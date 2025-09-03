Mỹ công khai hơn 33.000 trang tài liệu vụ tỉ phú ấu dâm Epstein

Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson cùng Chủ tịch Ủy ban Giám sát và Cải cách chính phủ James Comer (phải) phát biểu với báo giới hôm 2.9 sau khi gặp các nạn nhân trong vụ lạm dụng tình dục của tỉ phú Epstein ẢNH: REUTERS

Tờ The Hill ngày 3.9 đưa tin Ủy ban Giám sát và Cải cách chính phủ thuộc Hạ viện Mỹ vừa công bố một loạt tài liệu mà cơ quan này cho biết được Bộ Tư pháp (DOJ) cung cấp để đáp lại trát đòi hồ sơ liên quan tội phạm tình dục quá cố Jeffrey Epstein.

Ủy ban này cho biết thông tin được công bố hôm 2.9, được đăng tải trong nhiều tệp và thư mục trên Google Drive và Dropbox, bao gồm 33.295 trang tài liệu mà DOJ đã cung cấp cho ủy ban vào tháng trước.

Các tài liệu được công bố gồm một phán quyết của tòa án, các video ghi lại bên ngoài buồng giam của ông Epstein và tại ngôi nhà của ông ở Florida, cùng các tệp âm thanh từ cuộc phỏng vấn mà cộng sự của ông Epstein là bà Ghislaine Maxwell thực hiện với Phó Tổng chưởng lý Todd Blanche trong năm nay.

Ông Epstein, một tỉ phú với nhiều mối quan hệ cấp cao, đã chết trong buồng giam ở New York vào năm 2019 khi đang chờ xét xử vì cáo buộc buôn bán tình dục trẻ vị thành niên bị lôi kéo để cung cấp các dịch vụ liên quan cho ông ta.

Nguyên nhân chết chính thức được công bố là tự sát, dù vẫn còn nhiều nghi ngờ. Trước đó, ông Epstein từng bị các cơ quan liên bang ở Florida điều tra vào những năm 2000, nhưng cuộc điều tra đó kết thúc bằng một thỏa thuận miễn truy tố và một bản nhận tội đối với cáo buộc mại dâm theo luật bang vào năm 2008.

Cái chết của ông Epstein đã dấy lên nhiều thuyết âm mưu rằng vụ án đường dây môi giới mại dâm trẻ vị thành niên của ông có liên quan một số quan chức, người nổi tiếng, chủ doanh nghiệp, và ông bị sát hại để bịt đầu mối.

Dù vậy, Bộ Tư pháp Mỹ đầu tháng 7 đã kết luận ông Epstein đã tự sát và không có bằng chứng ông Epstein giữ danh sách những cái tên trong đường dây môi giới mại dâm.

Tổng thống Mỹ Donald Trump từng là bạn của ông Epstein và, theo tờ The Wall Street Journal, tên của tổng thống nằm trong số hàng trăm cái tên được phát hiện trong quá trình Bộ Tư pháp rà soát hồ sơ Epstein, dù chưa có bằng chứng nào cho thấy hành vi sai trái.

Các tài liệu vừa được công bố chủ yếu là hồ sơ tòa án và những thông tin trước đó đã từng được công khai. "Hầu như mọi thứ mà đảng Cộng hòa vừa được cho là 'công bố'… đều đã được công bố rồi", Hạ nghị sĩ Dân chủ Jim McGovern của bang Massachusetts viết trên X.

Hạ nghị sĩ Cộng hòa Thomas Massie và Hạ nghị sĩ Dân chủ Ro Khanna của bang California đã đề xuất một dự luật yêu cầu Bộ Tư pháp công bố toàn bộ hồ sơ chưa được giải mật liên quan ông Epstein, bao gồm cả những tài liệu do FBI và các văn phòng công tố Mỹ nắm giữ.

Hai nghị sĩ này dự kiến tổ chức họp báo cùng các nạn nhân của ông Epstein vào ngày 3.9 (giờ Mỹ). Nghị sĩ Massie tuyên bố sẽ tiếp tục thúc đẩy kế hoạch này bất chấp việc công bố tài liệu mới nhất.

Trong khi đó, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson cho rằng đề xuất của ông Massie được soạn thảo "thiếu cẩn trọng" vì không có ngôn ngữ pháp lý để bảo vệ danh tính của các nạn nhân bị ông Epstein xâm hại tình dục.