Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Quốc tế

Trận U.23 Úc hòa Trung Quốc bị nghi vấn ‘dàn xếp’ tỷ số để dắt tay vào VCK?

Giang Lao
Giang Lao
10/09/2025 11:41 GMT+7

Người dùng trên mạng xã hội X, đặc biệt từ Ấn Độ đã nghi ngờ, khả năng lớn 2 đội U.23 Úc và Trung Quốc đã 'dàn xếp' để hòa nhau tỷ số 0-0 ở lượt cuối vòng loại bảng D ngày 9.9, cùng dắt tay vào VCK.

Lạ lùng, cầu thủ U.23 Úc và Trung Quốc chỉ đi bộ, chuyền bóng qua lại

Một đoạn clip được đăng tải trên mạng xã hội X, cho thấy cầu thủ 2 đội U.23 ÚcTrung Quốc chỉ chuyền bóng qua lại và đi bộ, thời điểm diễn ra những hình ảnh gây sốc này là trong khoảng 10 phút cuối trận. 

Khi đó, tỷ số đang hòa 0-0 và cho thấy, không bên nào muốn cố gắng để tạo cơ hội tìm bàn thắng và chỉ chờ cho hết trận. Thống kê cả trận cũng thể hiện, 2 đội thi đấu rất hòa nhã và chỉ có 1 cú sút trúng đích (từ đội U.23 Úc).

Trận U.23 Úc hòa Trung Quốc bị nghi vấn ‘dàn xếp’ tỷ số để dắt tay vào VCK? - Ảnh 1.

Hình ảnh gây sốc trận U.23 Úc và Trung Quốc bị nghi vấn ‘dàn xếp’ hòa nhau và cùng dắt tay đi tiếp

Ảnh: Chụp màn hình từ clip

"Cái gì thế này? Đây là bằng chứng rõ ràng về dàn xếp tỷ số. Một trận hòa 0-0 gần như đảm bảo cho cả đội Úc và Trung Quốc đều có thể giành quyền tham dự vòng chung kết (VCK) U.23 châu Á. AFC (cơ quan bóng đá châu Á) phải xem xét và điều tra kỹ lưỡng vấn đề này", một người dùng mạng xã hội X có tài khoản tên Indian Football Fan (có thể từ Ấn Độ) phản ứng.

Vì trận hòa này, U.23 Úc xếp đầu bảng D với 7 điểm giành vé vào VCK, trong khi U.23 Trung Quốc (chủ nhà bảng D) cũng có vé đi tiếp với 7 điểm (thua hiệu số), khi nằm trong nhóm dẫn đầu 4 đội hạng nhì có thành tích tốt nhất. Đội U.23 Ấn Độ (thắng đậm Brunei tỷ số 6-0 ở lượt cuối cùng ngày), đành ngậm ngùi chia tay suất đi tiếp vì xếp thứ 5 trong danh sách các đội hạng nhì có thành tích tốt nhất.

Tài khoản Indian Football Fan cũng chỉ ra những biểu hiện gọi là dàn xếp tỷ số, cụ thể: "Việc thi đấu với mục đích giành được một kết quả đã được hai bên thống nhất trước, chắc chắn là một trường hợp dàn xếp tỷ số. Điều này cũng liên quan tới các yếu tố cá cược bên ngoài, và rõ ràng là dàn xếp tỷ số. AFC và cả FIFA phải vào cuộc, xử lý mạnh tay để không tái diễn trường hợp tương tự".

Trong khi đó, một người dùng mạng xã hội X khác cho rằng: "Nếu hai đội không thống nhất với nhau thì không phải là dàn xếp tỷ số. Tuy nhiên, họ có lý do để làm như vậy (không muốn nỗ lực thi đấu tiếp để tìm bàn thắng), chỉ vì cả hai đội đều không muốn thua, và họ có quyền làm vậy. Vấn đề thực sự là nằm ở hệ thống thi đấu vòng loại U.23 châu Á, nó đã tạo ra những kẽ hở như vậy. Nếu AFC không tìm ra giải pháp nào tốt hơn, vấn đề tương tự sẽ lại xảy ra".

Vấn đề về hệ thống và cách thức thi đấu ở vòng loại U.23 châu Á đã tạo ra những kẽ hở, và dẫn tới tình trạng như trận đấu giữa U.23 Úc và Trung Quốc, được nhiều người dùng khác ủng hộ. Thay vì là những nghi vấn 2 đội dàn xếp tỷ số. 

Nhiều người cho rằng, AFC nên cải tổ việc tổ chức thi đấu vòng loại giải U.23 châu Á cho tốt hơn, đặc biệt là kỳ sắp tới khi các đội bước vào chiến dịch tìm kiếm suất dự môn bóng đá nam ở Olympic 2028.

Tin liên quan

Hạ màn vòng loại World Cup 2026 Nam Mỹ: Argentina thua sốc, Bolivia giành vé play-off

Hạ màn vòng loại World Cup 2026 Nam Mỹ: Argentina thua sốc, Bolivia giành vé play-off

Vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ kết thúc ngày 10.9 với bất ngờ lớn khi 2 'ông lớn' Argentina và Brazil cùng nhận thất bại, trong khi Bolivia vượt qua Venezuela để giành suất dự play-off liên lục địa.

U.23 Indonesia bị loại, sếp lớn đòi xem lại mọi thứ: HLV có thể bị sa thải

Bàn thắng phút 90+2 đưa U.23 Thái Lan đến VCK châu Á, ‘Malaysia bị loại vì… nhập tịch’

Khám phá thêm chủ đề

U.23 châu Á U.23 Úc U.23 Trung Quốc Nghi vấn dàn xếp tỷ số
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận