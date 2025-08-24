Sau Washington D.C, Vệ binh Quốc gia đến thành phố lớn thứ ba của Mỹ?

Chicago là thành phố lớn thứ ba của Mỹ, chỉ sau New York và Los Angeles ảnh: reuters

Lầu Năm Góc đã vạch kế hoạch huy động hàng ngàn thành viên Vệ binh Quốc gia Mỹ đến Chicago, thành phố lớn thứ ba của nước này, sớm nhất là vào tháng sau, theo tờ The Washington Post hôm 23.8 dẫn các nguồn tin quan chức không nêu tên.

"Bộ Quốc phòng là cơ quan chuyên về lập kế hoạch và liên tục phối hợp với các cơ quan đối tác để thực thi những chiến dịch bảo vệ tài sản và nhân lực liên bang", một quan chức giấu tên tiết lộ.

Trả lời câu hỏi của AFP hôm 24.8, Lầu Năm Góc từ chối xác nhận thông tin trên với lý do có chính sách không bình luận về những chiến dịch tương lai của các lực lượng.

Bản tin của tờ The Washington Post được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Trump đã triển khai Vệ binh Quốc gia đến thủ đô Washington D.C hồi đầu tháng. Một quan chức quốc phòng khác cho hay lực lượng ở đây sẽ sớm được trang bị vũ khí, khác với thông tin trước đó là vũ khí được giữ trong kho và chỉ triển khai khi cần thiết.

Hôm 22.8, chủ nhân Nhà Trắng tuyên bố Chicago và New York (bang New York), hai đô thị hiện có lãnh đạo là thành viên đảng Dân chủ, sẽ là những nơi kế tiếp cần được tăng cường bảo vệ an ninh trật tự.

"Chúng ta sẽ mang đến sự an toàn cho các thành phố của Mỹ", ông Trump nói với các phóng viên ở Nhà Trắng, thêm rằng Chicago sẽ là nơi tiếp theo, và kế đến là thành phố New York.

Chicago là thành phố lớn nhất của tiểu bang Illinois, và lớn thứ ba trên toàn quốc, chỉ sau thành phố New York xếp thứ nhất và thành phố Los Angeles (bang California) ở vị trí thứ hai.