Thanh Nhàn ghi bàn đẳng cấp, U.23 Việt Nam thắng Yemen: VFF thưởng lớn vì tấm vé vàng châu Á

HLV Kim Sang-sik tung đội hình xuất phát 'lạ'

Lúc 19 giờ ngày 9.9, đội tuyển U.23 Việt Nam đã chạm trán U.23 Yemen ở lượt trận cuối cùng bảng C vòng loại U.23 châu Á 2026. Đây là trận đấu quyết định đến tấm vé tới VCK và cả hai đội đều rất quyết tâm. U.23 Việt Nam có chút lợi thế khi đang có hiệu số tốt hơn và xếp trên Yemen, cũng như nhận được sự cổ vũ của khán giả nhà. Thầy trò HLV Kim Sang-sik chỉ cần 1 trận hòa là giành vé đi tiếp nhưng chắc chắn đội chủ nhà muốn làm được nhiều hơn thế.

U.23 Việt Nam hướng tới ít nhất là 1 trận hòa ẢNH: MINH TÚ

Trong khi đó, U.23 Yemen buộc phải chiến thắng mới có thể đi tiếp ẢNH: MINH TÚ

Chiến lược gia người Hàn Quốc gây bất ngờ khi tung đội hình ra sân với nhiều thay đổi. Quốc Việt, Ngọc Mỹ ra sân từ đầu trong khi Văn Trường, Đình Bắc dự bị. Đáng chú ý, Đình Bắc là cầu thủ gần như luôn đá chính từ đầu từ giải U.23 Đông Nam Á đến giải châu Á.

Trận đấu bắt đầu với tốc độ không quá cao. U.23 Việt Nam nhập cuộc khá thong dong khi nắm quyền kiểm soát bóng, làm chủ thế trận. U.23 Yemen cũng không mạo hiểm dâng lên tấn công sớm và chơi phòng ngự chờ cơ hội phản công.

Thanh Nhàn tỏa sáng đúng lúc, U.23 Việt Nam giành vé dự VCK U.23 châu Á 2026

Các CĐV đến sân Việt Trì (Phú Thọ) cổ vũ cho U.23 Việt Nam rất đông ẢNH: MINH TÚ

HLV trưởng của U.23 Yemen ẢNH: MINH TÚ

Dù tạo ra được một số cơ hội nguy hiểm nhưng các chân sút đội chủ nhà chưa thể tạo khác biệt khi hàng thủ U.23 Yemen đã phòng ngự chặt chẽ, kịp thời giải nguy. Các học trò của HLV Kim Sang-sik tìm kiếm cơ hội từ các pha bóng cố định nhưng chưa thể xuyên phá được các lớp phòng ngự kiên cố của đội khách.

Đáng chú ý nhất là phút 20, Quốc Việt ngã trong vòng cấm địa đội U.23 Yemen và ra dấu hiệu đối thủ phạm lỗi nhưng trọng tài cho trận đấu tiếp tục.

U.23 Việt Nam 1-0 U.23 Yemen: Đội khách phòng ngự chặt chẽ, Thanh Nhàn ghi bàn đẳng cấp

Quốc Việt được lựa chọn đá chính ẢNH: MINH TÚ

Xuân Bắc tiếp tục góp mặt ở trận đấu quan trọng nhất trên sân nhà Việt Trì ẢNH: MINH TÚ

Phút 39, HLV Kim Sang-sik thay liền 3 cầu thủ. Đình Bắc, Thanh Nhàn và Văn Thuận được tung vào sân thay cho Quốc Việt, Văn Khang và Ngọc Mỹ với hy vọng tạo ra làn gió mới trên hàng công.

Đình Bắc được tung vào sân ở phút thứ 39 ẢNH: MINH TÚ

Hiệp một khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi. U23 Yemen tập trung toàn lực cho phòng ngự, hy vọng vào những tình huống cố định hoặc sai sót của U23 Việt Nam để có thể phản công. Phút bù giờ cuối cùng, thủ môn Trung Kiên xuất sắc cứu thua cho U.23 Việt Nam khi cầu thủ U.23 Yemen dứt điểm rất mạnh ở cự ly gần nhưng Trung Kiên đã cản phá thành công.

U.23 Việt Nam đã làm được nhiều hơn "một trận hòa tối thiểu"

U.23 Yemen đã thi đấu chủ động ngay từ đầu hiệp 2, quyết tâm tìm kiếm bàn thắng bởi chỉ có chiến thắng mới giúp họ giành vé đi tiếp. Họ có nhiều pha dâng lên hơn so với hiệp 1 nhưng nhìn chung vẫn giữ thế trận phòng ngự ổn định. Trong khi đó, Đình Bắc tiếp tục thể hiện sự xông xáo và không ngừng nỗ lực tạo đột phá trước hàng phòng chặt chẽ của đội bạn.

Thế trận trong nửa đầu hiệp 2 không có quá nhiều thay đổi so với hiệp 1, U.23 Việt Nam vẫn làm chủ cuộc chơi. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Kim Sang-sik chưa tìm ra phương án tấn công sắc bén, ngoài những pha nhồi bóng từ hai biên.

Đến phút 65, trong một tình huống đá phạt góc, thủ môn và hậu vệ U.23 Yemen không hiểu ý nhau, nhưng đáng tiếc là không có cầu thủ nào của U.23 Việt Nam có mặt để tận dụng cơ hội này.

Bàn thắng rất đẳng cấp của Thanh Nhàn

Phút 69, CĐV trên sân Việt Trì đã có một phen thót tim khi Hiểu Minh xử lý hỏng ở phần sân đội nhà. May mắn cho U.23 Việt Nam khi bóng đã trôi quá sâu so với đà di chuyển của tiền đạo U.23 Yemen.

Phút 70, Văn Thuận có đường chọc khe sắc bén, giúp Thanh Nhàn xâm nhập vào vùng cấm, trước khi tung cú sút quyết đoán đưa bóng vào góc xa khung thành đội khách, mở tỷ số cho U.23 Việt Nam. Lần thứ ba liên tiếp, một cầu thủ vào sân thay người ghi bàn, cho thấy sự thay đổi người quá hợp lý của HLV Kim.

Sự trở lại ấn tượng của Thanh Nhàn ẢNH: MINH TÚ

Niềm vui của các tuyển thủ U.23 Việt Nam ẢNH: MINH TÚ

Những phút còn lại, đội khách dâng lên tìm bàn gỡ nhưng những nỗ lực của họ chỉ tạo được một số tình huống không quá nguy hiểm trước khung thành của thủ môn Trung Kiên. 1-0 là tỷ số cuối cùng của trận đấu. Chiến thắng với tỷ số tối thiểu là quá đủ để giúp U.23 Việt Nam giành vé tới VCK U.23 tổ chức ở Ả Rập Xê Út vào năm sau. Chiến thắng này cũng đánh dấu sự trở lại ấn tượng của tiền đạo Thanh Nhàn - người trước đó vắng mặt ở giải U.23 Đông Nam Á 2025 vì chấn thương.

Thanh Nhàn trở lại xuất sắc ẢNH: MINH TÚ

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn khẳng định, việc liên tục góp mặt tại vòng chung kết từ năm 2016 đến nay, trong đó có dấu ấn ngôi á quân năm 2018, là minh chứng rõ ràng cho sự đầu tư và định hướng đúng đắn trong phát triển bóng đá trẻ của Việt Nam. Chủ tịch VFF vui mừng vì U.23 Việt Nam lần thứ sáu giành vé vào VCK giải U.23 châu Á. VFF thưởng lớn cho thành tích xuất sắc này của thầy trò HLV Kim Sang-sik.

