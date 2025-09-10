Nepal đề nghị bất ngờ, sân Thống Nhất sẵn sàng đón đội tuyển Việt Nam sau 3 năm?

Hoàng Đức có cơ hội gặp lại người hâm mộ sân Thống Nhất Minh Tú

Đội tuyển Việt Nam đá 2 trận sân nhà với Nepal

Sau 3 trận toàn thắng để hoàn thành nhiệm vụ đưa đội tuyển U.23 Việt Nam đoạt vé dự kỳ Asian Cup thứ 7 diễn ra trên đất Ả Rập Xê Út vào tháng 1.2026, HLV Kim Sang-sik sẽ dồn sự quan tâm trở lại dành cho đội tuyển Việt Nam.

Theo lịch dự kiến tại vòng loại Asian Cup 2027, đội tuyển Việt Nam sẽ có 2 trận đấu với đội tuyển Nepal trong kỳ FIFA Days tháng 10 tới, trong đó chúng ta sẽ tiếp đón họ trên sân nhà ngày 9.10 và đá trận lượt về tại Nepal ngày 14.10.

Theo tìm hiểu của Báo Thanh Niên, có vẻ như ông Kim và các học trò ở đội tuyển Việt Nam đã nhận được một món quà khi phía đội bạn Nepal đã đặt vấn đề với VFF đề nghị nhường quyền đá sân nhà của họ cho Việt Nam.

HLV Kim Sang-sik sẽ có cơ hội ra mắt người hâm mộ TP.HCM trên sân Thống Nhất ảnh: Minh Tú

Điều này đồng nghĩa đội tuyển Việt Nam sẽ có 2 trận liền gặp Nepal trên sân nhà, giúp tiết kiệm rất nhiều kinh phí di chuyển và cả vấn đề thể lực cho chặng bay sẽ rất dài qua khu vực Nam Á đến thủ đô Kathmandu có độ cao trung bình trên 1.300 m.

HLV Kim Sang-sik ra mắt khán giả TP.HCM trên sân Thống Nhất?

Theo lịch dự kiến, trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Nepal ngày 9.19 sẽ diễn ra trên sân Bình Dương từng chứng kiến thầy trò HLV Kim Sang-sik mở màn vòng loại Asian Cup 2027 bằng chiến thắng 5-0 trước đội tuyển Lào ngày 25.3.

Chưa có thông báo chính thức, nhưng theo tìm hiểu của Báo Thanh Niên thì khả năng rất cao VFF sẽ quyết định trận đấu "lượt về" với Nepal sẽ diễn ra trên sân Thống Nhất. Điều này một khi được "chốt" sẽ mở ra cơ hội để HLV Kim Sang-sik ra mắt người hâm mộ TP.HCM.

Minh Khoa ra mắt đội tuyển Việt Nam trong trận thắng Lào 5-0 ảnh: Khả Hòa

Cho đến lúc này, ông Kim vẫn chưa một thi đấu trên sân Thống Nhất, một phần vì sức chứa hạn chế do khu vực khán đài B xuống cấp đang buộc phải cấm khán giả. Nếu VFF chấp nhận với đề nghị của Nepal, đây có thể sẽ là tin vui giúp CĐV bóng đá TP.HCM có thể thỏa "nỗi nhớ" đội tuyển Việt Nam sau 3 năm xa cách.

Cụ thể, lần gần nhất đội tuyển Việt Nam thi đấu trên sân Thống Nhất là từ thời HLV Park Hang-seo, tại giải tứ hùng tranh cúp Hưng Thịnh vào tháng 9.2022, chạy đà cho AFF Cup 2022 - giải đấu mà chúng ta đã vào đến chung kết.



