Thanh Nhàn: 'Vé vàng châu Á sẽ tạo bước tiến quan trọng cho lứa U.23 Việt Nam'

Hiểu Minh chơi chắc chắn góp phần trong thành tích giữ sạch lưới của hàng thủ U.23 Việt Nam ảnh: Minh Tú

Cột mốc quan trọng của U.23 Việt Nam

Đội tuyển U.23 Việt Nam đã hoàn thành chỉ tiêu khi đánh bại U.23 Yemen 1-0 trong trận "chung kết" trên sân Việt Trì, qua đó xếp nhất bảng C vòng loại U.23 châu Á 2026 với thành tích toàn thắng.

Sau hiệp 1 chủ yếu là màn đấu sức, đội tuyển U.23 Việt Nam đã chơi tưng bừng hơn trong hiệp 2 sau khi HLV Kim Sang-sik có hàng loạt sự thay đổi người, trước khi Thanh Nhàn ấn định chiến thắng ở phút 70.

Tiền đạo của PVF-CAND chia sẻ: "Tôi rất vui khi ghi bàn thắng quyết định giúp đội tuyển U.23 Việt Nam tham dự giải U.23 châu Á vào năm sau. Tôi cho rằng đây là bước tiến quan trọng cho thế hệ U.23 Việt Nam và đội tuyển Việt Nam sau này".

Thanh Nhàn tỏa sáng đúng lúc, U.23 Việt Nam giành vé dự VCK U.23 châu Á 2026

Thành tích ấn tượng trên sân Việt Trì

Thanh Nhàn là người hùng giúp U.23 Việt Nam hạ gục U.23 Yemen ảnh: Minh Tú

Sau 3 trận đấu, đội tuyển U.23 Việt Nam đã có 3 chiến thắng lần lượt với các tỷ số 2-0 trước U.23 Bangladesh trong trận mở màn, tiếp đó thắng U.23 Singapore 1-0 và gần nhất là thắng U.23 Yemen 1-0 ngày 9.9.

Trong cả 3 trận đấu, các học trò của HLV Kim Sang-sik đều chơi chủ động, chậm chắc và phá sức đối thủ trong hiệp 1 trước khi bung ra chơi tấn công và ấn định chiến thắng trong nửa sau trận đấu. Cũng nói thêm, trong cả 3 trận đấu ông Kim đều xáo trộn đội hình để thử nghiệm.

Kết quả này cũng tiếp tục kéo dài mạch thi đấu bất bại ấn tượng của đội tuyển U.23 Việt Nam trên sân Việt Trì, với phần lớn là những chiến thắng, hiếm hoi hòa như trước U.23 Singapore 2 năm trước.