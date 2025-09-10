Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Tin vui: K+ sở hữu bản quyền truyền hình giải U.23 châu Á, có các trận U.23 Việt Nam

Nam Nhi
Nam Nhi
10/09/2025 17:18 GMT+7

Người hâm mộ sẽ được thưởng thức trọn vẹn giải U.23 châu Á 2026 trên các kênh sóng tại Việt Nam.

Đã có đơn vị mua thành công bản quyền phát sóng giải đấu U.23 châu Á trên lãnh thổ Việt Nam

Công ty TNHH Truyền hình số vệ tinh Việt Nam (K+) đã đạt được thỏa thuận bản quyền với Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) để K+ trở thành đơn vị duy nhất tại Việt Nam nắm quyền phát sóng toàn bộ các trận đấu tại VCK U.23 châu Á 2026 – giải đấu quan trọng hàng đầu của bóng đá trẻ châu lục, đồng thời cũng là vòng loại Olympic 2028. 


Tin vui: K+ sở hữu bản quyền truyền hình giải U.23 châu Á, có các trận U.23 Việt Nam - Ảnh 1.

U.23 Việt Nam (phải) giành vé dự giải U.23 châu Á 2026

Ảnh: Minh Tú

Với thế mạnh về hạ tầng phát sóng, đội ngũ kỹ thuật và kinh nghiệm tổ chức truyền thông thể thao, K+ mang đến trải nghiệm hình ảnh sắc nét chuẩn HD và âm thanh sống động cho người hâm mộ. 

Các trận đấu của U.23 Việt Nam và các đội bóng mạnh như Nhật Bản, Hàn Quốc, Ả Rập Xê Út, Iran... sẽ được phát sóng trực tiếp và đầy đủ trên các kênh K+SPORT1, K+SPORT2 và ứng dụng K+ trên nền tảng số. 

Giải U.23 châu Á 2026 tổ chức tại Ả Rập Xê Út từ ngày 1-25.1.2026, quy tụ 16 đội U.23 mạnh nhất châu lục, gồm đội chủ nhà và 15 đội vừa kết thúc vòng loại: Jordan (bảng A), Nhật Bản (bảng B), Việt Nam (bảng C), Úc, Trung Quốc (bảng D), Kyrgyzstan và Uzbekistan (bảng E), Thái Lan, Li Băng (bảng F), Iraq (bảng G), Qatar (bảng H), Iran, UAE (bảng I), Hàn Quốc (bảng J), Syria (bảng K). 

Ba đội bóng có thành tích cao nhất tại giải sẽ giành quyền tham dự Olympic Los Angeles 2028. 

Nếu có đơn vị truyền thông khác tại Việt Nam có nhu cầu phát sóng giải đấu, K+ sẽ xem xét và có thể các bên sẽ thực hiện các cuộc đàm phán để đi đến quyết định có lợi cho các bên.

