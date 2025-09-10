Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

U.23 Việt Nam đi được châu Á nhờ những điều rất đặc biệt này!

Thiếu Bá
Thiếu Bá
10/09/2025 11:00 GMT+7

Một loạt cầu thủ gần như 'vô danh' trước đó, đã thi đấu xuất sắc trong màu áo U.23 Việt Nam tại vòng loại giải U.23 châu Á. HLV Kim Sang-sik đã truyền sự tự tin cho những cầu thủ nói trên, giúp họ chơi hay hơn.

Điều đặc biệt ở những người hùng U.23 Việt Nam

Điều trùng hợp ở chỗ cả 4 cầu thủ ghi bàn cho U.23 Việt Nam trong các trận vừa qua ở bảng C vòng loại U.23 châu Á 2026, đều là những người lần đầu tiên ghi bàn cho chúng ta ở các giải đấu chính thức. Những người này gồm Nguyễn Ngọc Mỹ, Lê Viktor (trận gặp U.23 Bangladesh), Lê Văn Thuận (gặp U.23 Singapore) và Nguyễn Thanh Nhàn (chạm trán U.23 Yemen).

U.23 Việt Nam đi được châu Á nhờ những điều rất đặc biệt này!- Ảnh 1.

Thanh Nhàn ghi bàn thắng đầu tiên cho U.23 Việt Nam ở một giải quốc tế chính thức

Ảnh: Minh Tú

Trong số này, ngoại trừ Lê Viktor có chút tên tuổi, được nhắc đến nhiều ở mùa giải trước. Những người còn lại gồm Nguyễn Ngọc Mỹ, Lê Văn Thuận và Nguyễn Thanh Nhàn hầu như ít được người hâm mộ trong nước biết đến. Thế rồi, những cầu thủ này gần như đồng loạt bước ra từ bóng tối, sau những trận đấu trên sân Việt Trì (Phú Thọ) những ngày qua.

Điều đáng chú ý tiếp theo, các pha dứt điểm ghi bàn của Lê Viktor, Ngọc Mỹ, Văn Thuận và Thanh Nhàn không đến từ yếu tố may mắn, mà đến từ năng lực của từng cầu thủ, nhất là khi họ được trao niềm tin và được đặt ở vị trí phù hợp.

Ví dụ, ngoài bàn thắng ghi vào lưới U.23 Bangladesh, Lê Viktor có thêm 2 tình huống khác sút bóng trúng xà ngang và cột dọc tại vòng loại U.23 châu Á. Với Thanh Nhàn, trước khi có bàn thắng vào lưới U.23 Yemen tối 9.9, cầu thủ này có rất nhiều tình huống dứt điểm hiểm hóc trong suốt giải, đặt khung thành của các đối thủ vào thế báo động. Trường hợp tương tự cũng xảy ra với Ngọc Mỹ và Văn Thuận, trước khi ghi bàn vào lưới các đội U.23 Bangladesh và U.23 Singapore, 2 cầu thủ này có thêm nhiều tình huống dứt điểm rất hiểm hóc khác.

Thanh Nhàn tỏa sáng đúng lúc, U.23 Việt Nam giành vé dự VCK U.23 châu Á 2026

Thay đổi lớn dưới bàn tay của HLV Kim Sang-sik

Phải có sự tự tin cao độ, các cầu thủ U.23 Việt Nam mới thực hiện được điều này: sẵn sàng giữ bóng, đi bóng, phối hợp và dứt điểm ngay khi phát hiện ra cơ hội. Người truyền sự tự tin ấy cho các cầu thủ là HLV Kim Sang-sik.

U.23 Việt Nam đi được châu Á nhờ những điều rất đặc biệt này!- Ảnh 2.

Ngọc Mỹ (19) cũng có bàn thắng đầu tiên cho U.23 Việt Nam tại vòng loại giải U.23 châu Á 2026

Ảnh: Minh Tú

Ông Kim sẵn sàng trao cơ hội cho các cầu thủ khác nhau xuất hiện trong đội hình xuất phát của đội tuyển U.23 Việt Nam tại vòng loại U.23 châu Á vừa diễn ra. Không trận nào U.23 Việt Nam ra quân với đội hình xuất phát giống hệt trận trước đó. Luôn có sự điều chỉnh trên hàng tấn công. Các cầu thủ được tạo điều kiện tối đa để ra sân và để phát huy các điểm mạnh của từng người. Điều này phản ánh HLV Kim Sang-sik luôn đặt niềm tin cao độ dành cho các học trò.

Nhờ nhận được sự tin tưởng từ phía HLV Kim Sang-sik, các cầu thủ U.23 Việt Nam thi đấu rất tốt trong các trận đã qua. Đấy cũng là lý do mà bất kỳ cầu thủ nào trong đội hình U.23 Việt Nam cũng có thể trở thành người hùng, mỗi trận đấu đội bóng của HLV Kim Sang-sik có khả năng giới thiệu 1 người hùng khác nhau. Tất cả các cầu thủ hiện diện trên sân của U.23 Việt Nam luôn sẵn sàng để tỏa sáng khi được trao niềm tin.

Xem trực tiếp và trọn vẹn Bảng C - Vòng loại Giải Vô địch U23 Châu Á 2026 trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

Khám phá thêm chủ đề

Nguyễn Thanh Nhàn Ngọc Mỹ Lê Văn Thuận Yemen U.23 Việt Nam
