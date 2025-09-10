Đội tuyển Việt Nam và nỗi lo hàng thủ

Ô NG K IM MUỐN CẢI THIỆN HÀNG PHÒNG NGỰ đội tuyển

Hàng hậu vệ 5 người với nòng cốt là 3 trung vệ từng là điểm tựa vững chắc của đội tuyển VN dưới thời HLV Park Hang-seo. Quế Ngọc Hải, Đỗ Duy Mạnh, Bùi Tiến Dũng, Trần Đình Trọng, Nguyễn Trọng Hoàng, Đoàn Văn Hậu… góp công lớn trong các chiến tích vô địch AFF Cup 2018, vào tứ kết Asian Cup 2019, rồi vòng loại thứ 3 World Cup 2022… Nhiều năm qua, đội tuyển VN tiếp tục vận hành theo sơ đồ chiến thuật 3 trung vệ, nhưng sự chắc chắn không còn đảm bảo.

Ở AFF Cup 2024, đội tuyển VN giành chức vô địch nhưng cũng nhận đến 6 bàn thua, nhiều hơn AFF Cup 2018 2 bàn. Ở vòng loại thứ 2 World Cup 2026, thầy trò ông Kim thủng lưới 10 lần, gấp đôi vòng loại thứ 2 World Cup 2022. Thất bại 0-4 trước đội tuyển Malaysia ở vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027 khiến chiến lược gia người Hàn Quốc như bừng tỉnh. Ông buộc phải bắt đầu tìm kiếm những phương án thay thế.

Lý Đức (phải) xứng đáng được trao cơ hội khoác áo đội tuyển VN ẢNH: MINH TÚ

Nhìn vào danh sách đội tuyển VN ở loạt FIFA Days tháng 9, chúng ta có thể thấy rõ ông Kim đang áp lực ra sao trong việc cải thiện hàng phòng ngự. Trong nhóm tân binh, chiến lược gia người Hàn Quốc gọi đến 4 hậu vệ gồm Đặng Văn Tới, Đinh Quang Kiệt, Phan Du Học, Trần Hoàng Phúc, người còn lại là tiền đạo Phạm Gia Hưng. Đáng nói, các hậu vệ này đều chưa thể hiện được quá nhiều tại V-League. Và đương nhiên, họ khó lòng đáp ứng được sự mong đợi. Kết quả là đội tuyển VN nhận đến 7 bàn thua trong 2 trận giao hữu với CLB Nam Định và CLB Công an Hà Nội (CAHN). Chúng ta có thể bào chữa cho việc nhận 4 bàn thua ở màn chạm trán nhà ĐKVĐ V-League rằng HLV Vũ Hồng Việt đã dùng đến 11 cầu thủ ngoại. Nhưng ngay cả khi HLV Polking dùng nhiều cầu thủ nội, đội tuyển VN cũng thủng lưới đến 3 lần ở trận gặp CLB CAHN.

K Ỳ VỌNG DÀN SAO U.23 VN

Những tín hiệu báo động ở hàng thủ đã xuất hiện. Tuy nhiên, HLV Kim Sang-sik vẫn còn cơ hội để khắc phục điểm yếu trước trận tái đấu quan trọng với đội tuyển Malaysia vào tháng 3.2026. Đầu tiên, ở loạt FIFA Days tháng 10 tới, khi đội tuyển VN có 2 cuộc đối đầu với Nepal, chiến lược gia người Hàn Quốc có thể trao cơ hội cho những trung vệ ở đội U.23 VN. Phạm Lý Đức, Nguyễn Hiểu Minh, Nguyễn Nhật Minh có thể cùng Nguyễn Thành Chung, Đỗ Duy Mạnh, Nguyễn Thanh Bình… tạo thành bộ 3 trung vệ mới cho đội tuyển VN. Các hậu vệ biên như Nguyễn Phi Hoàng, Võ Anh Quân cũng là những phương án đáng cân nhắc. Việc gặp đội tuyển Nepal (đối thủ yếu hơn khá nhiều) là cơ hội tuyệt vời để ông Kim thử nghiệm.

Khi đó, các hậu vệ trụ cột của U.23 VN được học hỏi thêm kinh nghiệm từ đàn anh, rèn luyện bản lĩnh trận mạc. Đồng thời, họ cũng duy trì mạch thi đấu quốc tế đều đặn, có sự chuẩn bị tốt cho hành trình chinh phục tấm HCV môn bóng đá nam SEA Games 33, diễn ra tại Thái Lan vào cuối năm.

Các trụ cột ở đội U.23 VN cũng cho thấy họ xứng đáng được trao cơ hội. Mùa trước, Lý Đức chơi hay, giúp HAGL trụ hạng thành công và được CAHN chiêu mộ. Trong khi đó, Hiểu Minh luôn duy trì sự ổn định trong màu áo CLB PVF-CAND, còn Nhật Minh trưởng thành hơn qua từng mùa dưới bàn tay của HLV Chu Đình Nghiêm. Để rồi khi khoác lên mình màu áo tuyển, các cầu thủ này đều thi đấu ấn tượng, giúp U.23 VN vô địch U.23 Đông Nam Á 2025 và giành vé dự VCK U.23 châu Á 2026.

HLV Kim Sang-sik hiểu rằng để hướng đến những mục tiêu dài hạn, ông cần phải có một nền tảng vững chắc. Và nền tảng đó chính là việc xây dựng lại hàng phòng ngự từ những viên gạch mới này. Sự kết hợp giữa kinh nghiệm của các đàn anh và sức trẻ của lứa U.23 hứa hẹn tạo nên bức tường thép mới cho đội tuyển VN trong tương lai.