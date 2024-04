Bóng đá Đông Nam Á liệu có cơ hội tại giải U.23 châu Á?

Trong số các đội bóng Đông Nam Á, U.23 Việt Nam và U.23 Malaysia thuộc bảng D. Trong bảng đấu này còn có 2 đội khác gồm Uzbekistan và Kuwait. U.23 Thái Lan nằm ở bảng C với các đội Ả Rập Xê Út, Iraq và Tajikistan. Còn U.23 Indonesia thuộc bảng A với chủ nhà Qatar, Úc và Jordan.



Theo điều lệ của giải U.23 châu Á năm nay, 2 đội lọt vào trận chung kết cùng đội thắng trong trận tranh hạng 3 sẽ giành vé đến Olympic Paris 2024. Điều đó có nghĩa là đường đến với suất tham dự Thế vận hội rất chông gai.

U.23 Việt Nam (áo trắng) đặt mục tiêu vượt qua vòng bảng Minh Tú

Lần gần nhất một đội bóng Đông Nam Á đứng trong 3 hạng đầu của giải U.23 châu Á là tại kỳ giải năm 2018, ở thời điểm đội tuyển U.23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo (người Hàn Quốc) tạo nên kỳ tích "Thường Châu tuyết trắng", vào chung kết kỳ giải cách nay 4 năm.

Liên tiếp ở các kỳ giải gần đây, các đội bóng trong khu vực không thành công. Ở giải U.23 châu Á năm 2020, các đội Malaysia và Indonesia không lọt vào vòng chung kết (VCK), U.23 Việt Nam không vượt qua vòng bảng, còn U.23 Thái Lan bị loại ở vòng tứ kết.

Đến kỳ giải năm 2022, Indonesia không qua nổi vòng loại, Thái Lan và Malaysia bị loại sau vòng bảng, còn U.23 Việt Nam thua ở vòng tứ kết. Điều đáng chú ý, tại giải U.23 châu Á năm 2022, 3 đội Đông Nam Á gồm Việt Nam, Thái Lan và Malaysia nằm chung bảng C (đội còn lại trong bảng này là Hàn Quốc).

Năm nay là lần thứ 2 liên tiếp U.23 Việt Nam và Malaysia chung bảng tại giải U.23 châu Á. Đây cũng là 2 đội về lý thuyết yếu nhất bảng D. Mục tiêu của U.23 Việt Nam ít nhất là vượt qua vòng bảng. Muốn làm được điều đó, đội bóng của HLV Hoàng Anh Tuấn phải đánh bại Malaysia, đồng thời gây bất ngờ cho 2 đối thủ mạnh tầm châu Á Uzbekistan và Kuwait.

Ở bảng C của Thái Lan, về lý thuyết, đội bóng xứ sở chùa vàng chỉ mạnh hơn so với Tajikistan. U.23 Thái Lan yếu hơn so với Ả Rập Xê Út và Iraq.

U.23 Việt Nam và U.23 Thái Lan có đôi chút lợi thế, ở chỗ nếu vượt qua vòng bảng, đội bóng của HLV Hoàng Anh Tuấn và đoàn quân của HLV Issara Sritaro sẽ tránh được 2 ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vô địch, gồm Nhật Bản và Hàn Quốc ở tứ kết, do các đội này nằm ở nhánh đấu khác.

Dù vậy, nhiệm vụ đầu tiên của U.23 Việt Nam và U.23 Thái Lan là phải vượt qua vòng bảng. Đối thủ lớn nhất của 2 đội bóng Đông Nam Á ở những vòng đấu đầu tiên của giải, đó là Ả Rập Xê Út. Đội bóng Tây Á này nằm chung bảng C với Thái Lan, đồng thời có thể ngăn bước tiến của U.23 Việt Nam ở tứ kết, nếu chúng ta lọt vào giai đoạn này.

U.23 Malaysia chung bảng với U.23 Việt Nam FAM

Ở 2 kỳ giải U.23 châu Á gần nhất, Ả Rập Xê Út đánh bại chính các đội bóng Đông Nam Á tại tứ kết. Cụ thể, họ thắng U.23 Thái Lan 1-0 tại tứ kết năm 2020, sau đó thắng U.23 Việt Nam tại tứ kết năm 2022. Ả Rập Xê Út cũng đang là đương kim vô địch của giải U.23 châu Á.

Trong khi đó, U.23 Indonesia nằm ở bảng A quá nặng ký. Đội bóng xứ sở vạn đảo bị đánh giá thấp hơn cả 3 đội còn lại trong bảng này gồm chủ nhà Qatar, Úc và Jordan. Chưa kể, nếu vào tứ kết, khả năng rất cao Indonesia phải đụng độ Nhật Bản hoặc Hàn Quốc. Thành ra, cơ hội để đoàn quân trong tay HLV Shin Tae-yong đi xa tại giải đấu năm nay rất thấp. VCK giải U.23 châu Á 2024 sẽ diễn ra từ ngày 15.4 đến ngày 3.5, tại Qatar.