời", theo tuyên bố từ quân đội.

Các thành viên của Vệ binh Quốc gia được triển khai ở thủ đô Mỹ sẽ được trang bị các thiết bị bảo hộ. Vũ khi sẽ được cung cấp khi cần, nhưng trước đó sẽ chỉ được giữ trong kho.

