Trận U.23 Úc hòa Trung Quốc bị nghi vấn ‘dàn xếp’ tỷ số để dắt tay vào VCK?

Lạ lùng, cầu thủ U.23 Úc và Trung Quốc chỉ đi bộ, chuyền bóng qua lại

Một đoạn clip được đăng tải trên mạng xã hội X, cho thấy cầu thủ 2 đội U.23 Úc và Trung Quốc chỉ chuyền bóng qua lại và đi bộ, thời điểm diễn ra những hình ảnh gây sốc này là trong khoảng 10 phút cuối trận.

Khi đó, tỷ số đang hòa 0-0 và cho thấy, không bên nào muốn cố gắng để tạo cơ hội tìm bàn thắng và chỉ chờ cho hết trận. Thống kê cả trận cũng thể hiện, 2 đội thi đấu rất hòa nhã và chỉ có 1 cú sút trúng đích (từ đội U.23 Úc).

Hình ảnh gây sốc trận U.23 Úc và Trung Quốc bị nghi vấn ‘dàn xếp’ hòa nhau và cùng dắt tay đi tiếp Ảnh: Chụp màn hình từ clip

"Cái gì thế này? Đây là bằng chứng rõ ràng về dàn xếp tỷ số. Một trận hòa 0-0 gần như đảm bảo cho cả đội Úc và Trung Quốc đều có thể giành quyền tham dự vòng chung kết (VCK) U.23 châu Á. AFC (cơ quan bóng đá châu Á) phải xem xét và điều tra kỹ lưỡng vấn đề này", một người dùng mạng xã hội X có tài khoản tên Indian Football Fan (có thể từ Ấn Độ) phản ứng.

Vì trận hòa này, U.23 Úc xếp đầu bảng D với 7 điểm giành vé vào VCK, trong khi U.23 Trung Quốc (chủ nhà bảng D) cũng có vé đi tiếp với 7 điểm (thua hiệu số), khi nằm trong nhóm dẫn đầu 4 đội hạng nhì có thành tích tốt nhất. Đội U.23 Ấn Độ (thắng đậm Brunei tỷ số 6-0 ở lượt cuối cùng ngày), đành ngậm ngùi chia tay suất đi tiếp vì xếp thứ 5 trong danh sách các đội hạng nhì có thành tích tốt nhất.

Tài khoản Indian Football Fan cũng chỉ ra những biểu hiện gọi là dàn xếp tỷ số, cụ thể: "Việc thi đấu với mục đích giành được một kết quả đã được hai bên thống nhất trước, chắc chắn là một trường hợp dàn xếp tỷ số. Điều này cũng liên quan tới các yếu tố cá cược bên ngoài, và rõ ràng là dàn xếp tỷ số. AFC và cả FIFA phải vào cuộc, xử lý mạnh tay để không tái diễn trường hợp tương tự".

Trong khi đó, một người dùng mạng xã hội X khác cho rằng: "Nếu hai đội không thống nhất với nhau thì không phải là dàn xếp tỷ số. Tuy nhiên, họ có lý do để làm như vậy (không muốn nỗ lực thi đấu tiếp để tìm bàn thắng), chỉ vì cả hai đội đều không muốn thua, và họ có quyền làm vậy. Vấn đề thực sự là nằm ở hệ thống thi đấu vòng loại U.23 châu Á, nó đã tạo ra những kẽ hở như vậy. Nếu AFC không tìm ra giải pháp nào tốt hơn, vấn đề tương tự sẽ lại xảy ra".

Vấn đề về hệ thống và cách thức thi đấu ở vòng loại U.23 châu Á đã tạo ra những kẽ hở, và dẫn tới tình trạng như trận đấu giữa U.23 Úc và Trung Quốc, được nhiều người dùng khác ủng hộ. Thay vì là những nghi vấn 2 đội dàn xếp tỷ số.

Nhiều người cho rằng, AFC nên cải tổ việc tổ chức thi đấu vòng loại giải U.23 châu Á cho tốt hơn, đặc biệt là kỳ sắp tới khi các đội bước vào chiến dịch tìm kiếm suất dự môn bóng đá nam ở Olympic 2028.